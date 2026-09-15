Ректор УрГЮУ заложил камень в основание храма в честь Собора святых юристов

В Екатеринбурге ректор Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заложили камень в основание храма-памятника в честь Собора святых юристов, сообщили в пресс-службе вуза. Сегодня УрГЮУ отмечает 108-ю годовщину со дня своего основания.

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В епархии отметили, что храм в честь Собора святых юристов возводится в России впервые. «Вы — служители правды. Правда — она одна. Та, которая исходит от Бога. И насколько ваши поступки, принципы, законы соответствуют правде Божией, настолько они правильны!»,— сказал митрополит сотрудникам, преподавателям, студентам и гостям.

Университет был создан 15 сентября 1918 года как юридический факультет (позднее переименованный в факультет советского строительства и права) в составе Иркутского государственного университета. В 1931 году он был преобразован в Сибирский институт советского права и переведен из Иркутска в Свердловск, с 1936 года стал называться Свердловским юридическим институтом. В 1992 году институт был переименован в Уральскую государственную юридическую академию, а в 2014 году она стала университетом.

Ранее митрополит говорил, что с просьбой возвести православный храм на территории вуза обращались студенты, инициативу поддержал Ученый совет УрГЮУ.

Ирина Пичурина