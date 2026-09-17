Топ-100 директоров по маркетингу

|Информационные технологии
|1
|Григорьева Евгения Сергеевна
|Директор по маркетингу
|hh.ru
|2
|Андреева Ольга Сергеевна
|Директор по стратегическому маркетингу
|Brand Analytics
|3
|Гурьянова Яна Анатольевна
|Директор центра маркетинга и корпоративных коммуникаций
|Positive Technologies
|4
|Таболин Сергей Игоревич
|Директор по маркетингу и коммуникациям Дзена
|VK
|5
|Смертина Любовь Вадимовна
|Директор по маркетингу
|«МТС Линк»
|
|Вербицкая Юлия Владимировна
|Директор по маркетингу
|OCS
|
|Волковская Елена Викторовна
|Директор по маркетингу
|КРОК
|
|Гутин Александр Леонидович
|Директор по маркетингу
|«Группа Астра»
|
|Игнатова Мария Павловна
|Директор по маркетингу
|SberDevices
|
|Камаева Юлия Владимировна
|Директор по маркетингу
|«Базис»
|
|Кириллов Константин Анатольевич
|Директор по маркетингу
|Calltouch
|
|Кожин Вадим Валериевич
|Директор по маркетингу
|VK Tech
|
|Мельнова Анна Владимировна
|Директор по маркетингу
|«Леста Игры»
|
|Морозова Виктория Сергеевна
|Бренд-директор
|Cloud.ru
|
|Раппу Илона Николаевна
|Директор департамента стратегического управления и маркетинга
|«Лаборатория Касперского»
|
|Ручкина Анна Борисовна
|Директор по маркетингу
|ГК InfoWatch
|
|Шабалина Татьяна Владимировна
|Директор по маркетингу
|МТС Web Services
|
|Шумилина Наталья Сергеевна
|Директор по маркетингу
|ЛАНИТ
|Коммерческие банки
|1
|Зулкарнаев Тимур Шарабутдинович
|Директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов, старший вице-президент
|Альфа-банк
|2
|Груздо Анна Юрьевна
|Директор департамента маркетинга
|Банк ПСБ
|Коммуникационные и рекламные агентства
|1
|Позяева Наталья Николаевна
|Директор по маркетингу, рекламе и коммуникациям
|Demis Group
|2
|Тупикина Анна Николаевна
|Директор по маркетингу
|«СберМаркетинг»
|3
|Оганджанян Карина Сергеевна
|Вице-президент по маркетингу
|TWIGA Communication Group
|4
|Лысенко Евгения Николаевна
|Директор по стратегии
|«СберСеллер»
|5
|Алимов Александр Сергеевич
|Директор по маркетингу
|Vitamin.tools
|Машиностроение
|1
|Курочкина Анна Евгеньевна
|Директор дирекции по маркетингу
|Lada
|Медиа и креативные индустрии
|1
|Сикорский Андрей Анатольевич
|Директор по маркетингу
|РБК
|2
|Годунова Анна Викторовна
|Директор по маркетингу
|ТНТ
|3
|Бельчиков Антон Александрович
|Директор по маркетингу
|«Афиша»
|4
|Титова Екатерина Олеговна
|Директор департамента маркетинга и внешних коммуникаций
|«Ведомости»
|5
|Коренфельд Алла Вадимовна
|Директор по рекламе, продвижению и пиару
|«Союзмультфильм»
|
|Боброва Ольга Вячеславовна
|Корпоративный директор по маркетингу
|Медиахолдинг Independent Media
|
|Володина Алла Андреевна
|Заместитель генерального директора—директор управления маркетинга и стратегических коммуникаций
|Русская Медиагруппа
|
|Голдаева Елена Вячеславовна
|Маркетинг-директор
|Телеканал ТВ-3
|
|Лимарь Николай Владимирович
|Директор по маркетингу
|«Матч ТВ»
|
|Самукова Екатерина Владимировна
|Директор по маркетингу
|«ГПМ Радио»
|
|Струц Наталия Александровна
|Руководитель управления аналитики и сопровождения продаж
|«ГПМ Реклама»
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Максимов Дмитрий Михайлович
|Директор по маркетингу
|«Северсталь»
|2
|Берлин Антон Витальевич
|Вице-президент—руководитель сбытового дивизиона
|«Норникель»
|Онлайн-платформы
|1
|Костров Сергей Александрович
|Директор по маркетингу
|Okko
|2
|Егоров Олег Викторович
|Директор по маркетингу
|«Флаувау»
|3
|Иванюшин Антон Александрович
|Директор по маркетингу
|ЦИАН
|4
|Мерлин Тимур Ниязович
|Директор центрального маркетинга и коммерческого департамента
|«Авито»
|5
|Эйсмант Александр Алексеевич
|Директор по маркетингу
|Skyeng
|
|Барсуков Александр Владимирович
|Директор по маркетингу
|ГК Kassir.ru
|
|Левинский Алексей Сергеевич
|Директор по маркетингу
|PARI
