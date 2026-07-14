Для избавления от останков экс-мэра Самары было закуплено более 200 литров жидкого азота

В Самарском областном суде 14 июля допросили свидетеля по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи — продавца Антона Крупнова. Он сообщил, что обвиняемая Екатерина Тархова трижды закупала у него жидкий азот — 3, 5 и предположительно 8 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Екатерина Тархова

Фото: Иван Петров Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Екатерина Тархова

Фото: Иван Петров

Каждый раз женщина приезжала с разными водителями и приобретала по два баллона; в общей сложности она купила более 200 л жидкого азота. По словам свидетеля, для такого объема товара покупателями обычно выступают юридические лица. Екатерина Тархова объясняла закупки необходимостью провести новогоднее криошоу, а рассчитывалась наличными.

Кроме того, свидетель рассказал, что после того, как Тархова вернула емкости, продавец обнаружил отсутствие необходимой колбы в одной из них и попросил доплатить 1 тыс. рублей. Обвиняемая лично привезла наличные — этот факт удивил свидетеля, поскольку расчет можно было провести переводом.

Уголовное дело об убийстве Виктора и Натальи Тарховых возбудили в феврале 2025 года. Тогда же задержали Екатерину Тархову. На допросе она призналась, что вместе с сообщником Дмитрием Метревели отравила родственников, расчленила тела, заморозила останки с помощью жидкого азота и избавилась от них. Дмитрий Метревели скрылся за границей — он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, организатором преступления выступила тетя Метревели — Светлана Метревели, она также находится в розыске. К эпизоду с реализацией имущества погибших, по версии следствия, причастна Таисия Киселева: по версии следствия, она помогла Екатерине Тарховой продать автомобиль Toyota Rav 4, принадлежавший Наталье Тарховой, представившись владелицей машины. Киселева задержана и с 2025 года находится под домашним арестом. Екатерина Тархова содержится в СИЗО.