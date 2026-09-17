Топ-80 директоров по связям с общественностью

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Зенкин Денис Владимирович Руководитель департамента корпоративных коммуникаций «Лаборатория Касперского» 2 Тищенко Марина Константиновна Руководитель PR-отдела «СберТех» 3 Волкова Дарья Ивановна PR-директор МТС Web Services 4 Яковлев Владимир Андреевич Руководитель департамента корпоративной политики «Росэлторг» 5 Лыскова Екатерина Анатольевна Руководитель пресс-службы ЛАНИТ Попов Александр Викторович PR-директор «Базис» Коммерческие банки 1 Согрин Андрей Владимирович Директор по информационной политике Альфа-банк 2 Фатхуллин Артем Рустемович Управляющий директор—начальник управления внешних коммуникаций и репутации департамента маркетинга и коммуникаций «Сбер» Коммуникационные и рекламные агентства 1 Картина Ирина Борисовна Директор по связям с общественностью «СберМаркетинг» 2 Евтишенкова Мария Вячеславовна Исполнительный директор Pro-Vision Communications 3 Палванова Асель Курманбековна Директор по коммуникациям SPN Communications 4 Дуданец Евгения Викторовна PR-директор «СберСеллер» Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Лихачёва Валентина Викторовна Директор по корпоративным коммуникаицям и устойчивому развитию Группа компаний «Свеза» Машиностроение 1 Годлевская Екатерина Геннадиевна Начальник управления по связям с общественностью «Синара — Транспортные машины» Медиа и креативные индустрии 1 Джигкаева Виктория Валерьевна Директор по внешним коммуникациям Rambler&Co 2 Айбашева Анна Борисовна Директор по коммуникациям Национальная Медиа Группа 3 Тризонова Полина Сергеевна Глава дирекции по стратегическим коммуникациям Цифровые активы «Газпром-Медиа Холдинга» 4 Малыгина Марина Валериевна Руководитель департамента связей с общественностью «Союзмультфильм» 5 Кормухин Александр Андреевич Директор по коммуникациям Газпром-Медиа Холдинг Андрюшова Юлия Викторовна Директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики «ГПМ Радио» Афанасьева Анна Владимировна Член правления—директор по связям с общественностью ON Медиа Бачина Анастасия Сергеевна PR-директор ГПМ РТВ Кириллов Евгений Александрович PR-директор «Матч ТВ» Смоловик Евгения Александровна PR-директор «Шкулёв Холдинг» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Зелькова Лариса Геннадьевна Старший вице-президент—руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникель» 2 Мишанина Анастасия Юрьевна Директор по коммуникациям и работе с инвесторами «Северсталь» 3 Кравченко Анастасия Александровна PR-директор АЛРОСА 4 Житомирский Илья Михайлович Директор по коммуникациям и связям с общественностью Группа ЧЭМК Многопрофильные холдинги 1 Тутон Екатерина Вячеславовна Директор по связям с общественностью и корпоративной социальной ответственности S8 Сapital 2 Жадаева Людмила Евгеньевна Директор по коммуникациям и социальному развитию ГК «Новард» Онлайн-платформы 1 Смольская Ульяна Анатольевна Директор по связям с общественностью и коммуникациям «Авито» 2 Брычева Анна Александровна Директор PR-департамента RWB 3 Лушников Дмитрий Александрович PR-директор «ВКонтакте» 4 Кузнецов Денис Игоревич PR-директор ЦИАН 5 Бабичев Алексей Олегович Директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI Орешко Дарья Андреевна PR-директор «Флаувау» Саргсян Артем Камоевич PR-директор Okko Шукшина Лиана Владимировна Директор по связям с общественностью KION Производство потребительских товаров 1 Малышева Лариса Геннадьевна PR-директор «Аскона» 2 Фирстова Ольга