Топ-100 директоров по маркетингу

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Григорьева Евгения Сергеевна Директор по маркетингу hh.ru 2 Андреева Ольга Сергеевна Директор по стратегическому маркетингу Brand Analytics 3 Гурьянова Яна Анатольевна Директор центра маркетинга и корпоративных коммуникаций Positive Technologies 4 Таболин Сергей Игоревич Директор по маркетингу и коммуникациям Дзена VK 5 Смертина Любовь Вадимовна Директор по маркетингу «МТС Линк» Вербицкая Юлия Владимировна Директор по маркетингу OCS Волковская Елена Викторовна Директор по маркетингу КРОК Гутин Александр Леонидович Директор по маркетингу «Группа Астра» Игнатова Мария Павловна Директор по маркетингу SberDevices Камаева Юлия Владимировна Директор по маркетингу «Базис» Кириллов Константин Анатольевич Директор по маркетингу Calltouch Кожин Вадим Валериевич Директор по маркетингу VK Tech Мельнова Анна Владимировна Директор по маркетингу «Леста Игры» Морозова Виктория Сергеевна Бренд-директор Cloud.ru Раппу Илона Николаевна Директор департамента стратегического управления и маркетинга «Лаборатория Касперского» Ручкина Анна Борисовна Директор по маркетингу ГК InfoWatch Шабалина Татьяна Владимировна Директор по маркетингу МТС Web Services Шумилина Наталья Сергеевна Директор по маркетингу ЛАНИТ Коммерческие банки 1 Зулкарнаев Тимур Шарабутдинович Директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов, старший вице-президент Альфа-банк 2 Груздо Анна Юрьевна Директор департамента маркетинга Банк ПСБ Коммуникационные и рекламные агентства 1 Позяева Наталья Николаевна Директор по маркетингу, рекламе и коммуникациям Demis Group 2 Тупикина Анна Николаевна Директор по маркетингу «СберМаркетинг» 3 Оганджанян Карина Сергеевна Вице-президент по маркетингу TWIGA Communication Group 4 Лысенко Евгения Николаевна Директор по стратегии «СберСеллер» 5 Алимов Александр Сергеевич Директор по маркетингу Vitamin.tools Машиностроение 1 Курочкина Анна Евгеньевна Директор дирекции по маркетингу Lada Медиа и креативные индустрии 1 Сикорский Андрей Анатольевич Директор по маркетингу РБК 2 Годунова Анна Викторовна Директор по маркетингу ТНТ 3 Бельчиков Антон Александрович Директор по маркетингу «Афиша» 4 Титова Екатерина Олеговна Директор департамента маркетинга и внешних коммуникаций «Ведомости» 5 Коренфельд Алла Вадимовна Директор по рекламе, продвижению и пиару «Союзмультфильм» Боброва Ольга Вячеславовна Корпоративный директор по маркетингу Медиахолдинг Independent Media Володина Алла Андреевна Заместитель генерального директора—директор управления маркетинга и стратегических коммуникаций Русская Медиагруппа Голдаева Елена Вячеславовна Маркетинг-директор Телеканал ТВ-3 Лимарь Николай Владимирович Директор по маркетингу «Матч ТВ» Самукова Екатерина Владимировна Директор по маркетингу «ГПМ Радио» Струц Наталия Александровна Руководитель управления аналитики и сопровождения продаж «ГПМ Реклама» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Максимов Дмитрий Михайлович Директор по маркетингу «Северсталь» 2 Берлин Антон Витальевич Вице-президент—руководитель сбытового дивизиона «Норникель» Онлайн-платформы 1 Костров Сергей Александрович Директор по маркетингу Okko 2 Егоров Олег Викторович Директор по маркетингу «Флаувау» 3 Иванюшин Антон Александрович Директор по маркетингу ЦИАН 4 Мерлин Тимур Ниязович Директор центрального маркетинга и коммерческого департамента «Авито» 5 Эйсмант Александр Алексеевич Директор по маркетингу Skyeng Барсуков Александр Владимирович Директор по маркетингу ГК Kassir.ru Левинский Алексей Сергеевич Директор по маркетингу PARI Ничкалюк Никита Алексеевич Директор по маркетингу «ВКонтакте» Полякова Анастасия Николаевна Директор по маркетингу KION Царькова Елена Владимировна Директор по маркетингу RuStore Производство потребительских товаров 1 Дмитриев Василий Игоревич Директор по маркетингу ГК «Абрау-Дюрсо» 2 Пушко Наталия Александровна Директор по маркетингу «Аскона» 3 Галивонджян Татьяна Валерьевна Вице-президент по маркетингу Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России