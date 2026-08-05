Дорога преткновения

Конфликт вокруг строительства подъездной дороги к Сибирскому кольцевому источнику фотонов перешел в новую фазу. В то время как арбитражный суд Новосибирской области рассматривает иск ООО «Сиброс», оспаривающего односторонний отказ от госконтракта стоимостью 1,63 млрд руб., мэрия объявила о поиске нового исполнителя. При этом начальная цена повторного тендера оказалась выше первоначальной на 163,5 млн руб., составив 1,79 млрд руб. Юристы считают, что вернуться на стройплощадку у компании уже не получится, единственным реальным исходом спора может стать взыскание компенсации за сорванный проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отказавшись от услуг омского «Сиброса», мэрия Новосибирска готова заключить с новым подрядчиком строительства дороги к СКИФу контракт на более привлекательных для бизнеса условиях

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Отказавшись от услуг омского «Сиброса», мэрия Новосибирска готова заключить с новым подрядчиком строительства дороги к СКИФу контракт на более привлекательных для бизнеса условиях

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Не дожидаясь решения суда, новосибирские власти заново пробуют заключить контракт на строительство дороги к СКИФу. Муниципальное «Управление дорожного строительства» 5 августа объявило новый тендер стоимостью почти 1,8 млрд руб. на тот же самый объект, из-за которого омская компания «Сиброс» уже два месяца судится с мэрией.

Контракт с «Сибросом» на 1,63 млрд руб. был заключен в марте, но расторгнут уже в июне. Заказчик обвинил строителей в неисполнении условий договора: отсутствии камер видеонаблюдения на площадке, ограждения, информационных щитов с паспортом объекта и задержке проектной документации.

«В связи с тем, что подрядчиком не выполняются обязательства по контракту или выполняются очень медленно, что приводит к срыву реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», принято решение отказаться в одностороннем порядке от исполнения электронного контракта»,— указано в решении, с которым ознакомился «Ъ».

В качестве ответной реакции 26 июня омская компания «Сиброс» направила иск к УДС в арбитражный суд Новосибирской области. Третьими лицами по делу указаны ФАС и строительная организация «Эл групп». Компания потребовала признать решение муниципального органа о расторжении контракта незаконным и заблокировать выплаты по банковской гарантии в размере 155,4 млн руб. Суд просьбу подрядчика об обеспечении иска отклонил, отметив, что «Сиброс» не обосновал конкретными доказательствами риск невозможности исполнения будущего решения. Рассмотрение основного иска назначено на 7 сентября.

По мнению опрошенных юристов, исход спора для «Сиброса» выглядит неоднозначным, поскольку претензии заказчика выглядят формально и, вероятнее всего, вызваны организационными недоработками. «Этот факт дает компании теоретический аргумент в свою пользу, тем более что "Сиброс" — это крупный и финансово устойчивый игрок, и это снижает правдоподобность версии о ее неспособности исполнить контракт»,— полагает судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев. Впрочем, срыв нацпроекта создает объективное давление на суд рассматривать вопрос темпа работ строго по фактическому графику выполнения, а не формально.

Как отмечает эксперт Александр Терентьев, даже в случае удовлетворения иска и признания одностороннего отказа заказчика незаконным, восстановление «Сиброса» в правах подрядчика представляется маловероятным исходом.

Специфика строительных споров такова, что суды практически не применяют механизм понуждения к реальному исполнению договора, если контракт уже фактически замещен новым исполнителем, работы возобновлены или объект передан другой организации. В подобных ситуациях судебная практика переводит спор исключительно в плоскость денежной компенсации: истцу присуждается возмещение убытков, выплата стоимости фактически выполненных работ и упущенной выгоды.

С высокой вероятностью суд признает односторонний отказ от контракта законным, но не потому, что заказчик прав, а потому, что «Сиброс» избрал неверный способ защиты, считает глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова. «Суд отклонил ходатайство об обеспечительных мерах, сославшись на отсутствие доказательств. Это тревожный сигнал: значит, на старте процесса компания не смогла убедить в своей добросовестности. Если такая динамика сохранится, спор завершится для "Сиброса" закономерным поражением. Компанию включат в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), а банковская гарантия на 155,4 млн руб. будет списана»,— комментирует эксперт.

Максимум, чего сможет добиться «Сиброс» через суд, — это признание расторжения контракта незаконным. Главной целью иска в этом случае станет получение права требовать денежную компенсацию за сорванный проект.

Лолита Белова