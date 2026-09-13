Дональд Трамп — объединитель Ирландии

Президент США Дональд Трамп посетил Ирландию с визитом, в ходе которого заявил, что хотел бы объединения Республики Ирландия и Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании. Новое громкое заявление американского лидера, которое официальный Лондон и Дублин предпочли обойти молчанием, стало выпадом в сторону Соединенного Королевства, отказавшегося участвовать в войне США против Ирана, несмотря на тесные союзнические отношения с Вашингтоном.

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Фото: Cathal McNaughton / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Cathal McNaughton / Reuters

Новое громкое заявление президента США Дональда Трампа, продолжающего увлеченно выдвигать идеи переустройства современного мира, прозвучало в ходе его неофициального визита в Ирландию. Президент США отправился туда для посещения турнира по гольфу Irish Open, который в этом году проходит на принадлежащем Трампу гольф-курорте в Дунбеге.

Несмотря на частный характер поездки, 12 сентября президент Трамп встретился в Дублине с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. «Я не хочу создавать проблем, но скажу вам: я бы очень хотел увидеть ее (Ирландию.— “Ъ”) объединенной. Это все равно произойдет в конечном итоге. Так почему бы этому не случиться прямо сейчас?» — сказал Дональд Трамп журналистам после общения с ирландским лидером.

После этого на встрече с представителями деловых кругов в резиденции посла США в Дублине Трамп поспешил уточнить, что на вопрос об объединении Ирландии «нет хорошего ответа». Однако он не стал полностью отыгрывать ситуацию назад, выразив уверенность в том, что объединение Республики Ирландия и Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании,— это «очень крутая штука».

Предложение Трампа вызвало серьезный резонанс: со времен Белфастского соглашения, подписанного в 1998 году при посредничестве США и положившего конец 30-летней террористической войне в Северной Ирландии, Вашингтон в ирландском вопросе соблюдал строгий нейтралитет.

Фотогалерея Как развивался конфликт в Северной Ирландии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Предшественницами Ирландской республиканской армии (ИРА) были организации «Ирландские добровольцы» (до раскола в 1914 году — около 180 тыс. членов) и «Ирландская гражданская армия» (около 300 боевиков). Члены этих группировок принимали активное участие в Пасхальном восстании (24–30 апреля 1916 года) с целью провозглашения независимости Ирландии. Несмотря на захват ключевых мест в Дублине и формальное провозглашение независимости, мятеж провалился Фото: AP Причинами провала стали низкая поддержка населения, а также малочисленность рядов мятежников (1,3 тыс. человек против 16-тысячной британской армии). Общественное мнение стало меняться только после арестов и казней лидеров и участников мятежа