Профессиональные услуги 1 Грибкова Елена Юрьевна Директор по маркетингу «Инвитро» 2 Ларионова Анна Александровна Директор по маркетингу HR-холдинг Ventra 3 Грицина Светлана Владимировна Директор по маркетингу и коммуникациям Группа компаний «Мариллион» 4 Зорьева Алина Кирилловна Директор по маркетингу BGP Litigation 5 Исхакова Диана Мясумовна Руководитель департамента маркетинга Финансовые и бухгалтерские консультанты Связь и телекоммуникации 1 Яковлева Мария Константиновна Директор по маркетинговым коммуникациям МТС 2 Шлычков Александр Иванович Директор департамента маркетинга Mango Office 3 Субботин Сергей Александрович Директор дирекции по маркетингу бизнес-сегмента «Вымпелком» (бренд «Билайн») Сельское хозяйство 1 Балтайс Виктория Эдуардовна Директор по маркетингу по направлению «Свежая продукция» Группа «Черкизово» Сервис 1 Басанович Варвара Андреевна Директор по маркетингу «Столото» 2 Гайдай Никита Антонович Директор по маркетингу DDX Fitness 3 Антонова Татьяна Игоревна Директор по маркетингу «Купер» 4 Огородов Максим Геннадиевич Директор департамента маркетинга ГК «Медси» 5 Воронина Екатерина Михайловна Директор по маркетингу и электронной коммерции FUN&SUN Глебашев Сергей Александрович Директор по маркетингу «Звук» Денискина Юлия Сергеевна Директор по маркетингу «Юмани» Страхование 1 Косивцев Антон Михайлович Директор по маркетингу «СберСтрахование» 2 Пучкова Татьяна Анатольевна Заместитель генерального директора, директор по маркетингу и развитию «АльфаСтрахование» 3 Кесадо-Алонсо Павел Энрикеевич Управляющий директор департамента маркетинга Группа «Ренессанс страхование» 4 Барбасова Надежда Вячеславовна Руководитель управления маркетинга СК «Росгосстрах Жизнь» 5 Никифорова Елена Владимировна Директор по маркетингу «Абсолют Страхование» Строительство и девелопмент 1 Лебедев Александр Владимирович Директор департамента маркетинга и рекламы ГК ФСК 2 Шелухина Юлия Юрьевна Директор по маркетингу и рекламе Level Group 3 Веселов Александр Владимирович Директор по маркетингу Группа компаний «Кортрос» 4 Лобанова Вера Юрьевна Руководитель департамента общественных связей и маркетинговых коммуникаций «Донстрой» 5 Ульянова Екатерина Владимировна Директор департамента по маркетингу и продукту GloraX Торговля 1 Осокин Андрей Анатольевич Директор по маркетингу ГК «Детский мир» 2 Калюкина Александра Евгеньевна Директор по маркетингу «Чижик» 3 Афанасьев Антон Павлович Директор по маркетингу интегрированной лояльности Х5 4 Хрусталев Даниил Сергеевич Директор по маркетингу Sokolov 5 Алексеева Елена Михайловна Исполнительный директор по развитию, маркетингу и трансформации Familia Егоров Андрей Анатольевич Директор по стратегическому маркетингу Торговая сеть «Пятерочка» Жмак Мария Павловна Директор по маркетингу и PR МБ РУС Лисицына Дарья Александровна Директор по маркетингу и клиентскому сервису Розничная сеть МТС Скачёк Андрей Сергеевич Директор по маркетингу «М.Видео» Федосов Александр Геннадьевич Директор по маркетингу и электронной коммерции Metro Федотова Ольга Андреевна Исполнительный директор по маркетингу O'Stin Транспорт 1 Краснобаева Ксения Сергеевна Исполнительный директор по маркетингу и клиентскому опыту «СберАвто» 2 Панарина Анна Валерьевна Директор департамента маркетинга СДЭК Фармацевтика 1 Глухов Михаил Витальевич Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «Валента Фарм» 2 Рыкова Марина Сергеевна Директор по стратегическому маркетингу «Герофарм» Финансовый сектор 1 Чесноков Андрей Борисович Директор по маркетингу «Альфа-Деньги» 2 Крохина Ксения Сергеевна Директор департамента маркетинга, PR и развития бизнеса «Альфа-Капитал» 3 Федянин Николай Владимирович Директор по маркетингу Единый ЦУПИС 4 Ромашкина Яна Андреевна Руководитель департамента маркетинга ФИНАМ Химическая промышленность 1 Белоконева Софья Алексеевна Директор по маркетингу Grass 2 Кувшинов Дмитрий Сергеевич Директор по маркетингу «Сибстекло» Энергетика и топливный комплекс 1 Белякова Яна Сергеевна Заместитель начальника департамента по маркетингу «Газпром нефть»