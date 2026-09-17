Топ-10 директоров по связям с инвесторами

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Мариничев Юрий Михайлович Директор по связям с инвесторами Positive Technologies 2 Аншаков Владислав Вячеславович Директор по связям с инвесторами «Группа Астра» Коммерческие банки 1 Вакеев Леонид Борисович Начальник управления по работе с инвесторами—вице-президент Банк ВТБ 2 Белянина Анастасия Эдуардовна Старший управляющий директор—руководитель дирекции инвестиционной экспертизы «Сбер» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Тахиев Сергей Александрович Руководитель по связям с инвесторами и корпоративным финансам АЛРОСА 2 Жуков Владимир Сергеевич Вице-президент по работе с инвесторами «Норникель» 3 Климантов Никита Андреевич Начальник отдела по работе с инвесторами «Северсталь» Связь и телекоммуникации 1 Воронова Анастасия Сергеевна Руководитель по связям с инвесторами и работе на рынках капитала МТС Страхование 1 Залужский Владимир Владимирович Вице-президент по корпоративному развитию и коммуникациям Группа «Ренессанс страхование» Транспорт 1 Напольнов Андрей Викторович Директор по связям с инвесторами «Аэрофлот»