На фото: один из организаторов Пасхального восстания и будущий премьер-министр Ирландии Имон де Валера (в центре) избежал казни из-за наличия американского гражданства Фото: National Museum of Ireland 21 января 1919 года началась война за независимость Ирландии, ее участников теперь называли членами Ирландской республиканской армии. Костяк ИРА составили «волонтеры» и «гражданская армия», ряд других военизированных групп и несколько сотен симпатизирующих сторонников. Итогом войны стало подписание мирного договора в 1921 году, по которому на юге острова c католическим большинством было создано Ирландское свободное государство (с 1937 года — Республика Ирландия) в статусе доминиона Британской империи, север острова с протестантским большинством оставался частью королевства Фото: IWM После заключения договора ИРА была реорганизована в национальную армию под командованием Майкла Коллинза. Часть членов группировки посчитали подписание соглашения предательством: по их мнению, такую независимость можно было считать лишь условной. Более того, главой Ирландии оставался британский монарх, которому должны были присягать члены парламента Фото: IWM Началось вооруженное противостояние уже с бывшими соратниками. Члены «отколовшихся» взяли название «старая ИРА», но после проигрыша в гражданской войне в 1923 году столкнулись с новым расколом в своих рядах: часть членов признали ирландское правительство и пополнили ряды партии «Фианна Файл», созданной противником соглашения Имоном де Валерой, другая часть ушла в подполье Фото: wikimedia.org За несколько лет численность «старой ИРА» неизменно сокращалась: в 1924 году в ее ряды входило около 14,5 тыс. человек, в 1932 году — около 1,8 тыс., к 1941 году — менее 1 тыс., большинство из которых сидели в тюрьме. Не последнюю роль в «разгроме» сыграло запрещение ее деятельности на территории Ирландии в 1936 году Фото: National Library of Ireland C января 1939-го по март 1940 года ИРА реализовывала так называемый план S — серию диверсий против инфраструктуры Великобритании, совершив около 300 взрывов, жертвами которых стали 10 человек, более 95 человек пострадали. В годы войны глава штаба ИРА Стивен Хейз сотрудничал с немецкой разведкой и даже санкционировал «план Кэтлин» — план вторжения в Северную Ирландию немецких войск, который дальше обсуждений никак не продвинулся. Преступления в годы войны еще сильнее сказались на организации: члены ИРА подвергались интернированию, их сажали в тюрьму, некоторых казнили Фото: Simon Shaw / Wikipedia После обретения полноценной независимости и выхода из Британского Содружества наций в 1949 году «официальная ИРА» (новое название) переместилась в Северную Ирландию, активизировав нападения на британские военные объекты в 1954 году Фото: Press Association / AP В 1960-е годы Северную Ирландию захлестнула волна насилия и столкновений между членами ИРА и Ольстерскими лоялистами. После массовых столкновений между католиками и протестантами в Дерри и Белфаст в августе 1969 года для их дальнейшего предотвращения были введены британские войска. Начался новый этап конфликта, вошедший в историю как Смута (The Troubles). В этот же период началось строительство так называемых линий мира — ограждений, разделяющих католические (как правило, ирландские националистические) и протестантские (британские юнионистские) районы в Северной Ирландии Фото: AP В декабре 1969 года после объявления о бессрочном прекращении огня произошел раскол на «официальную ИРА» и «временную ИРА». После раскола «официальная ИРА» просуществовала недолго, объявив о сложении оружия в мае 1972 года. Более радикально настроенные члены организации вошли во «временную ИРА», лидерами которой стали Джерри Адамс и Мартин Макгиннесс. Именно она причастна к большинству терактов, совершенных в 1972–1998 годах, в том числе убийству лорда Маунтбеттена Фото: Worth / AP Новый этап террора ИРА начался после событий 30 января 1972 года в районе Богсайд (Дерри): в этот день британские войска открыли огонь по участникам мирной демонстрации, были убиты 14 человек, включая шестерых несовершеннолетних и одного священника. Официальное расследование не признало вины военных (но в 2010 году итоги расследования были пересмотрены), что вызвало общественное возмущение и активизацию ИРА: только в 1972 году ее члены совершили более шести терактов. Самыми кровопролитными стали взрывы, произошедшие 21 июля 1972 года в Белфасте (9 погибших) и 21 ноября 1972 года в Бирмингеме (21 погибший)

На фото: похороны жертв «Кровавого воскресенья» в Дерри, 1972 год Фото: AP В августе 1979 года был убит двоюродный брат королевы, герой Второй мировой войны, последний вице-король Индии лорд Маунтбеттен (на фото). Стоит отметить, что в 1970-е годы ИРА совершала теракты не только против военных, политиков и полицейских, но и против простых граждан. В этот период практиковались убийства и похищения людей, включая женщин, которых подозревали в том, что они были информаторами полиции. Популярность ИРА начала снижаться после одного из терактов в пригороде Лондона, в котором погиб ребенок Фото: AP 1 марта 1981 года в тюрьме Мэйз началась голодовка членов ИРА, которой предшествовали «одеяльный» и «грязный» протесты. Одним из требований акции стало предоставление статуса политзаключенных (с 1976 года участникам североирландского конфликта этот статус не предоставлялся). Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер отказала в выполнении их требований, заявив, что не будет «никогда и ни за что уступать террористам»

