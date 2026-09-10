Сочи продолжил работать как курорт после атаки морских беспилотников

После атаки морских беспилотников (безэкипажных катеров, БЭК) Сочи продолжает работать как курорт. Городские власти занимаются устранением последствий. Об этом «Интерфаксу» заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Нет никаких повреждений, которые привели бы к остановке как бы работы самого Сочи, предприятий и в целом бизнеса», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что «максимально быстро все будет восстанавливаться», а также что «угрозы сегодня мы преодолеваем». «Сочи продолжает работать как курорт», — подчеркнул господин Кондратьев.

Вечером 9 сентября БЭК нанесли удар в районе городской набережной. Пострадали 28 человек, четверо остаются в больницах. В Сочи закрыли прибрежную полосу от пляжа «Маяк» до «Приморского». СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бархатный сезон под ударом».