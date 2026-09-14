Чистые продажи валюты упали на 15% в августе из-за задержки поступления выручки

Чистые (нетто) продажи валюты нефинансовыми компаниями в России за август составили $18,8 млрд, указано в «Обзоре рисков финансовых рынков» Центробанка. За месяц показатель сократился на 15,3%. Среднее значение за прошедшие 12 месяцев составляло $19,4 млрд.

«С учетом лага поступления валютной выручки на российский рынок в один – два месяца и снижения нефтяных цен (на нефть.— “Ъ”) в прошлые периоды объем нетто-продаж валюты нефинансовыми компаниями в августе сократился»,— объяснили в ЦБ. Еще одна причина снижения — выплата долгов некоторым экспортерам.

Совокупный спрос на иностранную валюту со стороны нефинансовых компаний за август, напротив, вырос на 7,4% — до 1,1 трлн руб. Чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами за тот же период составили $2,4 млрд против $2,2 млрд в июле.