На фото: акция протеста у представительства Великобритании в США после смерти в тюрьме члена ИРА Бобби Сэндса (1981 год) Фото: Mario Cabrera / AP Смерть десяти участников акции привела к радикализации политики националистов, электоральному успеху партии «Шинн Фейн», чья деятельность была неразрывно связана с ИРА, погромам в Белфасте и новой серии терактов. 20 июля 1982 года в Гайд-парке (на фото) и Риджентс-парке произошли очередные взрывы, жертвами стали 11 военных. 13 октября 1984 года в отеле Брайтона была предпринята попытка убить Маргарет Тэтчер. Погибли пять человек, премьер не пострадала. Однако в середине 1980-х ИРА стали покидать сотни бойцов, создав «преемственную ИРА» Фото: Staff/Kemp / AP Первой удачной попыткой сотрудничества Великобритании и Ирландии в области урегулирования конфликта стало соглашение 1985 года, а первым положительным последствием — принятие в 1993 году Декларации Даунинг-стрит, в которой, в частности, было сформулировано положение о мирном конституционном урегулировании и участии в будущих переговорах сторон, связанных с военизированными формированиями (например, «Шинн Фейн»). «Временная ИРА» объявила о прекращении огня 31 августа 1994 года. Однако новый теракт в Лондоне 9 февраля 1996 года прервал перемирие Фото: Andre Camara / Reuters 10 апреля 1998 года было подписано Белфастское соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии, предусматривавшее создание автономных органов власти. Еще одним важным пунктом договора стало обязательное разоружение военизированных группировок, в том числе ИРА, а также амнистия участников конфликта

На фото: премьер-министр Ирландии Патрик Ахерн (слева) и премьер-министр Великобритании Тони Блэр Фото: Louisa Buller / AP Соглашение 1998 года вызвало новый раскол: часть членов ИРА, несогласные с рядом пунктов договора, в частности, поправками в конституцию Ирландии об отсутствии территориальных претензий на Северную Ирландию, покинули ее. Новая организация стала именоваться «истинная ИРА»

На фото: члены ИРА на демонстрации в годовщину Пасхального восстания, 2010 год Фото: Peter Morrison / AP 15 августа 1998 года террористы устроили один из самых кровопролитных терактов — взрыв в североирландском городе Ома (на фото) унес жизни 29 человек, включая двух беременных женщин. Ответственность взяла «истинная ИРА» Фото: AP 11 февраля 2000 года комиссия, созданная в рамках Белфастского соглашения, заявила о невыполнении ИРА обязательств по разоружению, что привело к ограничению действия Североирландской ассамблеи, сформированной по результатам референдума 22 мая 1998 года, что означало возвращение прямого управления в регионе

На фото: похороны Терри Кларка, бывшего члена одного из подразделений ИРА, которое проверяло новобранцев и выявляло информаторов, 2000 год Фото: Paul McErlane / Reuters 28 июля 2005 года ИРА выпустила официальный приказ о прекращении вооруженной борьбы. Международные инспекторы подтвердили разоружение группировки, однако в регионе так и не воцарилось спокойствие. Часть членов примкнула к «истинной ИРА» (не более 300 членов) и продолжила похищать и убивать военнослужащих и полицейских, а также закладывать бомбы Фото: Peter Morrison / AP 25 февраля 2006 года в Дублине (на фото) сторонники ИРА, недовольные парадом протестантов, устроили беспорядки, которые вылились в столкновения с полицией Фото: John Cogill / AP 2 апреля 2018 года около 200 сторонников единой Ирландии устроили несанкционированное шествие в североирландском Дерри, забросав «коктейлями Молотова» полицейские машины Фото: Stringer / Reuters Всего с 1960-х годов жертвами конфликта с обеих сторон стали более 3,5 тыс. человек, из которых 1,8 тыс. были гражданскими лицами, более 47 тыс. человек были ранены. Остается неизвестной судьба похищенных в годы Смуты (The Troubles) людей, которые были, предположительно, убиты членами ИРА из-за подозрений в том, что они являлись информаторами британских спецслужб и полиции. Поиском тел занимается независимая комиссия по нахождению останков, в настоящее время тела троих человек так и не найдены. При этом «временная ИРА» взяла на себя ответственность за похищение только девяти человек Фото: Paul McErlane / Reuters Следующая фотография 1 / 23 Предшественницами Ирландской республиканской армии (ИРА) были организации «Ирландские добровольцы» (до раскола в 1914 году — около 180 тыс. членов) и «Ирландская гражданская армия» (около 300 боевиков). Члены этих группировок принимали активное участие в Пасхальном восстании (24–30 апреля 1916 года) с целью провозглашения независимости Ирландии. Несмотря на захват ключевых мест в Дублине и формальное провозглашение независимости, мятеж провалился Фото: AP Причинами провала стали низкая поддержка населения, а также малочисленность рядов мятежников (1,3 тыс. человек против 16-тысячной британской армии). Общественное мнение стало меняться только после арестов и казней лидеров и участников мятежа

