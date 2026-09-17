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Топ-80 директоров по связям с общественностью

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Зенкин Денис Владимирович Руководитель департамента корпоративных коммуникаций «Лаборатория Касперского»
2 Тищенко Марина Константиновна Руководитель PR-отдела «СберТех»
3 Волкова Дарья Ивановна PR-директор МТС Web Services
4 Яковлев Владимир Андреевич Руководитель департамента корпоративной политики «Росэлторг»
5 Лыскова Екатерина Анатольевна Руководитель пресс-службы ЛАНИТ
Попов Александр Викторович PR-директор «Базис»
Коммерческие банки
1 Согрин Андрей Владимирович Директор по информационной политике Альфа-банк
2 Фатхуллин Артем Рустемович Управляющий директор—начальник управления внешних коммуникаций и репутации департамента маркетинга и коммуникаций «Сбер»
Коммуникационные и рекламные агентства
1 Картина Ирина Борисовна Директор по связям с общественностью «СберМаркетинг»
2 Евтишенкова Мария Вячеславовна Исполнительный директор Pro-Vision Communications
3 Палванова Асель Курманбековна Директор по коммуникациям SPN Communications
4 Дуданец Евгения Викторовна PR-директор «СберСеллер»
Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
1 Лихачёва Валентина Викторовна Директор по корпоративным коммуникаицям и устойчивому развитию Группа компаний «Свеза»
Машиностроение
1 Годлевская Екатерина Геннадиевна Начальник управления по связям с общественностью «Синара — Транспортные машины»
Медиа и креативные индустрии
1 Джигкаева Виктория Валерьевна Директор по внешним коммуникациям Rambler&Co
2 Айбашева Анна Борисовна Директор по коммуникациям Национальная Медиа Группа
3 Тризонова Полина Сергеевна Глава дирекции по стратегическим коммуникациям Цифровые активы «Газпром-Медиа Холдинга»
4 Малыгина Марина Валериевна Руководитель департамента связей с общественностью «Союзмультфильм»
5 Кормухин Александр Андреевич Директор по коммуникациям Газпром-Медиа Холдинг
Андрюшова Юлия Викторовна Директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики «ГПМ Радио»
Афанасьева Анна Владимировна Член правления—директор по связям с общественностью ON Медиа
Бачина Анастасия Сергеевна PR-директор ГПМ РТВ
Кириллов Евгений Александрович PR-директор «Матч ТВ»
Смоловик Евгения Александровна PR-директор «Шкулёв Холдинг»
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Зелькова Лариса Геннадьевна Старший вице-президент—руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникель»
2 Мишанина Анастасия Юрьевна Директор по коммуникациям и работе с инвесторами «Северсталь»
3 Кравченко Анастасия Александровна PR-директор АЛРОСА
4 Житомирский Илья Михайлович Директор по коммуникациям и связям с общественностью Группа ЧЭМК
Многопрофильные холдинги
1 Тутон Екатерина Вячеславовна Директор по связям с общественностью и корпоративной социальной ответственности S8 Сapital
2 Жадаева Людмила Евгеньевна Директор по коммуникациям и социальному развитию ГК «Новард»
Онлайн-платформы
1 Смольская Ульяна Анатольевна Директор по связям с общественностью и коммуникациям «Авито»
2 Брычева Анна Александровна Директор PR-департамента RWB
3 Лушников Дмитрий Александрович PR-директор «ВКонтакте»
4 Кузнецов Денис Игоревич PR-директор ЦИАН
5 Бабичев Алексей Олегович Директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI
Орешко Дарья Андреевна PR-директор «Флаувау»
Саргсян Артем Камоевич PR-директор Okko
Шукшина Лиана Владимировна Директор по связям с общественностью KION
Производство потребительских товаров
1 Малышева Лариса Геннадьевна PR-директор «Аскона»
