На территории УрГЮУ в Екатеринбурге хотят построить храм в честь святых юристов

В Екатеринбурге на территории Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) планируют построить храм в честь Собора святых юристов. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем Telegram-канале.

По его словам, с просьбой возвести православный храм обратились студенты вуза, инициативу поддержал Ученый совет УрГЮУ. «Чтобы совместное желание учащих и учащихся воплотилось в жизнь, нужно сделать немало шагов. Но начало положено»,— отметил митрополит.

Также на заседании ученого совета митрополит Евгений вручил медаль святой великомученицы Екатерины ректору УрГЮУ Владимиру Бублику — за вклад в воспитание нравственной основы молодых специалистов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на улице Толмачева, 8 открыли студенческий храм во имя святой Марии Магдалины в здании Уральского государственного педагогического университета.

Полина Бабинцева