На фото: один из организаторов Пасхального восстания и будущий премьер-министр Ирландии Имон де Валера (в центре) избежал казни из-за наличия американского гражданства Фото: National Museum of Ireland 21 января 1919 года началась война за независимость Ирландии, ее участников теперь называли членами Ирландской республиканской армии. Костяк ИРА составили «волонтеры» и «гражданская армия», ряд других военизированных групп и несколько сотен симпатизирующих сторонников. Итогом войны стало подписание мирного договора в 1921 году, по которому на юге острова c католическим большинством было создано Ирландское свободное государство (с 1937 года — Республика Ирландия) в статусе доминиона Британской империи, север острова с протестантским большинством оставался частью королевства Фото: IWM После заключения договора ИРА была реорганизована в национальную армию под командованием Майкла Коллинза. Часть членов группировки посчитали подписание соглашения предательством: по их мнению, такую независимость можно было считать лишь условной. Более того, главой Ирландии оставался британский монарх, которому должны были присягать члены парламента Фото: IWM Началось вооруженное противостояние уже с бывшими соратниками. Члены «отколовшихся» взяли название «старая ИРА», но после проигрыша в гражданской войне в 1923 году столкнулись с новым расколом в своих рядах: часть членов признали ирландское правительство и пополнили ряды партии «Фианна Файл», созданной противником соглашения Имоном де Валерой, другая часть ушла в подполье Фото: wikimedia.org За несколько лет численность «старой ИРА» неизменно сокращалась: в 1924 году в ее ряды входило около 14,5 тыс. человек, в 1932 году — около 1,8 тыс., к 1941 году — менее 1 тыс., большинство из которых сидели в тюрьме. Не последнюю роль в «разгроме» сыграло запрещение ее деятельности на территории Ирландии в 1936 году Фото: National Library of Ireland C января 1939-го по март 1940 года ИРА реализовывала так называемый план S — серию диверсий против инфраструктуры Великобритании, совершив около 300 взрывов, жертвами которых стали 10 человек, более 95 человек пострадали. В годы войны глава штаба ИРА Стивен Хейз сотрудничал с немецкой разведкой и даже санкционировал «план Кэтлин» — план вторжения в Северную Ирландию немецких войск, который дальше обсуждений никак не продвинулся. Преступления в годы войны еще сильнее сказались на организации: члены ИРА подвергались интернированию, их сажали в тюрьму, некоторых казнили Фото: Simon Shaw / Wikipedia После обретения полноценной независимости и выхода из Британского Содружества наций в 1949 году «официальная ИРА» (новое название) переместилась в Северную Ирландию, активизировав нападения на британские военные объекты в 1954 году Фото: AP / Press Association В 1960-е годы Северную Ирландию захлестнула волна насилия и столкновений между членами ИРА и Ольстерскими лоялистами. После массовых столкновений между католиками и протестантами в Дерри и Белфаст в августе 1969 года для их дальнейшего предотвращения были введены британские войска. Начался новый этап конфликта, вошедший в историю как Смута (The Troubles). В этот же период началось строительство так называемых линий мира — ограждений, разделяющих католические (как правило, ирландские националистические) и протестантские (британские юнионистские) районы в Северной Ирландии Фото: AP В декабре 1969 года после объявления о бессрочном прекращении огня произошел раскол на «официальную ИРА» и «временную ИРА». После раскола «официальная ИРА» просуществовала недолго, объявив о сложении оружия в мае 1972 года. Более радикально настроенные члены организации вошли во «временную ИРА», лидерами которой стали Джерри Адамс и Мартин Макгиннесс. Именно она причастна к большинству терактов, совершенных в 1972–1998 годах, в том числе убийству лорда Маунтбеттена Фото: AP / Worth Новый этап террора ИРА начался после событий 30 января 1972 года в районе Богсайд (Дерри): в этот день британские войска открыли огонь по участникам мирной демонстрации, были убиты 14 человек, включая шестерых несовершеннолетних и одного священника. Официальное расследование не признало вины военных (но в 2010 году итоги расследования были пересмотрены), что вызвало общественное возмущение и активизацию ИРА: только в 1972 году ее члены совершили более шести терактов. Самыми кровопролитными стали взрывы, произошедшие 21 июля 1972 года в Белфасте (9 погибших) и 21 ноября 1972 года в Бирмингеме (21 погибший)

