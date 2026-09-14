В Сочи закрыли пляжи из-за угрозы атаки морских дронов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Угроза безэкипажных катеров переводит безопасность на побережье в особый режим: вечером 9 сентября после сообщения экстренных служб в Сочи включились сирены, а граждан попросили покинуть береговую полосу. Сообщение касалось не только Сочи, но и федеральной территории «Сириус».

Последствия вышли за пределы прибрежной зоны. Из-за введенных в Сочи ограничений в международном аэропорту задерживалась отправка 60 рейсов, а Южная транспортная прокуратура сообщала, что контролирует соблюдение прав задержанных пассажиров.