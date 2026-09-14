Продажи акций по разрешениям в России превысили 1 млрд рублей за лето
Общий объем продаж акций, купленных на российском фондовом рынке по специальным разрешениям, составил около 1,06 млрд руб. за предыдущие три месяца. Это были акции российских эмитентов и международных компаний, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России.
В марте 2023 года президент России Владимир Путин установил особый порядок сделок с ценными бумагами, приобретенными после 1 марта 2022 года у недружественных нерезидентов. Разрешения на сделки с акциями, купленными у владельцев из недружественных стран, выдаются Банком России и правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
Летом пиковым месяцем по покупке акций по разрешениям стал июнь. Объем сделок составил 0,99 млрд руб. В июле — 0,04 млрд руб. В августе — 0,03 млрд руб., следует из данных ЦБ. Регулятор регулярно отслеживает объемы продаж ценных бумаг, купленных на основании разрешений, подчеркивается в документе.
«Указанный объем не оказал значимого влияния на ценообразование финансовых инструментов на российском фондовом рынке»,— отмечается в докладе. Доля таких акций в общем объеме торгов на вторичном рынке не превысила 0,01%.
Чистые продажи иностранной валюты нефинансовыми компаниями в России сократились в августе на 15,3% месяц к месяцу, до $18,8 млрд. Спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний вырос в прошлом месяце на 7,4% по сравнению с июлем, до 1,1 трлн руб. Наиболее доходным инструментом на российском финансовом рынке в августе стало золото. Его доходность увеличилась на 17,4% за месяц.
Разрешительный режим превращает продажу таких бумаг в контролируемую операцию с ограниченным кругом участников. Покупателями могут быть российские резиденты, нерезиденты из дружественных стран и нерезиденты под контролем российских лиц; сделки с банками одобряет Банк России, а сделки с компаниями — правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
Таким образом, эти операции проходят как отдельный контролируемый поток, а не как обычные сделки на вторичном рынке: круг участников и самих сделок ограничен процедурой допуска. По данным Банка России, доля таких акций в общем объеме торгов на вторичном рынке не превысила 0,01%, что и объясняет отсутствие значимого влияния на ценообразование.
Предыстория режима связана с масштабом иностранного владения российскими акциями: на 1 июля 2021 года нерезидентам принадлежали бумаги примерно на 19,7 трлн руб., около трети капитализации рынка. 28 февраля 2022 года Банк России предписал брокерам приостановить исполнение поручений иностранных клиентов на продажу ценных бумаг, так что последующие операции с активами недружественных нерезидентов проводятся в условиях специально установленного контроля.