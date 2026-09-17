Топ-10 директоров по связям с инвесторами

|Информационные технологии
|1
|Мариничев Юрий Михайлович
|Директор по связям с инвесторами
|Positive Technologies
|2
|Аншаков Владислав Вячеславович
|Директор по связям с инвесторами
|«Группа Астра»
|Коммерческие банки
|1
|Вакеев Леонид Борисович
|Начальник управления по работе с инвесторами—вице-президент
|Банк ВТБ
|2
|Белянина Анастасия Эдуардовна
|Старший управляющий директор—руководитель дирекции инвестиционной экспертизы
|«Сбер»
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Тахиев Сергей Александрович
|Руководитель по связям с инвесторами и корпоративным финансам
|АЛРОСА
|2
|Жуков Владимир Сергеевич
|Вице-президент по работе с инвесторами
|«Норникель»
|3
|Климантов Никита Андреевич
|Начальник отдела по работе с инвесторами
|«Северсталь»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Воронова Анастасия Сергеевна
|Руководитель по связям с инвесторами и работе на рынках капитала
|МТС
|Страхование
|1
|Залужский Владимир Владимирович
|Вице-президент по корпоративному развитию и коммуникациям
|Группа «Ренессанс страхование»
|Транспорт
|1
|Напольнов Андрей Викторович
|Директор по связям с инвесторами
|«Аэрофлот»