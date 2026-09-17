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Топ-20 директоров по закупкам

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Рогачева Людмила Сергеевна Директор по закупкам hh.ru
2 Гуменная Лилия Николаевна Директор по закупкам «СберТех»
3 Володенкова Елена Ивановна Руководитель отдела закупок «Лаборатория Касперского»
4 Масчан Ксения Владимировна Заместитель вице-президента по экономике и финансам, директор по закупкам и логистике VK
Коммерческие банки
1 Маринюк Игорь Александрович Начальник управления закупок Банк ВТБ
Коммуникационные и рекламные агентства
1 Плодистый Евгений Александрович Директор по закупкам «СберМаркетинг»
Машиностроение
1 Зиновьев Денис Юрьевич Директор по закупкам «Синара — Транспортные машины»
Медиа и креативные индустрии
1 Новикова Анна Анатольевна Заместитель генерального директора по закупочной деятельности и юридическому сопровождению Редакция газеты «Вечерняя Москва»
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Кузьмин Алексей Юрьевич Коммерческий директор Магнитогорский металлургический комбинат
Производство потребительских товаров
1 Лаптев Александр Александрович Директор по закупкам ГК «Абрау-Дюрсо»
Связь и телекоммуникации
1 Трухчева Юлия Александровна Директор по закупкам и трансформации МТС
2 Крутицкий Алексей Александрович Директор по закупкам и логистике «МегаФон»
3 Тер-Михайлова Нина Юрьевна Директор «Вымпелком» (бренд «Билайн»)
Сельское хозяйство
1 Шумейко Сергей Владимирович Директор департамента закупок Агрохолдинг «Степь»
Сервис
1 Гребеневская Елена Евгеньевна Директор департамента закупок Cosmos Hotel Group
Строительство и девелопмент
1 Сухарь Юрий Олегович Руководитель управления материально-технического снабжения «Донстрой»
2 Ткаченко Александр Александрович Директор по закупкам ГК ФСК
Торговля
1 Абдрашитова Виктория Мирасовна Управляющий коммерческий директор по закупкам и ассортиментной стратегии Lamoda
Финансовый сектор
1 Баширова Диляра Маратовна Директор по закупкам ДОМ.РФ
2 Ермакова Анна Валентиновна Директор по закупкам Московская биржа
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