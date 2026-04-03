YouTube удалил госканалы Белоруссии

Видеохостинг YouTube удалил государственные каналы Белоруссии, включая БЕЛТА, ОНТ и СТВ, сославшись на санкции. Об этом сообщило агентство БЕЛТА. Компания Google не предоставила дополнительных разъяснений.

Министерство информации страны заявило, что рассматривает произошедшее как «недружественный и безосновательный шаг» и допускает ответные меры. Белорусский союз журналистов намерен добиваться применения «самых жестких симметричных и асимметричных мер против наших информационных врагов».

19 марта американская делегация во главе со спецпосланником Джоном Коулом посетила Минск и провела переговоры с президентом Александром Лукашенко. Стороны обсудили дальнейшую нормализацию отношений, включая тему освобождения политзаключенных. В тот же день власти белоруссии освободили 250 заключенных. 26 марта Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сняло санкции с производителя калийных удобрений «Беларуськалий», Минфина Белоруссии, Белинвестбанка и Банка развития республики.