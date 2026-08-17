Никто не захотел продолжать застройку микрорайона в Тамбове за 112 млн рублей

Не состоялся аукцион на третий этап комплексного развития территории (КРТ) микрорайона Волжский в Тамбове. Это связано с отсутствием заявок на участие в торгах, следует из итогового протокола. Начальная цена лота составляла 111,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По условиям договора, инвестор должен был выполнить работы до 31 декабря 2032 года. В рамках него на территории площадью 53,1 тыс. кв. м планируется построить шесть девятиэтажных и один семиэтажный жилой дом, благоустроить четыре жилые зоны, возвести одну котельную, проложить коммунальные сети, а также создать улично-дорожную сеть с парковками и пешеходными дорожками.

Второй этап КРТ Волжского, по данным портала ГИС «Торги», еще не разыгрывали. Право на реализацию первого в апреле получила структура ГК «Еврострой» депутата воронежской облдумы Михаила Гусева за 260,1 млн руб. В начале августа она приступила к строительству дома из двух секций, проектная стоимость которого составляет 1,1 млрд руб.

Алина Морозова