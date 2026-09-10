Часть пляжей Сочи закрыли после атаки морских беспилотников

В Сочи временно закрыли прибрежную полосу от пляжа «Маяк» до «Приморского» после атаки морских дронов вечером 9 сентября. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«Ограничения будут действовать до полного устранения последствий и завершения всех необходимых работ. Специальные службы продолжают на месте проводить весь необходимый комплекс мероприятий. На остальной территории Сочи обстановка штатная»,— написал господин Прошунин в Telegram.

Мэр Сочи добавил, что на Приморской набережной продолжают устранять последствия атаки. Курортная инфраструктура пострадала незначительно: нужно восстановить остекление и элементы фасадов.

При атаке морских дронов 9 сентября пострадали 28 человек, в том числе двое детей. По словам господина Прошунина, в больницах остаются трое взрослых, их самочувствие оценивается как удовлетворительное, и 16-летний подросток, он в стабильном состоянии.