Топ-40 директоров по отношениям с органами власти

|Коммерческие банки
|1
|Высоцкий Павел Андреевич
|Заместитель председателя правления
|Альфа-банк
|Машиностроение
|1
|Зубихин Антон Владимирович
|Заместитель генерального директора
|Группа «Синара»
|2
|Гаранина Юлия Владимировна
|GR-директор
|АВТОТОР
|Медиа и креативные индустрии
|1
|Попова Анна Александровна
|Руководитель направления по взаимодействию с госорганами и спецпроектам
|Газпром-Медиа Холдинг
|2
|Мастусова Ирина Геннадьевна
|Директор по отношениям с органами власти
|«Союзмультфильм»
|3
|Рыжков Дмитрий Юрьевич
|Первый заместитель генерального продюсера по отношениям с органами власти
|«Матч ТВ»
|4
|Давыдова Елена Николаева
|Директор дирекции государственных проектов
|Медиагруппа «Россия сегодня»
|5
|Маклакова Оксана Галеевна
|Директор по стратегическим коммуникациям городских медиа
|«Шкулёв Холдинг»
|
|Михайлова Мария Александровна
|Директор по развитию и взаимодействию с госорганами
|«Москва Медиа»
|
|Трубецкой Михаил Андреевич
|Руководитель направления внешних коммуникаций и GR
|Русская Медиагруппа
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Уткин Николай Николаевич
|Первый вице-президент—руководитель Блока по взаимодействию с органами власти
|«Норникель»
|2
|Пожитков Никита Николаевич
|Заместитель генерального директора по федеральным и региональным программам
|«Атлас Майнинг»
|Многопрофильные холдинги
|1
|Яньков Никита Федорович
|Директор регуляторного офиса
|S8 Сapital
|Онлайн-платформы
|1
|Куренкова Валентина Александровна
|GR-директор
|«Нетология»
|2
|Лебедев Сергей Юрьевич
|Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти
|AliExpress СНГ
|3
|Ремнев Павел Вадимович
|GR-директор
|ЦИАН
|Профессиональные услуги
|1
|Конджария Марина Сергеевна
|Директор по продюсированию и GR
|«Р-Конф»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Месропян Владимир Рудольфович
|Директор по связям с государственными органами
|«МегаФон»
|2
|Панков Александр Александрович
|Президент
|«Вымпелком» (бренд «Билайн»)
|3
|Рего Андрей Викторович
|Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти
|МТС
|Сервис
|1
|Зырянов Андрей Федорович
|Старший директор по связям с органами власти
|«Вкусно — и точка»
|2
|Тимкин Антон Евгеньевич
|Директор по работе с государственными органами власти
|Cosmos Hotel Group
|3
|Сирченко Александр Александрович
|Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям
|FUN&SUN
|Страхование
|1
|Артамонов Алексей Игоревич
|Вице-президент, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти
|«АльфаСтрахование»
|2
|Саганов Павел Николаевич
|Руководитель направления общей правовой практики
|«СберСтрахование»
|Строительство и девелопмент
|1
|Островая Валентина Васильевна
|Директор по градостроительной политике и внешним связям
|Pioneer
|Торговля
|1
|Иванов Алексей Вадимович
|Директор по взаимодействию с органами государственной власти
|ГК «Детский мир»
|2
|Калимуллин Тагир Равилович
|Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами
|«М.Видео»
|Транспорт
|1
|Нагорных Юрий Дмитриевич
|Директор по коммуникациям—начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти
|РЖД
|Фармацевтика
|1
|Додонов Валентин Юрьевич
|Директор по взаимодействию с органами государственной власти и доступу препаратов на рынок
|«Нанолек»
|2
|Торгов Алексей Владимирович
|Заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям
|Biocad
|3
|Котухова Яна Игоревна
|Директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС
|«Сервье»
|4
|Нахамчен Дмитрий Леонидович
|Директор по взаимодействию с органами государственной власти и доступу на рынок
|«Герофарм»
|Финансовый сектор
|1
|Волошин Иван Александрович
|Управляющий директор
|ДОМ.РФ
|2
|Потанин Павел Александрович
|Заместитель генерального директора
|Платежная система «Мир»
|3
|Погорелова Ирина Владимировна
|Директор по GR
|«СберЛизинг»
|4
|Швайковский Николай Юрьевич
|Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами
|«Альфа-Капитал»
|5
|Амелина Марина Вячеславовна
|Вице-президент
|Инвестиционный холдинг «Восток Инвестиции»
|Химическая промышленность
|1
|Афанасьева Светлана Николаевна
|Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти
|«Фосагро»
|2
|Шахов Алексей Алексеевич
|Директор, связи с государственными органами. Содействие социально-экономическому развитию регионов присутствия
|СИБУР