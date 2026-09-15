На кусочках кожи в квартире экс-мэра Самары обнаружили следы компрессии

Экспертиза выявила следы компрессии на кусочках кожи, которые следствие обнаружило в квартире бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи после пропажи супругов без вести. Об этом рассказала заведующая судебно-гистологическим отделением областного бюро судмедэкспертизы Людмила Хорева на заседании в облсуде во вторник, 15 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«Проверялся фрагмент кожи размером около 5 мм с сосудами. Исследование выявило какое-то давление на кожу. Признаки компрессии», — сообщила суду эксперт.

Ранее следствие обнаружило при осмотре квартиры Виктора и Натальи Тарховых фрагменты кожи. Из них только один был пригоден для экспертизы.

На образце были кровеносные сосуды, но не было крови. При этом установить принадлежность фрагмента определенному человеку не удалось, отметила Людмила Хорева.

Уголовное дело по факту убийства Виктора и Натальи Тарховых было возбуждено 3 февраля 2025 года по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Поводом стало заявление друга семьи, бывшего заместителя экс-мэра Александра Кузнецова, который обратился в полицию 30 января, когда супруги перестали выходить на связь. По данным следствия, Тарховы погибли в период с 27 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

Главная обвиняемая — 31-летняя внучка Тарховых Екатерина Тархова (Бельская). Ей предъявлено восемь обвинений: убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений; мошенничество в особо крупном размере; кража; подделка документов и другие эпизоды. Она задержана 5 февраля 2025 года и с тех пор находится под стражей; арест продлен до 12 ноября 2026 года. Екатерина частично признала вину — согласилась с обвинением в убийстве дедушки и бабушки, но отрицала надругательство над телами и кражу части вещей.

Вместе с Екатериной на скамье подсудимых находится 80-летняя Таисия Киселева, мать Светланы Метревели, которую следствие считает организатором преступления. Киселевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Двое других обвиняемых по делу, Светлана Метревели и ее племянник Дмитрий Метревели, объявлены в международный розыск и заочно арестованы. По версии следствия, Светлана, находясь в Тбилиси, руководила преступлением, а Дмитрий помогал Екатерине непосредственно в Самаре. Уголовное дело в отношении Метревели выделено в отдельное производство.

По данным следствия, изначально сообщники планировали накачать Тарховых наркотиками, чтобы получить подписи на нужных документах. Когда препарат не подействовал, Екатерина подсыпала сильнодействующий яд в таблетницы дедушки и бабушки. После смерти супругов тела заморозили с помощью жидкого азота, расчленили и выбросили в мусорные контейнеры в разных районах Самары. Екатерина заранее приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости для сокрытия следов.

Мотив преступления, по версии обвинения, был корыстным: после исчезновения Тарховых Екатерина продавала их имущество — автомобиль Toyota RAV4, мебель, ювелирные изделия, — а также получила по поддельной доверенности дивиденды деда в компании «Новитрек». Ущерб оценивается в несколько миллионов рублей.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Дело об убийстве Виктора Тархова дошло до думы».

Георгий Портнов