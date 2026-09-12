Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп заявил, что хотел бы увидеть объединение Ирландии

Президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы увидеть объединение Ирландии. Такое заявление американский лидер сделал после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине, передает AFP.

«На мой взгляд, это все равно рано или поздно произойдет. Почему бы этому не случиться сейчас?» — сказал господин Трамп журналистам.

Президент США назвал объединение Республики Ирландия и Северной Ирландии, разделенных с 1921 года, «замечательным событием». Согласно Белфастскому соглашению, референдум об объединении должен быть проведен правительством Великобритании только, если это решение поддерживает большинство населения.

12 сентября Дональд Трамп прибыл в Ирландию с двухдневным визитом. Президент запланировал встречи с премьер-министром страны Михолом Мартином и президентом Кэтрин Коннолли, а также посещение турнира по гольфу Irish Open.

Составлено ИИ-Ассистентъ

На практике объединение означало бы не только изменение конституционного статуса, но и сложную экономическую интеграцию. По оценке эксперта, опубликованной в январе 2020 года, Северная Ирландия зависит от государственных субсидий и получает 75% добавленной стоимости от правительства, тогда как в Ирландии рост формируют частные компании. Такая разница создает существенные издержки для сторон, и это понимают как политические партии, так и избиратели.

Мирная конструкция 1998 года опиралась на участие Великобритании и Ирландии в Евросоюзе: отсутствие жесткой границы помогло снять одну из причин конфликта. После Brexit сохранение открытой границы потребовало таможенного контроля между Северной Ирландией и остальной частью Соединенного Королевства. Юнионисты — сторонники сохранения Ольстера в составе Соединенного Королевства — увидели в этом предпосылки для формирования единой Ирландии и в знак протеста против торговых барьеров внутри королевства блокировали работу Ассамблеи Северной Ирландии, из-за чего фактически перестал действовать пункт мирного соглашения о разделении властей в местном правительстве.

Этот опыт показывает, что изменение статуса затрагивает не только вопрос большинства, но и устройство торговли, распределение полномочий и финансирование региона. Несогласованные условия способны осложнить работу местных институтов еще до решения конституционного вопроса.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд