Великобритания ответила на заявление Трампа об объединении Ирландии
Позиция премьер-министра Великобритании Энди Бернхэма по вопросу территорий Ирландии остается неизменной. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя его аппарата.
Комментарий последовал после высказывания президента США Дональда Трампа о том, что он хотел бы увидеть объединенную Ирландию. Политик назвал это фантастическим событием, отметив, что Великобритания должна будет высказать свою позицию.
Господин Бернхэм прежде говорил, что ему неизвестно о том, чтобы большинство поддерживало проведение референдума по объединению Ирландии. По его словам, пока ситуация не изменится, голосования не будет.
Остров с 1921 года разделен на Республику Ирландию и Северную Ирландию. По Белфастскому соглашению, референдум об объединении может быть проведен правительством Великобритании, если это решение поддерживает большинство населения.
Практический смысл позиции Лондона в том, что вопрос о статусе Северной Ирландии связан с устройством мирного соглашения 1998 года. Открытая граница с Республикой Ирландия была его ключевым элементом: исчезновение границ в единой Европе устранило основу для конфликта, унесшего жизни 3500 человек, поэтому изменение статуса региона затрагивает не только территориальный вопрос, но и хрупкий баланс, закрепленный этим соглашением.
Внутри Северной Ирландии сохраняется политический раскол. В феврале 2024 года правительство региона впервые возглавила Мишель О'Нил из «Шинн Фейн», выступающей за объединение с Республикой Ирландия, однако ее заместителем стала представительница юнионистской ДЮП; ранее юнионисты блокировали работу Ассамблеи, протестуя против торговых барьеров внутри Соединенного Королевства. Поэтому для Лондона важен не внешний призыв, а наличие устойчивой поддержки изменения статуса среди жителей региона.
Есть и экономическое ограничение: Северная Ирландия зависит от государственных субсидий и получает от правительства 75% своей добавленной стоимости, тогда как рост в ирландской экономике в основном создают частные компании. Такая разница означает, что возможное объединение связано с существенными издержками интеграции, а не только с политическим решением.