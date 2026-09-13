Дональд Трамп — объединитель Ирландии
Президент США перестраивает Великобританию
Президент США Дональд Трамп посетил Ирландию с визитом, в ходе которого заявил, что хотел бы объединения Республики Ирландия и Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании. Новое громкое заявление американского лидера, которое официальный Лондон и Дублин предпочли обойти молчанием, стало выпадом в сторону Соединенного Королевства, отказавшегося участвовать в войне США против Ирана, несмотря на тесные союзнические отношения с Вашингтоном.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Cathal McNaughton / Reuters
Новое громкое заявление президента США Дональда Трампа, продолжающего увлеченно выдвигать идеи переустройства современного мира, прозвучало в ходе его неофициального визита в Ирландию. Президент США отправился туда для посещения турнира по гольфу Irish Open, который в этом году проходит на принадлежащем Трампу гольф-курорте в Дунбеге.
Несмотря на частный характер поездки, 12 сентября президент Трамп встретился в Дублине с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. «Я не хочу создавать проблем, но скажу вам: я бы очень хотел увидеть ее (Ирландию.— “Ъ”) объединенной. Это все равно произойдет в конечном итоге. Так почему бы этому не случиться прямо сейчас?» — сказал Дональд Трамп журналистам после общения с ирландским лидером.
После этого на встрече с представителями деловых кругов в резиденции посла США в Дублине Трамп поспешил уточнить, что на вопрос об объединении Ирландии «нет хорошего ответа». Однако он не стал полностью отыгрывать ситуацию назад, выразив уверенность в том, что объединение Республики Ирландия и Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании,— это «очень крутая штука».
Предложение Трампа вызвало серьезный резонанс: со времен Белфастского соглашения, подписанного в 1998 году при посредничестве США и положившего конец 30-летней террористической войне в Северной Ирландии, Вашингтон в ирландском вопросе соблюдал строгий нейтралитет.
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Как развивался конфликт в Северной Ирландии
Официальный Дублин никак не прокомментировал слова Трампа: премьер-министр Мартин на совместной пресс-конференции с президентом США предпочел об этом не говорить, промолчала и президент Ирландии Кэтрин Коннолли. Она ограничилась лишь протокольным мероприятием с американским президентом: подарила ему сборник стихов ирландского поэта Майкла Лонгли, куда входит знаменитый сонет «Перемирие», отсылающий к гомеровским Ахиллесу и Приаму. Как отмечают местные СМИ, тем самым президент Коннолли намекнула Трампу о несогласии Ирландии с политикой США на Ближнем Востоке.
Поддержала заявление президента США только глава оппозиционной национал-республиканской партии «Шинн Фейн» Мэри Лу Макдональд. Она заявила, что теперь «дискуссия об ирландском единстве изменилась».
Официальный Лондон, как и Дублин, хранил молчание: премьер Энди Бернем и глава МИДа Дэвид Милибанд не стали отвечать на вопросы журналистов о высказывании Трампа. Пресс-служба британского премьера лишь призвала СМИ ознакомиться с предыдущими заявлениями Бернема по вопросу Ирландии и подчеркнула, что его позиция не изменилась. Энди Бернем занимает по ирландскому вопросу довольно жесткую позицию. Во время своего первого визита в Северную Ирландию 27 августа он прямо заявил, что референдум об объединении Ирландии «не на повестке дня».
Лидеры оппозиционных партий Великобритании также не поддержали Трампа. Так, глава Консервативной партии Кеми Баденок назвала Северную Ирландию частью Великобритании и призвала «защищать единство страны», а возглавляющий правую партию «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фарадж написал в соцсетях, что жители Северной Ирландии «не нуждаются ни в референдуме, ни в объединении».
Президент США не впервые публично затрагивает чувствительные для Великобритании территориальные вопросы. Так, в начале сентября он заявил, что Вашингтон мог бы пересмотреть свою позицию по Фолклендским (Мальвинским) островам, хотя США традиционно поддерживали Великобританию по этому вопросу.
При 47-м президенте США отношения между США и Великобританией переживают не лучшие времена. Поводом для их нового обострения стал отказ Великобритании поддержать военные действия против Ирана.
Тогда господин Трамп публично выразил свое разочарование позицией Лондона, отметив, что «британцы не пришли на помощь, когда были нужны».
В связи с этим американский лидер пригрозил пересмотреть или отменить выгодные для Лондона торговые условия, приостановил действие ранее анонсированных сделок, требуя от Британии уступок по тарифам, и стал часто обрушиваться с критикой на внутреннюю политику британского правительства.
Когда же новым премьером стал лейборист Бернем, которого американский президент назвал «слишком либеральным политиком», к нарративу Трампа и добавилась тема территориальных споров с участием Великобритании.
Следует отметить, что у нынешней администрации США с лейбористами складываются сложные отношения с сентября 2024 года, когда еще до вступления американского президента в должность его предвыборный штаб обвинил эту британскую партию во вмешательстве в выборы и даже подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию США за поддержку представителями лейбористов демократического соперника Трампа на президентских выборах Камалы Харрис.