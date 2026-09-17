Топ-20 директоров по закупкам

|Информационные технологии
|1
|Рогачева Людмила Сергеевна
|Директор по закупкам
|hh.ru
|2
|Гуменная Лилия Николаевна
|Директор по закупкам
|«СберТех»
|3
|Володенкова Елена Ивановна
|Руководитель отдела закупок
|«Лаборатория Касперского»
|4
|Масчан Ксения Владимировна
|Заместитель вице-президента по экономике и финансам, директор по закупкам и логистике
|VK
|Коммерческие банки
|1
|Маринюк Игорь Александрович
|Начальник управления закупок
|Банк ВТБ
|Коммуникационные и рекламные агентства
|1
|Плодистый Евгений Александрович
|Директор по закупкам
|«СберМаркетинг»
|Машиностроение
|1
|Зиновьев Денис Юрьевич
|Директор по закупкам
|«Синара — Транспортные машины»
|Медиа и креативные индустрии
|1
|Новикова Анна Анатольевна
|Заместитель генерального директора по закупочной деятельности и юридическому сопровождению
|Редакция газеты «Вечерняя Москва»
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Кузьмин Алексей Юрьевич
|Коммерческий директор
|Магнитогорский металлургический комбинат
|Производство потребительских товаров
|1
|Лаптев Александр Александрович
|Директор по закупкам
|ГК «Абрау-Дюрсо»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Трухчева Юлия Александровна
|Директор по закупкам и трансформации
|МТС
|2
|Крутицкий Алексей Александрович
|Директор по закупкам и логистике
|«МегаФон»
|3
|Тер-Михайлова Нина Юрьевна
|Директор
|«Вымпелком» (бренд «Билайн»)
|Сельское хозяйство
|1
|Шумейко Сергей Владимирович
|Директор департамента закупок
|Агрохолдинг «Степь»
|Сервис
|1
|Гребеневская Елена Евгеньевна
|Директор департамента закупок
|Cosmos Hotel Group
|Строительство и девелопмент
|1
|Сухарь Юрий Олегович
|Руководитель управления материально-технического снабжения
|«Донстрой»
|2
|Ткаченко Александр Александрович
|Директор по закупкам
|ГК ФСК
|Торговля
|1
|Абдрашитова Виктория Мирасовна
|Управляющий коммерческий директор по закупкам и ассортиментной стратегии
|Lamoda
|Финансовый сектор
|1
|Баширова Диляра Маратовна
|Директор по закупкам
|ДОМ.РФ
|2
|Ермакова Анна Валентиновна
|Директор по закупкам
|Московская биржа