2 Фирстова Ольга Сергеевна Директор по коммуникациям и связям с общественностью ГК «Абрау-Дюрсо»
3 Плетюхин Владимир Васильевич Директор по коммуникациям и связям с общественностью Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России
4 Лурье Наталья Леонидовна Директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию «Мултон Партнерс»
Профессиональные услуги
1 Паутова Лариса Александровна Управляющий директор ФОМ
Связь и телекоммуникации
1 Иванова Софья Александровна Вице-президент «Вымпелком» (бренд «Билайн»)
2 Куманина Екатерина Олеговна Директор по внешним коммуникациям «Почта России»
3 Савосина Юлия Анатольевна Руководитель службы маркетинга и коммуникаций Mango Office
4 Ким Иван Валерьевич* Директор по внешним коммуникациям «ТрансТелеКом»
Сельское хозяйство
1 Грузинова Ирина Александровна PR-директор Агрохолдинг «Степь»
Сервис
1 Белаш Жанна Павловна PR-директор Rostic's
2 Рудакова Дарина Аркадьевна PR-директор ГК «Медси»
3 Ростова Наталья Директор по связям с общественностью Cosmos Hotel Group
4 Ланская Ольга Николаевна PR-директор FUN&SUN
Страхование
1 Карцева Мария Сергеевна Руководитель направления по связям с общественностью «АльфаСтрахование»
Строительство и девелопмент
1 Зильберт Александр Борисович Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям Группа ЛСР
2 Кошкин Сергей Александрович Руководитель департамента по связям с общественностью ЦЕМРОС
3 Кудрис Анна Александровна Руководитель отдела по связям с общественностью Level Group
4 Дорохина Ирина Александровна Директор по коммуникациям ГК А101
5 Лизунова Динара Николаевна Директор департамента внешних коммуникаций «Неометрия»
Быковская Кристина Михайловна PR-директор DOGMA
Медникова Наталья Васильевна Директор по связям с общественностью GloraX
Расстригина Мария Михайловна Руководитель направления по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям Группа компаний «Кортрос»
Торговля
1 Коляда Сергей Михайлович Руководитель департамента по связям с общественностью «М.Видео»
2 Хватова Екатерина Викторовна Директор по связям с общественностью «Лемана ПРО»
3 Ерунова Мария Харисовна Директор по маркетинговым коммуникациям и PR Simple Group
4 Щепилова Анна Юрьевна Руководитель дивизиона корпоративных и внешних коммуникаций Metro
5 Исаева Светлана Евгеньевна Директор департамента внешних коммуникаций, связей с инвесторами и корпоративной социальной ответственности Sokolov
Малкова Лидия Анатольевна Директор по внешним коммуникациям и взаимодействию с правительственными органами Аптечная сеть 36,6
Семушина Людмила Владимировна PR-директор Inventive Retail Group
Транспорт
1 Лунев Максим Михайлович Начальник департамента корпоративных коммуникаций РЖД
2 Берггрен Михаил Борисович Директор по связям с общественностью СДЭК
3 Саблина Александра Николаевна Директор по связям с общественностью «Воздушные ворота Северной столицы»
Фармацевтика
1 Доморощенкова Евгения Дмитриевна Руководитель отдела по связям с общественностью «Герофарм»
Финансовый сектор
1 Абдрахманов Рустем Римович Руководитель PR направления «СберСпасибо»
2 Балалуева Ирина Александровна РR-директор «Альфа-Капитал»
3 Волкова Оксана Олеговна Директор ДОМ.РФ
4 Бочарова Елена Петровна Пресс-секретарь Платежная система «Мир»
5 Докучаева Наталья Юрьевна Директор по связям с общественностью Единый ЦУПИС
Химическая промышленность
1 Черников Дмитрий Юрьевич Руководитель функции, корпоративные коммуникации и брендинг СИБУР
Энергетика и топливный комплекс
1 Полетаева Елена Владиславовна Директор по корпоративным коммуникациям Эн+
2 Нагога Маргарита Георгиевна Директор департамента корпоративных коммуникаций «РусГидро»
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