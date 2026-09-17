Топ-80 директоров по связям с общественностью

|Информационные технологии
|1
|Зенкин Денис Владимирович
|Руководитель департамента корпоративных коммуникаций
|«Лаборатория Касперского»
|2
|Тищенко Марина Константиновна
|Руководитель PR-отдела
|«СберТех»
|3
|Волкова Дарья Ивановна
|PR-директор
|МТС Web Services
|4
|Яковлев Владимир Андреевич
|Руководитель департамента корпоративной политики
|«Росэлторг»
|5
|Лыскова Екатерина Анатольевна
|Руководитель пресс-службы
|ЛАНИТ
|
|Попов Александр Викторович
|PR-директор
|«Базис»
|Коммерческие банки
|1
|Согрин Андрей Владимирович
|Директор по информационной политике
|Альфа-банк
|2
|Фатхуллин Артем Рустемович
|Управляющий директор—начальник управления внешних коммуникаций и репутации департамента маркетинга и коммуникаций
|«Сбер»
|Коммуникационные и рекламные агентства
|1
|Картина Ирина Борисовна
|Директор по связям с общественностью
|«СберМаркетинг»
|2
|Евтишенкова Мария Вячеславовна
|Исполнительный директор
|Pro-Vision Communications
|3
|Палванова Асель Курманбековна
|Директор по коммуникациям
|SPN Communications
|4
|Дуданец Евгения Викторовна
|PR-директор
|«СберСеллер»
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|1
|Лихачёва Валентина Викторовна
|Директор по корпоративным коммуникаицям и устойчивому развитию
|Группа компаний «Свеза»
|Машиностроение
|1
|Годлевская Екатерина Геннадиевна
|Начальник управления по связям с общественностью
|«Синара — Транспортные машины»
|Медиа и креативные индустрии
|1
|Джигкаева Виктория Валерьевна
|Директор по внешним коммуникациям
|Rambler&Co
|2
|Айбашева Анна Борисовна
|Директор по коммуникациям
|Национальная Медиа Группа
|3
|Тризонова Полина Сергеевна
|Глава дирекции по стратегическим коммуникациям
|Цифровые активы «Газпром-Медиа Холдинга»
|4
|Малыгина Марина Валериевна
|Руководитель департамента связей с общественностью
|«Союзмультфильм»
|5
|Кормухин Александр Андреевич
|Директор по коммуникациям
|Газпром-Медиа Холдинг
|
|Андрюшова Юлия Викторовна
|Директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики
|«ГПМ Радио»
|
|Афанасьева Анна Владимировна
|Член правления—директор по связям с общественностью
|ON Медиа
|
|Бачина Анастасия Сергеевна
|PR-директор
|ГПМ РТВ
|
|Кириллов Евгений Александрович
|PR-директор
|«Матч ТВ»
|
|Смоловик Евгения Александровна
|PR-директор
|«Шкулёв Холдинг»
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Зелькова Лариса Геннадьевна
|Старший вице-президент—руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью
|«Норникель»
|2
|Мишанина Анастасия Юрьевна
|Директор по коммуникациям и работе с инвесторами
|«Северсталь»
|3
|Кравченко Анастасия Александровна
|PR-директор
|АЛРОСА
|4
|Житомирский Илья Михайлович
|Директор по коммуникациям и связям с общественностью
|Группа ЧЭМК
|Многопрофильные холдинги
|1
|Тутон Екатерина Вячеславовна
|Директор по связям с общественностью и корпоративной социальной ответственности
|S8 Сapital
|2
|Жадаева Людмила Евгеньевна
|Директор по коммуникациям и социальному развитию
|ГК «Новард»
|Онлайн-платформы
|1
|Смольская Ульяна Анатольевна
|Директор по связям с общественностью и коммуникациям
|«Авито»
|2
|Брычева Анна Александровна
|Директор PR-департамента
|RWB
|3
|Лушников Дмитрий Александрович
|PR-директор
|«ВКонтакте»
|4
|Кузнецов Денис Игоревич
|PR-директор
|ЦИАН
|5
|Бабичев Алексей Олегович
|Директор по коммуникациям и устойчивому развитию
|PARI
|
|Орешко Дарья Андреевна
|PR-директор
|«Флаувау»
|
|Саргсян Артем Камоевич
|PR-директор
|Okko
|
|Шукшина Лиана Владимировна
|Директор по связям с общественностью
|KION
|Производство потребительских товаров
|1
|Малышева Лариса Геннадьевна
|PR-директор
|«Аскона»
|2
|Фирстова Ольга Сергеевна
