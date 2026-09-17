Топ-40 директоров по отношениям с органами власти

Место ФИО Должность Компания Коммерческие банки 1 Высоцкий Павел Андреевич Заместитель председателя правления Альфа-банк Машиностроение 1 Зубихин Антон Владимирович Заместитель генерального директора Группа «Синара» 2 Гаранина Юлия Владимировна GR-директор АВТОТОР Медиа и креативные индустрии 1 Попова Анна Александровна Руководитель направления по взаимодействию с госорганами и спецпроектам Газпром-Медиа Холдинг 2 Мастусова Ирина Геннадьевна Директор по отношениям с органами власти «Союзмультфильм» 3 Рыжков Дмитрий Юрьевич Первый заместитель генерального продюсера по отношениям с органами власти «Матч ТВ» 4 Давыдова Елена Николаева Директор дирекции государственных проектов Медиагруппа «Россия сегодня» 5 Маклакова Оксана Галеевна Директор по стратегическим коммуникациям городских медиа «Шкулёв Холдинг» Михайлова Мария Александровна Директор по развитию и взаимодействию с госорганами «Москва Медиа» Трубецкой Михаил Андреевич Руководитель направления внешних коммуникаций и GR Русская Медиагруппа Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Уткин Николай Николаевич Первый вице-президент—руководитель Блока по взаимодействию с органами власти «Норникель» 2 Пожитков Никита Николаевич Заместитель генерального директора по федеральным и региональным программам «Атлас Майнинг» Многопрофильные холдинги 1 Яньков Никита Федорович Директор регуляторного офиса S8 Сapital Онлайн-платформы 1 Куренкова Валентина Александровна GR-директор «Нетология» 2 Лебедев Сергей Юрьевич Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти AliExpress СНГ 3 Ремнев Павел Вадимович GR-директор ЦИАН Профессиональные услуги 1 Конджария Марина Сергеевна Директор по продюсированию и GR «Р-Конф» Связь и телекоммуникации 1 Месропян Владимир Рудольфович Директор по связям с государственными органами «МегаФон» 2 Панков Александр Александрович Президент «Вымпелком» (бренд «Билайн») 3 Рего Андрей Викторович Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти МТС Сервис 1 Зырянов Андрей Федорович Старший директор по связям с органами власти «Вкусно — и точка» 2 Тимкин Антон Евгеньевич Директор по работе с государственными органами власти Cosmos Hotel Group 3 Сирченко Александр Александрович Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям FUN&SUN Страхование 1 Артамонов Алексей Игоревич Вице-президент, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти «АльфаСтрахование» 2 Саганов Павел Николаевич Руководитель направления общей правовой практики «СберСтрахование» Строительство и девелопмент 1 Островая Валентина Васильевна Директор по градостроительной политике и внешним связям Pioneer Торговля 1 Иванов Алексей Вадимович Директор по взаимодействию с органами государственной власти ГК «Детский мир» 2 Калимуллин Тагир Равилович Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами «М.Видео» Транспорт 1 Нагорных Юрий Дмитриевич Директор по коммуникациям—начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти РЖД Фармацевтика 1 Додонов Валентин Юрьевич Директор по взаимодействию с органами государственной власти и доступу препаратов на рынок «Нанолек» 2 Торгов Алексей Владимирович Заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям Biocad 3 Котухова Яна Игоревна Директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС «Сервье» 4 Нахамчен Дмитрий Леонидович Директор по взаимодействию с органами государственной власти и доступу на рынок «Герофарм» Финансовый сектор 1 Волошин Иван Александрович Управляющий директор ДОМ.РФ 2 Потанин Павел Александрович Заместитель генерального директора Платежная система «Мир» 3 Погорелова Ирина Владимировна Директор по GR «СберЛизинг» 4 Швайковский Николай Юрьевич Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами «Альфа-Капитал» 5 Амелина Марина Вячеславовна Вице-президент Инвестиционный холдинг «Восток Инвестиции» Химическая промышленность 1 Афанасьева Светлана Николаевна Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти «Фосагро» 2 Шахов Алексей Алексеевич Директор, связи с государственными органами. Содействие социально-экономическому развитию регионов присутствия СИБУР