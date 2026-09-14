Чистые продажи валюты упали на 15% в августе из-за задержки поступления выручки
Чистые (нетто) продажи валюты нефинансовыми компаниями в России за август составили $18,8 млрд, указано в «Обзоре рисков финансовых рынков» Центробанка. За месяц показатель сократился на 15,3%. Среднее значение за прошедшие 12 месяцев составляло $19,4 млрд.
«С учетом лага поступления валютной выручки на российский рынок в один – два месяца и снижения нефтяных цен (на нефть.— “Ъ”) в прошлые периоды объем нетто-продаж валюты нефинансовыми компаниями в августе сократился»,— объяснили в ЦБ. Еще одна причина снижения — выплата долгов некоторым экспортерам.
Совокупный спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний за август, напротив, вырос на 7,4% — до 1,1 трлн руб. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами за тот же период составили $2,4 млрд против $2,2 млрд в июле.
Месячные нетто-продажи валюты отражают экспортную выручку не сразу: поступления приходят с задержкой в один–два месяца, а их уровень соответствует ценам на российскую нефть, сложившимся на рынке два–три месяца назад. Поэтому снижение нефтяных цен в предыдущие периоды уменьшает объем валюты, который компании продают на рынке в текущем месяце.
Это означает, что августовское сокращение показателя связано прежде всего со сдвигом сроков поступления выручки, а не с изменением готовности компаний продавать валюту. ЦБ назвал дополнительным фактором выплату долгов некоторыми экспортерами: часть поступающих средств направляется на обязательства, а не на продажу. В таком случае один месячный показатель не следует читать как устойчивое сокращение валютного предложения со стороны экспортеров.