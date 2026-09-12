Великобритания ответила на заявление Трампа об объединении Ирландии

Позиция премьер-министра Великобритании Энди Бернхэма по вопросу территорий Ирландии остается неизменной. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя его аппарата.

Комментарий последовал после высказывания президента США Дональда Трампа о том, что он хотел бы увидеть объединенную Ирландию. Политик назвал это фантастическим событием, отметив, что Великобритания должна будет высказать свою позицию.

Господин Бернхэм прежде говорил, что ему неизвестно о том, чтобы большинство поддерживало проведение референдума по объединению Ирландии. По его словам, пока ситуация не изменится, голосования не будет.

Остров с 1921 года разделен на Республику Ирландию и Северную Ирландию. По Белфастскому соглашению, референдум об объединении может быть проведен правительством Великобритании, если это решение поддерживает большинство населения.