Топ-20 директоров по закупкам

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Рогачева Людмила Сергеевна Директор по закупкам hh.ru 2 Гуменная Лилия Николаевна Директор по закупкам «СберТех» 3 Володенкова Елена Ивановна Руководитель отдела закупок «Лаборатория Касперского» 4 Масчан Ксения Владимировна Заместитель вице-президента по экономике и финансам, директор по закупкам и логистике VK Коммерческие банки 1 Маринюк Игорь Александрович Начальник управления закупок Банк ВТБ Коммуникационные и рекламные агентства 1 Плодистый Евгений Александрович Директор по закупкам «СберМаркетинг» Машиностроение 1 Зиновьев Денис Юрьевич Директор по закупкам «Синара — Транспортные машины» Медиа и креативные индустрии 1 Новикова Анна Анатольевна Заместитель генерального директора по закупочной деятельности и юридическому сопровождению Редакция газеты «Вечерняя Москва» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Кузьмин Алексей Юрьевич Коммерческий директор Магнитогорский металлургический комбинат Производство потребительских товаров 1 Лаптев Александр Александрович Директор по закупкам ГК «Абрау-Дюрсо» Связь и телекоммуникации 1 Трухчева Юлия Александровна Директор по закупкам и трансформации МТС 2 Крутицкий Алексей Александрович Директор по закупкам и логистике «МегаФон» 3 Тер-Михайлова Нина Юрьевна Директор «Вымпелком» (бренд «Билайн») Сельское хозяйство 1 Шумейко Сергей Владимирович Директор департамента закупок Агрохолдинг «Степь» Сервис 1 Гребеневская Елена Евгеньевна Директор департамента закупок Cosmos Hotel Group Строительство и девелопмент 1 Сухарь Юрий Олегович Руководитель управления материально-технического снабжения «Донстрой» 2 Ткаченко Александр Александрович Директор по закупкам ГК ФСК Торговля 1 Абдрашитова Виктория Мирасовна Управляющий коммерческий директор по закупкам и ассортиментной стратегии Lamoda Финансовый сектор 1 Баширова Диляра Маратовна Директор по закупкам ДОМ.РФ 2 Ермакова Анна Валентиновна Директор по закупкам Московская биржа