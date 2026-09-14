В Сочи закрыли пляжи из-за угрозы атаки морских дронов
Оперативный штаб Сочи временно ограничил доступ к пляжам и набережным из-за угрозы атаки морских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в Telegram.
«В Сочи существует угроза применения БЭК (безэкипажных катеров. — “Ъ”). Спасатели и охрана предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей», — сообщил господин Прошунин.
Вечером 9 сентября морские беспилотники нанесли удар в районе центральной набережной. Пострадали 28 человек. В городе закрыли прибрежную полосу от пляжа «Маяк» до «Приморского». СКР возбудил уголовное дело о теракте. Власти Краснодарского края заявили, что Сочи продолжает работать как курорт.
Угроза безэкипажных катеров переводит безопасность на побережье в особый режим: вечером 9 сентября после сообщения экстренных служб в Сочи включились сирены, а граждан попросили покинуть береговую полосу. Сообщение касалось не только Сочи, но и федеральной территории «Сириус».
Последствия вышли за пределы прибрежной зоны. Из-за введенных в Сочи ограничений в международном аэропорту задерживалась отправка 60 рейсов, а Южная транспортная прокуратура сообщала, что контролирует соблюдение прав задержанных пассажиров.