YouTube заблокировал несколько белорусских государственных теле- и радиоканалов

Американский видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт белорусского телеканала СТВ во время трансляции ток-шоу «По существу». Кроме того, были заблокированы Радыё Сталіца, Первый канал Белорусского радио и Radio Kultura BY — все входят в состав государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.

Причиной блокировки платформа назвала «нарушение правил YouTube» и «защиту сообщества». «К чему на самом деле закрывает доступ американский хостинг? Ответ очевиден: к правде, альтернативному мнению и качественному белорусскому контенту, который собирает миллионные просмотры»,— написали в СТВ.

Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам парламента Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что блокировка говорит о слабости Запада. «Они боятся истории. Они запретили наш крупнейший телеканал СТВ, потому что там рассказывают правду о воссоединении Западной и Восточной Беларуси (в 1939 году.— “Ъ”)»,— сказал парламентарий в разговоре с ТАСС.

3 апреля YouTube удалил несколько белорусских госканалов, включая БЕЛТА, ОНТ и СТВ, сославшись на санкции. Всемирная федерация журналистов (WJF) осудила решение, а МИД Белоруссии назвал блокировку нарушением принципов ООН.