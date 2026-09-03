Дело об убийстве Виктора Тархова дошло до думы

Самарский областной суд сегодня, 3 сентября, возобновил рассмотрение уголовного дела против Екатерины Тарховой, внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова, пропавшего вместе с супругой в декабре 2024 года. По версии СУ СКР по региону, Екатерина Тархова убила своих родных, чтобы завладеть их имуществом. Преступный план якобы разработала Светлана Метревели, перед которой у Екатерины Тарховой были долги, а избавиться от тел помог племянник сообщницы Дмитрий Метревели. В этот раз допросили тетю главной обвиняемой, бывшего депутата думы Самары и заместителя Виктора Тархова на посту мэра, и сотрудника базы стройматериалов, где обвиняемая «с парнем» купили ранним утром 5 января бочки объемом 175 л.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Чернов / Коммерсантъ Фото: Сергей Чернов / Коммерсантъ

Судья Самарского областного суда Ксения Мельникова продолжила допрос многочисленных свидетелей по делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи Тарховой. Их внучку Екатерину Тархову, обвиняемую в преступлении, как обычно доставили под конвоем в суд. В суд привели и находящуюся под арестом Таисию Киселеву, которая, по данным следователей областного СУ СКР, помогла внучке экс-мэра продать автомобиль Toyota RAV4 Натальи Тарховой. Покупатель иномарки Григорий Гробер, признанный потерпевшим, участвует в судебном процессе.

Виктор Тархов, в 2006-2010 годах занимавший пост мэра Самары, пропал вместе с супругой в конце декабря 2024 года. В начале февраля 2025 года по подозрению в убийстве задержали их внучку Екатерину Тархову. Ей предъявлено обвинение по семи статьям УК РФ, из которых она полностью признала только убийство. По данным следователей областного СУ СКР, Екатерина Тархова убила родных, чтобы заполучить их имущество. Преступный план помогла разработать Светлана Метревели, перед которой у внучки Виктора Тархова были долги. Племянник Светланы Метревели Дмитрий Метревели после гибели супругов помог избавиться от тел: трупы заморозили при помощи жидкого азота, расчленили, пропустили через мясорубку, смешали с гречкой и раскидали по мусорным контейнерам. Следователям так и не удалось обнаружить останки. Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск.

По данным следствия, до задержания и ареста Екатерина Тархова успела не только продать автомобиль Натальи Тарховой, но и получить вместо Виктора Тархова по поддельной доверенности полмиллиона дивидендов от ООО «Новитрек», где бывший мэр был совладельцем.

В интервью телеканалу «Россия» Екатерина Тархова заявила, что не планировала убивать родных, а лишь хотела получить их имущество, чтобы рассчитаться по долгам. По ее словам, Дмитрий Метревели привез «жидкость» для того, чтобы якобы затуманить рассудок Виктора и Натальи Тарховых и вынудить их подписать документы в пользу Светланы Метревели. От этой жидкости супруги потом не проснулись. Главной потерпевшей по делу признана дочь экс-мэра Самары Людмила Тархова, которая обычно присутствует на заседаниях, но в этот раз участвовала в процессе по ВКС, так как находится в больнице УФСИН. Людмила Тархова отбывает срок за вымогательство у депутата Самарской губернской думы седьмого созыва Александра Милеева.

В этот раз суд допросил пять свидетелей: тетю Екатерины Тарховой Яну Скачкову, Марию Овчинникову, помощницу воспитателя детского сада, куда ходил сын Екатерины Тарховой, сотрудника базы стройматериалов Максима Суздальцева, водителя газели Олега Исаева и бывшего депутата думы Самары и заместителя Виктора Тархова Сергея Арсентьева. Тетя обвиняемой Яна Скачкова рассказала, что общалась с Натальей Тарховой в ноябре 2024 года, когда поздравляла ее с днем рождения. 3 января 2025 года, когда Яна Скачкова позвонила Наталье Тарховой, трубку взяла Екатерина Тархова, которая сказала, что ее бабушка улетела куда-то с дедушкой, но телефон оставила дома. Позже Яна Скачкова поздравила Наталью Тархову с Рождеством и получила ответ. По словам свидетельницы, в тот период Виктор и Наталья Тарховы на свое здоровье не жаловались, и казалось, что в семье все в порядке.

Сотрудница детского сада, куда ходил внук Тарховых, видела Наталью Тархову в последний раз 18 декабря 2024 года, после этой даты ребенка в сад приводила мать. В конце декабря Екатерина Тархова сообщила воспитателям, что едет в командировку, вместо нее будет приходить няня. После Нового года ребенок сказал Марии Овчинниковой, что его мама уехала в командировку, и после того, как она заработает много денег, они поедут в Диснейленд.

По словам сотрудника базы стройматериалов, 5 января 2025 года на базу приехали «девушка с парнем» за пластиковыми бочками объемом 175 л. Свидетеля удивило, что бочки кому-то понадобились зимой, да еще за 30 минут до открытия базы, примерно в 7:20-7:30.

Сергей Арсентьев, заместитель гендиректора ООО «Супермаркет», экс-депутат самарской городской думы и бывший заместитель главы Самары в 2006-2010 годах по вопросам строительства, социальной сферы, потребительского рынка и услуг, обычно виделся с бывшим начальником и его супругой на общегородских мероприятиях. В последние годы Сергей Арсентьев общался с Виктором Тарховым по телефону, поздравлял с праздниками. Свидетель знаком со Светланой Метревели — в конце 80-х годов он купил у нее квартиру, для чего пришлось оформить брак. Сумма сделки составила 45 тыс. долларов. По словам свидетеля, он сделал в квартире ремонт и уехал отдыхать, а когда вернулся — в квартире его встретила тетя Светланы, которая сказала, что в квартире прописаны ее дети и выезжать не собирается. Вместе с ней в квартире были собаки, которые испортили мебель. В итоге Светлана Метревели вернула Сергею Арсентьеву деньги.

Следующее заседание суда назначено на вторник, 8 сентября.

Сабрина Самедова, Георгий Портнов