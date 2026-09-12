Трамп заявил, что хотел бы увидеть объединение Ирландии
Президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы увидеть объединение Ирландии. Такое заявление американский лидер сделал после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине, передает AFP.
«На мой взгляд, это все равно рано или поздно произойдет. Почему бы этому не случиться сейчас?» — сказал господин Трамп журналистам.
Президент США назвал объединение Республики Ирландия и Северной Ирландии, разделенных с 1921 года, «замечательным событием». Согласно Белфастскому соглашению, референдум об объединении должен быть проведен правительством Великобритании только, если это решение поддерживает большинство населения.
12 сентября Дональд Трамп прибыл в Ирландию с двухдневным визитом. Президент запланировал встречи с премьер-министром страны Михолом Мартином и президентом Кэтрин Коннолли, а также посещение турнира по гольфу Irish Open.
На практике объединение означало бы не только изменение конституционного статуса, но и сложную экономическую интеграцию. По оценке эксперта, опубликованной в январе 2020 года, Северная Ирландия зависит от государственных субсидий и получает 75% добавленной стоимости от правительства, тогда как в Ирландии рост формируют частные компании. Такая разница создает существенные издержки для сторон, и это понимают как политические партии, так и избиратели.
Мирная конструкция 1998 года опиралась на участие Великобритании и Ирландии в Евросоюзе: отсутствие жесткой границы помогло снять одну из причин конфликта. После Brexit сохранение открытой границы потребовало таможенного контроля между Северной Ирландией и остальной частью Соединенного Королевства. Юнионисты — сторонники сохранения Ольстера в составе Соединенного Королевства — увидели в этом предпосылки для формирования единой Ирландии и в знак протеста против торговых барьеров внутри королевства блокировали работу Ассамблеи Северной Ирландии, из-за чего фактически перестал действовать пункт мирного соглашения о разделении властей в местном правительстве.
Этот опыт показывает, что изменение статуса затрагивает не только вопрос большинства, но и устройство торговли, распределение полномочий и финансирование региона. Несогласованные условия способны осложнить работу местных институтов еще до решения конституционного вопроса.