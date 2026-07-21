Торги близки

Правительство России намерено в ближайшие годы приватизировать три предприятия из Салавата: АО «Салаватнефтемаш», ООО «Салаватский катализаторный завод» и ООО «Ремэнергомонтаж». В 2025 году эти компании решением арбитражного суда перешли в государственную собственность от их бывшего владельца Алексея Митюшова. Суды признали правоту Генпрокуратуры России, которая настаивала на нарушениях со стороны бизнесмена. Эксперты полагают, что не все из этой тройки предприятий будут интересны потенциальным покупателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Три предприятия из Салавата попытаются продать с торгов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Три предприятия из Салавата попытаются продать с торгов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Правительство России включило в план приватизации на 2026–2028 годы три компании из Башкирии — АО «Салаватнефтемаш», ООО «Салаватский катализаторный завод» и ООО «Ремэнергомонтаж». Эти компании были созданы для нужд «Газпром нефтехим Салавата» (ГНС), в том числе путем выделения цехов промышленного предприятия. Намерен ли ГНС претендовать на покупку компаний, вчера выяснить не удалось.

АО «Салаватнефтемаш» является одним из ведущих производителей оборудования для нефтяной, газовой и химической промышленности в России. Предприятие было основано в 1951 году. По итогам 2025 года выручка АО составила 683,7 млн руб., убыток 192 млн руб., общая стоимость активов — 1,4 млрд руб.

ООО «Салаватский катализаторный завод» — крупный производитель катализаторов и адсорбентов в основном для нефтегазовой отрасли. Общая мощность производства составляет 20 тыс. тонн продукции в год. При выручке 3,4 млрд руб. чистая прибыль компании в 2025 году равнялась 110 млн руб., а общая стоимость активов превышала 5,9 млрд руб.

ООО «Ремэнергомонтаж» было зарегистрировано в 2010 году. Компания специализируется на строительстве зданий. Убыток компании в 2025 году составил 112,6 млн руб. при нулевой выручке. Активы компании оценивались в 5,7 млрд руб.

Ранее эти предприятия принадлежали бывшему менеджеру группы «Газпром» Алексею Митюшову. В 2025 году три инстанции арбитражного суда поддержали иск Генпрокуратуры об изъятии компаний в собственность государства. Надзорное ведомство тогда смогло доказать, что предприятия, имеющие стратегическое значение, без согласования с правительственной комиссией оказались под контролем иностранного инвестора. Алексей Митюшов, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и находится в международном розыске, с 2002 года имеет гражданство Литвы, а с 2020 года — вид на жительство в Испании.

«Салаватнефтемаш», вероятно, может заинтересовать федеральные или региональные нефтехимические группы, но не исключен интерес и со стороны структур, которые уже занимаются промышленной химией и могут масштабировать выпуск, считает партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Салаватский катализаторный завод, по его мнению, потенциально может быть интересен компаниям, «которые либо уже производят оборудование для нефтегаза или химии и хотят расширить мощности, либо крупным промышленным группам региона как площадка под собственные нужды». «Для такого актива также возможен интерес со стороны инвесторов, которые специализируются на покупке проблемных заводов с последующим восстановлением»,— добавил господин Жарский.

«Ремэнергомонтаж» могут купить при наличии материальных активов, доступа к земле или недвижимости, остатках компетенций и возможности использовать компанию как подрядную организацию. Но при нулевой выручке и убытке главный минус очевиден: непонятная текущая деятельность», — заявил Дмитрий Жарский.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова полагает, что «Салаватнефтемаш» может быть продан по цене от 300 млн руб. до 900 млн руб. «в зависимости от уровня обременений и стоимости земельно-имущественного комплекса». «Скорее всего, тут будет применен поход «стоимость активов минус обязательства» с поправкой на износ или так называемый опцион на восстановление»,— полагает эксперт.

«“Ремэнергомонтаж”, отмечает госпожа Владимирова, «выглядит, скорее, наиболее пустым активом». «Подобные структуры в приватизации обычно оцениваются очень низко, так как объективно реальных активов по нему почти не усматривается»,— отметила она, оценив стоимость продажи от 10 млн до 100 млн руб.

Салаватский катализаторный завод, по мнению эксперта, «выглядит наиболее интересным активом». «Для химических и нефтехимических производств такого типа наиболее понятный принцип оценки — это мультипликатор к EBITDA/прибыли, но с поправкой на устойчивость спроса продукции. Если грубо брать рыночную логику, диапазон стоимости мог бы находиться примерно в районе 1,5–3,5 млрд руб.»,— пояснила эксперт.

С ней согласен директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. «Салаватский катализаторный завод — единственный действительно ликвидный актив: при выручке 3,4 млрд руб. и прибыли 110 млн руб. его продажа может пройти в диапазоне 1,8–3 млрд руб. Покупатели — «Газпром нефтехим Салават», «СИБУР», «Роснефть», «Газпром нефть». Плюсы: крупнейший производитель катализаторов и адсорбентов в РФ, мощность 20 тыс. тонн в год, импортозамещение, стабильный спрос нефтегазового сектора. Минусы: низкая чистая маржа около 3%, зависимость от крупных заказчиков, потребность в НИОКР и модернизации», — пояснил эксперт.

«Салаватнефтемаш», по его мнению, купят лишь при глубоком дисконте и гарантированной загрузке, а «Ремэнергомонтаж» — скорее как имущественный комплекс, а не как действующий бизнес. «Салаватнефтемаш» господин Кабаков оценил в пределах 400–900 млн руб., а «Ремэнергомонтаж» — максимум в 150 млн руб.

Булат Баширов