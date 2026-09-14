YouTube заблокировал несколько белорусских государственных теле- и радиоканалов
Американский видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт белорусского телеканала СТВ во время трансляции ток-шоу «По существу». Кроме того, были заблокированы Радыё Сталіца, Первый канал Белорусского радио и Radio Kultura BY — все входят в состав государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.
Причиной блокировки платформа назвала «нарушение правил YouTube» и «защиту сообщества». «К чему на самом деле закрывает доступ американский хостинг? Ответ очевиден: к правде, альтернативному мнению и качественному белорусскому контенту, который собирает миллионные просмотры»,— написали в СТВ.
Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам парламента Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что блокировка говорит о слабости Запада. «Они боятся истории. Они запретили наш крупнейший телеканал СТВ, потому что там рассказывают правду о воссоединении Западной и Восточной Беларуси (в 1939 году.— “Ъ”)»,— сказал парламентарий в разговоре с ТАСС.
3 апреля YouTube удалил несколько белорусских госканалов, включая БЕЛТА, ОНТ и СТВ, сославшись на санкции. Всемирная федерация журналистов (WJF) осудила решение, а МИД Белоруссии назвал блокировку нарушением принципов ООН.
YouTube уже применял блокировки к каналам российских компаний и СМИ: после начала военной операции России на Украине были заблокированы каналы попавших под санкции «Ростеха» и КамАЗа, а также каналы РБК, ТАСС, МИА «Россия сегодня», ВГТРК, «Соловьев Live» и RT. При этом публично названное основание в нынешнем случае с белорусскими каналами сводится к нарушению правил и защите сообщества, без указания конкретного пункта.
Такой формат оставляет открытым вопрос о том, что именно стало причиной блокировки белорусских каналов — содержание публикаций, статус их владельцев или сочетание этих факторов. Для белорусской стороны это не только потеря площадки для распространения контента: после апрельского удаления госканалов Министерство информации Белоруссии допускало ответные меры, а Белорусский союз журналистов заявлял о намерении добиваться «симметричных и асимметричных мер».