|Директор по коммуникациям и связям с общественностью
|ГК «Абрау-Дюрсо»
|3
|Плетюхин Владимир Васильевич
|Директор по коммуникациям и связям с общественностью
|Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России
|4
|Лурье Наталья Леонидовна
|Директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию
|«Мултон Партнерс»
|Профессиональные услуги
|1
|Паутова Лариса Александровна
|Управляющий директор
|ФОМ
|Связь и телекоммуникации
|1
|Иванова Софья Александровна
|Вице-президент
|«Вымпелком» (бренд «Билайн»)
|2
|Куманина Екатерина Олеговна
|Директор по внешним коммуникациям
|«Почта России»
|3
|Савосина Юлия Анатольевна
|Руководитель службы маркетинга и коммуникаций
|Mango Office
|4
|Ким Иван Валерьевич*
|Директор по внешним коммуникациям
|«ТрансТелеКом»
|Сельское хозяйство
|1
|Грузинова Ирина Александровна
|PR-директор
|Агрохолдинг «Степь»
|Сервис
|1
|Белаш Жанна Павловна
|PR-директор
|Rostic's
|2
|Рудакова Дарина Аркадьевна
|PR-директор
|ГК «Медси»
|3
|Ростова Наталья
|Директор по связям с общественностью
|Cosmos Hotel Group
|4
|Ланская Ольга Николаевна
|PR-директор
|FUN&SUN
|Страхование
|1
|Карцева Мария Сергеевна
|Руководитель направления по связям с общественностью
|«АльфаСтрахование»
|Строительство и девелопмент
|1
|Зильберт Александр Борисович
|Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям
|Группа ЛСР
|2
|Кошкин Сергей Александрович
|Руководитель департамента по связям с общественностью
|ЦЕМРОС
|3
|Кудрис Анна Александровна
|Руководитель отдела по связям с общественностью
|Level Group
|4
|Дорохина Ирина Александровна
|Директор по коммуникациям
|ГК А101
|5
|Лизунова Динара Николаевна
|Директор департамента внешних коммуникаций
|«Неометрия»
|
|Быковская Кристина Михайловна
|PR-директор
|DOGMA
|
|Медникова Наталья Васильевна
|Директор по связям с общественностью
|GloraX
|
|Расстригина Мария Михайловна
|Руководитель направления по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям
|Группа компаний «Кортрос»
|Торговля
|1
|Коляда Сергей Михайлович
|Руководитель департамента по связям с общественностью
|«М.Видео»
|2
|Хватова Екатерина Викторовна
|Директор по связям с общественностью
|«Лемана ПРО»
|3
|Ерунова Мария Харисовна
|Директор по маркетинговым коммуникациям и PR
|Simple Group
|4
|Щепилова Анна Юрьевна
|Руководитель дивизиона корпоративных и внешних коммуникаций
|Metro
|5
|Исаева Светлана Евгеньевна
|Директор департамента внешних коммуникаций, связей с инвесторами и корпоративной социальной ответственности
|Sokolov
|
|Малкова Лидия Анатольевна
|Директор по внешним коммуникациям и взаимодействию с правительственными органами
|Аптечная сеть 36,6
|
|Семушина Людмила Владимировна
|PR-директор
|Inventive Retail Group
|Транспорт
|1
|Лунев Максим Михайлович
|Начальник департамента корпоративных коммуникаций
|РЖД
|2
|Берггрен Михаил Борисович
|Директор по связям с общественностью
|СДЭК
|3
|Саблина Александра Николаевна
|Директор по связям с общественностью
|«Воздушные ворота Северной столицы»
|Фармацевтика
|1
|Доморощенкова Евгения Дмитриевна
|Руководитель отдела по связям с общественностью
|«Герофарм»
|Финансовый сектор
|1
|Абдрахманов Рустем Римович
|Руководитель PR направления
|«СберСпасибо»
|2
|Балалуева Ирина Александровна
|РR-директор
|«Альфа-Капитал»
|3
|Волкова Оксана Олеговна
|Директор
|ДОМ.РФ
|4
|Бочарова Елена Петровна
|Пресс-секретарь
|Платежная система «Мир»
|5
|Докучаева Наталья Юрьевна
|Директор по связям с общественностью
|Единый ЦУПИС
|Химическая промышленность
|1
|Черников Дмитрий Юрьевич
|Руководитель функции, корпоративные коммуникации и брендинг
|СИБУР
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Полетаева Елена Владиславовна
|Директор по корпоративным коммуникациям
|Эн+
|2
|Нагога Маргарита Георгиевна
|Директор департамента корпоративных коммуникаций
|«РусГидро»