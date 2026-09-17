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Топ-10 директоров по связям с инвесторами

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Мариничев Юрий Михайлович Директор по связям с инвесторами Positive Technologies
2 Аншаков Владислав Вячеславович Директор по связям с инвесторами «Группа Астра»
Коммерческие банки
1 Вакеев Леонид Борисович Начальник управления по работе с инвесторами—вице-президент Банк ВТБ
2 Белянина Анастасия Эдуардовна Старший управляющий директор—руководитель дирекции инвестиционной экспертизы «Сбер»
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Тахиев Сергей Александрович Руководитель по связям с инвесторами и корпоративным финансам АЛРОСА
2 Жуков Владимир Сергеевич Вице-президент по работе с инвесторами «Норникель»
3 Климантов Никита Андреевич Начальник отдела по работе с инвесторами «Северсталь»
Связь и телекоммуникации
1 Воронова Анастасия Сергеевна Руководитель по связям с инвесторами и работе на рынках капитала МТС
Страхование
1 Залужский Владимир Владимирович Вице-президент по корпоративному развитию и коммуникациям Группа «Ренессанс страхование»
Транспорт
1 Напольнов Андрей Викторович Директор по связям с инвесторами «Аэрофлот»
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