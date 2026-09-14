ЦБ назвал золото самым доходным инструментом на российском финрынке в августе

Самым доходным инструментом на российском финансовом рынке в августе стало золото. Драгметалл продемонстрировал доходность за месяц в 17,4%, указано в «Обзоре рисков финансовых рынков», подготовленном Банком России (ЦБ).

На втором месте с доходностью 9,75% оказались депозиты в евро. На третьем — депозиты в юанях с доходностью 8,17%. Доходность в 7,19% за месяц также показали депозиты в долларах.

С начала года наибольшая доходность, помимо золота и депозитов в иностранной валюте, по данным ЦБ, была у корпоративных облигаций (от 9,6 до 15,5%), рублевых депозитов и биржевых паевых инвестфондов (от 9,9 до 10,1%).