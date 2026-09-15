Дорогу к СКИФу за 1,8 млрд рублей построит «Новосибирскавтодор»

Контракт на строительство подъездной дороги к ЦКП «СКИФ» стоимостью почти 1,8 млрд руб. получило АО «Новосибирскавтодор». Об этом сообщается на портале госзакупок. Из четырех компаний, участвовавших в конкурсе, победителем признали предприятие, предложившее выполнить работы по начальной максимальной цене контракта — 1,799 млрд руб. При этом в протоколе зафиксирована заявка с более низким ценовым предложением — 1,797 млрд руб. Наименования других участников закупки не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Как ранее писал «Ъ-Сибирь», это вторая попытка властей определить подрядчика. Первый конкурс состоялся в марте 2026 года — тогда контракт ценой 1,799 млрд руб. был подписан с омским ООО «Сибирский региональный союз», однако впоследствии он был расторгнут.

Согласно техническому заданию, подрядчику в срок до 30 октября 2028 года необходимо построить новую четырехполосную дорогу протяженностью 1,9 тыс. п. м. Она пройдет от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу «Кольцово-Академгородок». Расчетная скорость движения составит 80 км/ч. Проект предусматривает обустройство разметки из пластических материалов с использованием микростеклошариков, установку дорожных знаков и светофоров, а также создание безбарьерной среды для маломобильных групп граждан.

В настоящее время арбитражный суд Новосибирской области рассматривает десять исков к АО «Новосибирскавтодор» на общую сумму более 900 млн руб. за неосновательное обогащение и нарушение условий госконтрактов на строительство дорог. Заявителем является федеральный заказчик работ — ФКУ «Сибуправтодор».

Лолита Белова