На фото: похороны жертв «Кровавого воскресенья» в Дерри, 1972 год Фото: AP В августе 1979 года был убит двоюродный брат королевы, герой Второй мировой войны, последний вице-король Индии лорд Маунтбеттен (на фото). Стоит отметить, что в 1970-е годы ИРА совершала теракты не только против военных, политиков и полицейских, но и против простых граждан. В этот период практиковались убийства и похищения людей, включая женщин, которых подозревали в том, что они были информаторами полиции. Популярность ИРА начала снижаться после одного из терактов в пригороде Лондона, в котором погиб ребенок Фото: AP 1 марта 1981 года в тюрьме Мэйз началась голодовка членов ИРА, которой предшествовали «одеяльный» и «грязный» протесты. Одним из требований акции стало предоставление статуса политзаключенных (с 1976 года участникам североирландского конфликта этот статус не предоставлялся). Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер отказала в выполнении их требований, заявив, что не будет «никогда и ни за что уступать террористам»

На фото: акция протеста у представительства Великобритании в США после смерти в тюрьме члена ИРА Бобби Сэндса (1981 год) Фото: Mario Cabrera / AP Смерть десяти участников акции привела к радикализации политики националистов, электоральному успеху партии «Шинн Фейн», чья деятельность была неразрывно связана с ИРА, погромам в Белфасте и новой серии терактов. 20 июля 1982 года в Гайд-парке (на фото) и Риджентс-парке произошли очередные взрывы, жертвами стали 11 военных. 13 октября 1984 года в отеле Брайтона была предпринята попытка убить Маргарет Тэтчер. Погибли пять человек, премьер не пострадала. Однако в середине 1980-х ИРА стали покидать сотни бойцов, создав «преемственную ИРА» Фото: AP / Staff/Kemp Первой удачной попыткой сотрудничества Великобритании и Ирландии в области урегулирования конфликта стало соглашение 1985 года, а первым положительным последствием — принятие в 1993 году Декларации Даунинг-стрит, в которой, в частности, было сформулировано положение о мирном конституционном урегулировании и участии в будущих переговорах сторон, связанных с военизированными формированиями (например, «Шинн Фейн»). «Временная ИРА» объявила о прекращении огня 31 августа 1994 года. Однако новый теракт в Лондоне 9 февраля 1996 года прервал перемирие Фото: Andre Camara / Reuters 10 апреля 1998 года было подписано Белфастское соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии, предусматривавшее создание автономных органов власти. Еще одним важным пунктом договора стало обязательное разоружение военизированных группировок, в том числе ИРА, а также амнистия участников конфликта

На фото: премьер-министр Ирландии Патрик Ахерн (слева) и премьер-министр Великобритании Тони Блэр Фото: AP / Louisa Buller Соглашение 1998 года вызвало новый раскол: часть членов ИРА, несогласные с рядом пунктов договора, в частности, поправками в конституцию Ирландии об отсутствии территориальных претензий на Северную Ирландию, покинули ее. Новая организация стала именоваться «истинная ИРА»

На фото: члены ИРА на демонстрации в годовщину Пасхального восстания, 2010 год Фото: Peter Morrison / AP 15 августа 1998 года террористы устроили один из самых кровопролитных терактов — взрыв в североирландском городе Ома (на фото) унес жизни 29 человек, включая двух беременных женщин. Ответственность взяла «истинная ИРА» Фото: AP 11 февраля 2000 года комиссия, созданная в рамках Белфастского соглашения, заявила о невыполнении ИРА обязательств по разоружению, что привело к ограничению действия Североирландской ассамблеи, сформированной по результатам референдума 22 мая 1998 года, что означало возвращение прямого управления в регионе

