Продажи акций по разрешениям в России превысили 1 млрд рублей за лето

Общий объем продаж акций, купленных на российском фондовом рынке по специальным разрешениям, составил около 1,06 млрд руб. за предыдущие три месяца. Это были акции российских эмитентов и международных компаний, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин установил особый порядок сделок с ценными бумагами, приобретенными после 1 марта 2022 года у недружественных нерезидентов. Разрешения на сделки с акциями, купленными у владельцев из недружественных стран, выдаются Банком России и правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Летом пиковым месяцем по покупке акций по разрешениям стал июнь. Объем сделок составил 0,99 млрд руб. В июле — 0,04 млрд руб. В августе — 0,03 млрд руб., следует из данных ЦБ. Регулятор регулярно отслеживает объемы продаж ценных бумаг, купленных на основании разрешений, подчеркивается в документе.

«Указанный объем не оказал значимого влияния на ценообразование финансовых инструментов на российском фондовом рынке»,— отмечается в докладе. Доля таких акций в общем объеме торгов на вторичном рынке не превысила 0,01%.

Чистые продажи иностранной валюты нефинансовыми компаниями в России сократились в августе на 15,3% месяц к месяцу, до $18,8 млрд. Спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний вырос в прошлом месяце на 7,4% по сравнению с июлем, до 1,1 трлн руб. Наиболее доходным инструментом на российском финансовом рынке в августе стало золото. Его доходность увеличилась на 17,4% за месяц.