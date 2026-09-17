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Топ-40 директоров по отношениям с органами власти

Место ФИО Должность Компания
Коммерческие банки
1 Высоцкий Павел Андреевич Заместитель председателя правления Альфа-банк
Машиностроение
1 Зубихин Антон Владимирович Заместитель генерального директора Группа «Синара»
2 Гаранина Юлия Владимировна GR-директор АВТОТОР
Медиа и креативные индустрии
1 Попова Анна Александровна Руководитель направления по взаимодействию с госорганами и спецпроектам Газпром-Медиа Холдинг
2 Мастусова Ирина Геннадьевна Директор по отношениям с органами власти «Союзмультфильм»
3 Рыжков Дмитрий Юрьевич Первый заместитель генерального продюсера по отношениям с органами власти «Матч ТВ»
4 Давыдова Елена Николаева Директор дирекции государственных проектов Медиагруппа «Россия сегодня»
5 Маклакова Оксана Галеевна Директор по стратегическим коммуникациям городских медиа «Шкулёв Холдинг»
Михайлова Мария Александровна Директор по развитию и взаимодействию с госорганами «Москва Медиа»
Трубецкой Михаил Андреевич Руководитель направления внешних коммуникаций и GR Русская Медиагруппа
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Уткин Николай Николаевич Первый вице-президент—руководитель Блока по взаимодействию с органами власти «Норникель»
2 Пожитков Никита Николаевич Заместитель генерального директора по федеральным и региональным программам «Атлас Майнинг»
Многопрофильные холдинги
1 Яньков Никита Федорович Директор регуляторного офиса S8 Сapital
Онлайн-платформы
1 Куренкова Валентина Александровна GR-директор «Нетология»
2 Лебедев Сергей Юрьевич Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти AliExpress СНГ
3 Ремнев Павел Вадимович GR-директор ЦИАН
Профессиональные услуги
1 Конджария Марина Сергеевна Директор по продюсированию и GR «Р-Конф»
Связь и телекоммуникации
1 Месропян Владимир Рудольфович Директор по связям с государственными органами «МегаФон»
2 Панков Александр Александрович Президент «Вымпелком» (бренд «Билайн»)
3 Рего Андрей Викторович Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти МТС
Сервис
1 Зырянов Андрей Федорович Старший директор по связям с органами власти «Вкусно — и точка»
2 Тимкин Антон Евгеньевич Директор по работе с государственными органами власти Cosmos Hotel Group
3 Сирченко Александр Александрович Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям FUN&SUN
Страхование
1 Артамонов Алексей Игоревич Вице-президент, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти «АльфаСтрахование»
2 Саганов Павел Николаевич Руководитель направления общей правовой практики «СберСтрахование»
Строительство и девелопмент
1 Островая Валентина Васильевна Директор по градостроительной политике и внешним связям Pioneer
Торговля
1 Иванов Алексей Вадимович Директор по взаимодействию с органами государственной власти ГК «Детский мир»
2 Калимуллин Тагир Равилович Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами «М.Видео»
Транспорт
1 Нагорных Юрий Дмитриевич Директор по коммуникациям—начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти РЖД
Фармацевтика
1 Додонов Валентин Юрьевич Директор по взаимодействию с органами государственной власти и доступу препаратов на рынок «Нанолек»
2 Торгов Алексей Владимирович Заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям Biocad
3 Котухова Яна Игоревна Директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС «Сервье»
4 Нахамчен Дмитрий Леонидович Директор по взаимодействию с органами государственной власти и доступу на рынок «Герофарм»
Финансовый сектор
1 Волошин Иван Александрович Управляющий директор ДОМ.РФ
2 Потанин Павел Александрович Заместитель генерального директора Платежная система «Мир»
3 Погорелова Ирина Владимировна Директор по GR «СберЛизинг»
4 Швайковский Николай Юрьевич Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами «Альфа-Капитал»
5 Амелина Марина Вячеславовна Вице-президент Инвестиционный холдинг «Восток Инвестиции»
Химическая промышленность
1 Афанасьева Светлана Николаевна Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти «Фосагро»
2 Шахов Алексей Алексеевич Директор, связи с государственными органами. Содействие социально-экономическому развитию регионов присутствия СИБУР
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