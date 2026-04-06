МИД Белоруссии заявил о нарушении принципов ООН из-за блокировки госканалов на YouTube

МИД Белоруссии назвал блокировку государственных СМИ республики на видеохостинге YouTube грубейшим нарушением статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах ООН и базовых принципов ОБСЕ в области свободы СМИ.

«Своим решением YouTube фактически заблокировал доступ миллионов граждан и соотечественников за рубежом к легитимному, официальному контенту»,— сообщили в министерстве.

3 апреля платформа удалила каналы, включая БЕЛТА, ОНТ и СТВ, сославшись на санкции. Министерство информации Белоруссии расценило действия как «недружественный и безосновательный шаг» и допустило ответные меры. Белорусский союз журналистов сообщил о намерении добиваться «самых жестких симметричных и асимметричных мер против наших информационных врагов».