На фото: похороны Терри Кларка, бывшего члена одного из подразделений ИРА, которое проверяло новобранцев и выявляло информаторов, 2000 год Фото: Paul McErlane / Reuters 28 июля 2005 года ИРА выпустила официальный приказ о прекращении вооруженной борьбы. Международные инспекторы подтвердили разоружение группировки, однако в регионе так и не воцарилось спокойствие. Часть членов примкнула к «истинной ИРА» (не более 300 членов) и продолжила похищать и убивать военнослужащих и полицейских, а также закладывать бомбы Фото: AP / Peter Morrison 25 февраля 2006 года в Дублине (на фото) сторонники ИРА, недовольные парадом протестантов, устроили беспорядки, которые вылились в столкновения с полицией Фото: John Cogill / AP 2 апреля 2018 года около 200 сторонников единой Ирландии устроили несанкционированное шествие в североирландском Дерри, забросав «коктейлями Молотова» полицейские машины Фото: Stringer / Reuters Всего с 1960-х годов жертвами конфликта с обеих сторон стали более 3,5 тыс. человек, из которых 1,8 тыс. были гражданскими лицами, более 47 тыс. человек были ранены. Остается неизвестной судьба похищенных в годы Смуты (The Troubles) людей, которые были, предположительно, убиты членами ИРА из-за подозрений в том, что они являлись информаторами британских спецслужб и полиции. Поиском тел занимается независимая комиссия по нахождению останков, в настоящее время тела троих человек так и не найдены. При этом «временная ИРА» взяла на себя ответственность за похищение только девяти человек Фото: Paul McErlane / Reuters Смотреть

Официальный Дублин никак не прокомментировал слова Трампа: премьер-министр Мартин на совместной пресс-конференции с президентом США предпочел об этом не говорить, промолчала и президент Ирландии Кэтрин Коннолли. Она ограничилась лишь протокольным мероприятием с американским президентом: подарила ему сборник стихов ирландского поэта Майкла Лонгли, куда входит знаменитый сонет «Перемирие», отсылающий к гомеровским Ахиллесу и Приаму. Как отмечают местные СМИ, тем самым президент Коннолли намекнула Трампу о несогласии Ирландии с политикой США на Ближнем Востоке.

Поддержала заявление президента США только глава оппозиционной национал-республиканской партии «Шинн Фейн» Мэри Лу Макдональд. Она заявила, что теперь «дискуссия об ирландском единстве изменилась».

Официальный Лондон, как и Дублин, хранил молчание: премьер Энди Бернем и глава МИДа Дэвид Милибанд не стали отвечать на вопросы журналистов о высказывании Трампа. Пресс-служба британского премьера лишь призвала СМИ ознакомиться с предыдущими заявлениями Бернема по вопросу Ирландии и подчеркнула, что его позиция не изменилась. Энди Бернем занимает по ирландскому вопросу довольно жесткую позицию. Во время своего первого визита в Северную Ирландию 27 августа он прямо заявил, что референдум об объединении Ирландии «не на повестке дня».

Лидеры оппозиционных партий Великобритании также не поддержали Трампа. Так, глава Консервативной партии Кеми Баденок назвала Северную Ирландию частью Великобритании и призвала «защищать единство страны», а возглавляющий правую партию «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фарадж написал в соцсетях, что жители Северной Ирландии «не нуждаются ни в референдуме, ни в объединении».

Президент США не впервые публично затрагивает чувствительные для Великобритании территориальные вопросы. Так, в начале сентября он заявил, что Вашингтон мог бы пересмотреть свою позицию по Фолклендским (Мальвинским) островам, хотя США традиционно поддерживали Великобританию по этому вопросу.

При 47-м президенте США отношения между США и Великобританией переживают не лучшие времена. Поводом для их нового обострения стал отказ Великобритании поддержать военные действия против Ирана.

Тогда господин Трамп публично выразил свое разочарование позицией Лондона, отметив, что «британцы не пришли на помощь, когда были нужны».

В связи с этим американский лидер пригрозил пересмотреть или отменить выгодные для Лондона торговые условия, приостановил действие ранее анонсированных сделок, требуя от Британии уступок по тарифам, и стал часто обрушиваться с критикой на внутреннюю политику британского правительства.

Когда же новым премьером стал лейборист Бернем, которого американский президент назвал «слишком либеральным политиком», к нарративу Трампа и добавилась тема территориальных споров с участием Великобритании.

Следует отметить, что у нынешней администрации США с лейбористами складываются сложные отношения с сентября 2024 года, когда еще до вступления американского президента в должность его предвыборный штаб обвинил эту британскую партию во вмешательстве в выборы и даже подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию США за поддержку представителями лейбористов демократического соперника Трампа на президентских выборах Камалы Харрис.

Ксения Байгарова