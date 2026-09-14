Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия подписали меморандум о самоопределении

Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии Мишель О’Нил, Рун Ап Иорверт и Джон Суинни подписали в Кардиффе меморандум о взаимопонимании. Соглашение предполагает право на самоопределение, чтобы страны имели возможности провести референдум о выходе из Великобритании.

«Наши народы имеют право на самоопределение: правительство в Вестминстере не имеет права блокировать демократию или подрывать принцип, согласно которому наши народы сами будут определять свое будущее»,— указано в документе, который опубликовала Шотландская национальная партия в соцсети Х.

Авторы меморандума призвали правительство Великобритании содействовать конституционным изменениям в каждой юрисдикции. «Мы верим, что будущее наших стран принадлежит Европейскому союзу»,— отмечается в документе. Первые министры выступили за укрепление отношений трех стран и сотрудничества с ЕС.

Встреча первых министров Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии состоялась вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о том, что объединение Ирландии «все равно рано или поздно произойдет». Премьер-министр Великобритании Энди Бернем ответил, что референдума о выходе Северной Ирландии не будет, пока большинство населения не поддержит эту идею.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп — объединитель Ирландии».