Лихачев: проект АЭС «Пакш-2» учитывает характерное для Дуная мелководье

Проект венгерской АЭС «Пакш-2», разработанный «Росатомом», учитывает характерное для реки Дунай мелководье, сообщил глава российской корпорации Алексей Лихачев. По его словам, станция сможет работать даже при таком снижении уровня воды, которое было зафиксировано летом 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Росатома» Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Глава «Росатома» Алексей Лихачев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Наш проект обладает рядом решений, который позволяет работать и с мелководьем более низким, чем было этим засушливым летом»,— сказал господин Лихачев на конференции МАГАТЭ в Вене (цитата по «РИА Новости»). Он заверил, что никто, кроме «Росатома», не сможет построить более безопасную и более экономичную по стоимости электроэнергии станцию в Венгрии.

Летом из-за экстремально высокой температуры воздуха уровень воды в Дунае снизился до рекордно низкого. В начале августа — до 10 см в Будапеште. Предыдущий минимум 2018 года составлял 33 см. Это вынудило Венгрию отключить один из энергоблоков Пакш, а также снизить выработку электроэнергии с 2000 МВтч до 480 МВтч.

Проект «Пакш-2» предполагает расширение «Пакш» на два блока. Заливка первого бетона началась в феврале 2026 года. Новый венгерский премьер Петер Мадьяр ставил под сомнение экологическое разрешение, выданное для совместного с «Росатомом» строительства АЭС «Пакш-2» из-за обмеления Дуная. Кроме того, власти страны выражали недовольство промежуточным итогом аудита контракта с «Росатомом».