Сергеевна Директор по коммуникациям и связям с общественностью ГК «Абрау-Дюрсо» 3 Плетюхин Владимир Васильевич Директор по коммуникациям и связям с общественностью Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России 4 Лурье Наталья Леонидовна Директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию «Мултон Партнерс» Профессиональные услуги 1 Паутова Лариса Александровна Управляющий директор ФОМ Связь и телекоммуникации 1 Иванова Софья Александровна Вице-президент «Вымпелком» (бренд «Билайн») 2 Куманина Екатерина Олеговна Директор по внешним коммуникациям «Почта России» 3 Савосина Юлия Анатольевна Руководитель службы маркетинга и коммуникаций Mango Office 4 Ким Иван Валерьевич* Директор по внешним коммуникациям «ТрансТелеКом» Сельское хозяйство 1 Грузинова Ирина Александровна PR-директор Агрохолдинг «Степь» Сервис 1 Белаш Жанна Павловна PR-директор Rostic's 2 Рудакова Дарина Аркадьевна PR-директор ГК «Медси» 3 Ростова Наталья Директор по связям с общественностью Cosmos Hotel Group 4 Ланская Ольга Николаевна PR-директор FUN&SUN Страхование 1 Карцева Мария Сергеевна Руководитель направления по связям с общественностью «АльфаСтрахование» Строительство и девелопмент 1 Зильберт Александр Борисович Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям Группа ЛСР 2 Кошкин Сергей Александрович Руководитель департамента по связям с общественностью ЦЕМРОС 3 Кудрис Анна Александровна Руководитель отдела по связям с общественностью Level Group 4 Дорохина Ирина Александровна Директор по коммуникациям ГК А101 5 Лизунова Динара Николаевна Директор департамента внешних коммуникаций «Неометрия» Быковская Кристина Михайловна PR-директор DOGMA Медникова Наталья Васильевна Директор по связям с общественностью GloraX Расстригина Мария Михайловна Руководитель направления по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям Группа компаний «Кортрос» Торговля 1 Коляда Сергей Михайлович Руководитель департамента по связям с общественностью «М.Видео» 2 Хватова Екатерина Викторовна Директор по связям с общественностью «Лемана ПРО» 3 Ерунова Мария Харисовна Директор по маркетинговым коммуникациям и PR Simple Group 4 Щепилова Анна Юрьевна Руководитель дивизиона корпоративных и внешних коммуникаций Metro 5 Исаева Светлана Евгеньевна Директор департамента внешних коммуникаций, связей с инвесторами и корпоративной социальной ответственности Sokolov Малкова Лидия Анатольевна Директор по внешним коммуникациям и взаимодействию с правительственными органами Аптечная сеть 36,6 Семушина Людмила Владимировна PR-директор Inventive Retail Group Транспорт 1 Лунев Максим Михайлович Начальник департамента корпоративных коммуникаций РЖД 2 Берггрен Михаил Борисович Директор по связям с общественностью СДЭК 3 Саблина Александра Николаевна Директор по связям с общественностью «Воздушные ворота Северной столицы» Фармацевтика 1 Доморощенкова Евгения Дмитриевна Руководитель отдела по связям с общественностью «Герофарм» Финансовый сектор 1 Абдрахманов Рустем Римович Руководитель PR направления «СберСпасибо» 2 Балалуева Ирина Александровна РR-директор «Альфа-Капитал» 3 Волкова Оксана Олеговна Директор ДОМ.РФ 4 Бочарова Елена Петровна Пресс-секретарь Платежная система «Мир» 5 Докучаева Наталья Юрьевна Директор по связям с общественностью Единый ЦУПИС Химическая промышленность 1 Черников Дмитрий Юрьевич Руководитель функции, корпоративные коммуникации и брендинг СИБУР Энергетика и топливный комплекс 1 Полетаева Елена Владиславовна Директор по корпоративным коммуникациям Эн+ 2 Нагога Маргарита Георгиевна Директор департамента корпоративных коммуникаций «РусГидро»