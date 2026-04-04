Всемирная федерация журналистов осудила удаление YouTube-каналов белорусских СМИ

Всемирная федерация журналистов (WJF) осудила решение YouTube удалить с платформы каналы белорусских государственных СМИ. В организации назвали это «вопиющим актом цифровой цензуры и прямой эскалацией информационной войны». Письмо WJF было направлено Белорусскому союзу журналистов.

«Заставляя замолчать эти видные голоса, цифровые платформы выходят за рамки своей роли поставщиков услуг и выступают в качестве глобальных привратников свободы слова, коренным образом нарушая принципы плюрализма СМИ»,— указано в заявлении WJF.

Всемирная федерация журналистов призвала все международные союзы журналистов осудить «эти акты незаконной цензуры» и потребовать от технологических корпораций «прекращения политического давления». WJF поддерживает контакт с Белорусским союзом журналистов по поводу ситуации, добавили в организации.

YouTube удалил в том числе БЕЛТА, ОНТ и СТВ. Видеохостинг объяснил это санкциями, сообщило агентство БЕЛТА. Министерство информации Белоруссии назвало произошедшее «недружественным и безосновательным шагом» и пригрозило ответными мерами.