Дорога преткновения
В Новосибирске объявили повторный тендер на строительство дороги к СКИФу
Конфликт вокруг строительства подъездной дороги к Сибирскому кольцевому источнику фотонов перешел в новую фазу. В то время как арбитражный суд Новосибирской области рассматривает иск ООО «Сиброс», оспаривающего односторонний отказ от госконтракта стоимостью 1,63 млрд руб., мэрия объявила о поиске нового исполнителя. При этом начальная цена повторного тендера оказалась выше первоначальной на 163,5 млн руб., составив 1,79 млрд руб. Юристы считают, что вернуться на стройплощадку у компании уже не получится, единственным реальным исходом спора может стать взыскание компенсации за сорванный проект.
Отказавшись от услуг омского «Сиброса», мэрия Новосибирска готова заключить с новым подрядчиком строительства дороги к СКИФу контракт на более привлекательных для бизнеса условиях
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Не дожидаясь решения суда, новосибирские власти заново пробуют заключить контракт на строительство дороги к СКИФу. Муниципальное «Управление дорожного строительства» 5 августа объявило новый тендер стоимостью почти 1,8 млрд руб. на тот же самый объект, из-за которого омская компания «Сиброс» уже два месяца судится с мэрией.
Контракт с «Сибросом» на 1,63 млрд руб. был заключен в марте, но расторгнут уже в июне. Заказчик обвинил строителей в неисполнении условий договора: отсутствии камер видеонаблюдения на площадке, ограждения, информационных щитов с паспортом объекта и задержке проектной документации.
«В связи с тем, что подрядчиком не выполняются обязательства по контракту или выполняются очень медленно, что приводит к срыву реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», принято решение отказаться в одностороннем порядке от исполнения электронного контракта»,— указано в решении, с которым ознакомился «Ъ».
В качестве ответной реакции 26 июня омская компания «Сиброс» направила иск к УДС в арбитражный суд Новосибирской области. Третьими лицами по делу указаны ФАС и строительная организация «Эл групп». Компания потребовала признать решение муниципального органа о расторжении контракта незаконным и заблокировать выплаты по банковской гарантии в размере 155,4 млн руб. Суд просьбу подрядчика об обеспечении иска отклонил, отметив, что «Сиброс» не обосновал конкретными доказательствами риск невозможности исполнения будущего решения. Рассмотрение основного иска назначено на 7 сентября.
По мнению опрошенных юристов, исход спора для «Сиброса» выглядит неоднозначным, поскольку претензии заказчика выглядят формально и, вероятнее всего, вызваны организационными недоработками. «Этот факт дает компании теоретический аргумент в свою пользу, тем более что "Сиброс" — это крупный и финансово устойчивый игрок, и это снижает правдоподобность версии о ее неспособности исполнить контракт»,— полагает судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев. Впрочем, срыв нацпроекта создает объективное давление на суд рассматривать вопрос темпа работ строго по фактическому графику выполнения, а не формально.
Как отмечает эксперт Александр Терентьев, даже в случае удовлетворения иска и признания одностороннего отказа заказчика незаконным, восстановление «Сиброса» в правах подрядчика представляется маловероятным исходом.
Специфика строительных споров такова, что суды практически не применяют механизм понуждения к реальному исполнению договора, если контракт уже фактически замещен новым исполнителем, работы возобновлены или объект передан другой организации. В подобных ситуациях судебная практика переводит спор исключительно в плоскость денежной компенсации: истцу присуждается возмещение убытков, выплата стоимости фактически выполненных работ и упущенной выгоды.
С высокой вероятностью суд признает односторонний отказ от контракта законным, но не потому, что заказчик прав, а потому, что «Сиброс» избрал неверный способ защиты, считает глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова. «Суд отклонил ходатайство об обеспечительных мерах, сославшись на отсутствие доказательств. Это тревожный сигнал: значит, на старте процесса компания не смогла убедить в своей добросовестности. Если такая динамика сохранится, спор завершится для "Сиброса" закономерным поражением. Компанию включат в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), а банковская гарантия на 155,4 млн руб. будет списана»,— комментирует эксперт.
Максимум, чего сможет добиться «Сиброс» через суд, — это признание расторжения контракта незаконным. Главной целью иска в этом случае станет получение права требовать денежную компенсацию за сорванный проект.