|
|Ничкалюк Никита Алексеевич
|Директор по маркетингу
|«ВКонтакте»
|
|Полякова Анастасия Николаевна
|Директор по маркетингу
|KION
|
|Царькова Елена Владимировна
|Директор по маркетингу
|RuStore
|Производство потребительских товаров
|1
|Дмитриев Василий Игоревич
|Директор по маркетингу
|ГК «Абрау-Дюрсо»
|2
|Пушко Наталия Александровна
|Директор по маркетингу
|«Аскона»
|3
|Галивонджян Татьяна Валерьевна
|Вице-президент по маркетингу
|Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России
|Профессиональные услуги
|1
|Грибкова Елена Юрьевна
|Директор по маркетингу
|«Инвитро»
|2
|Ларионова Анна Александровна
|Директор по маркетингу
|HR-холдинг Ventra
|3
|Грицина Светлана Владимировна
|Директор по маркетингу и коммуникациям
|Группа компаний «Мариллион»
|4
|Зорьева Алина Кирилловна
|Директор по маркетингу
|BGP Litigation
|5
|Исхакова Диана Мясумовна
|Руководитель департамента маркетинга
|Финансовые и бухгалтерские консультанты
|Связь и телекоммуникации
|1
|Яковлева Мария Константиновна
|Директор по маркетинговым коммуникациям
|МТС
|2
|Шлычков Александр Иванович
|Директор департамента маркетинга
|Mango Office
|3
|Субботин Сергей Александрович
|Директор дирекции по маркетингу бизнес-сегмента
|«Вымпелком» (бренд «Билайн»)
|Сельское хозяйство
|1
|Балтайс Виктория Эдуардовна
|Директор по маркетингу по направлению «Свежая продукция»
|Группа «Черкизово»
|Сервис
|1
|Басанович Варвара Андреевна
|Директор по маркетингу
|«Столото»
|2
|Гайдай Никита Антонович
|Директор по маркетингу
|DDX Fitness
|3
|Антонова Татьяна Игоревна
|Директор по маркетингу
|«Купер»
|4
|Огородов Максим Геннадиевич
|Директор департамента маркетинга
|ГК «Медси»
|5
|Воронина Екатерина Михайловна
|Директор по маркетингу и электронной коммерции
|FUN&SUN
|
|Глебашев Сергей Александрович
|Директор по маркетингу
|«Звук»
|
|Денискина Юлия Сергеевна
|Директор по маркетингу
|«Юмани»
|Страхование
|1
|Косивцев Антон Михайлович
|Директор по маркетингу
|«СберСтрахование»
|2
|Пучкова Татьяна Анатольевна
|Заместитель генерального директора, директор по маркетингу и развитию
|«АльфаСтрахование»
|3
|Кесадо-Алонсо Павел Энрикеевич
|Управляющий директор департамента маркетинга
|Группа «Ренессанс страхование»
|4
|Барбасова Надежда Вячеславовна
|Руководитель управления маркетинга
|СК «Росгосстрах Жизнь»
|5
|Никифорова Елена Владимировна
|Директор по маркетингу
|«Абсолют Страхование»
|Строительство и девелопмент
|1
|Лебедев Александр Владимирович
|Директор департамента маркетинга и рекламы
|ГК ФСК
|2
|Шелухина Юлия Юрьевна
|Директор по маркетингу и рекламе
|Level Group
|3
|Веселов Александр Владимирович
|Директор по маркетингу
|Группа компаний «Кортрос»
|4
|Лобанова Вера Юрьевна
|Руководитель департамента общественных связей и маркетинговых коммуникаций
|«Донстрой»
|5
|Ульянова Екатерина Владимировна
|Директор департамента по маркетингу и продукту
|GloraX
|Торговля
|1
|Осокин Андрей Анатольевич
|Директор по маркетингу
|ГК «Детский мир»
|2
|Калюкина Александра Евгеньевна
|Директор по маркетингу
|«Чижик»
|3
|Афанасьев Антон Павлович
|Директор по маркетингу интегрированной лояльности
|Х5
|4
|Хрусталев Даниил Сергеевич
|Директор по маркетингу
|Sokolov
|5
|Алексеева Елена Михайловна
|Исполнительный директор по развитию, маркетингу и трансформации
|Familia
|
|Егоров Андрей Анатольевич
|Директор по стратегическому маркетингу
|Торговая сеть «Пятерочка»
|
|Жмак Мария Павловна
|Директор по маркетингу и PR
|МБ РУС
|
|Лисицына Дарья Александровна
|Директор по маркетингу и клиентскому сервису
|Розничная сеть МТС
|
|Скачёк Андрей Сергеевич
|Директор по маркетингу
|«М.Видео»
|
|Федосов Александр Геннадьевич
|Директор по маркетингу и электронной коммерции
|Metro
|
|Федотова Ольга Андреевна
|Исполнительный директор по маркетингу
|O'Stin
|Транспорт
|1
|Краснобаева Ксения Сергеевна
|Исполнительный директор по маркетингу и клиентскому опыту
|«СберАвто»
|2
|Панарина Анна Валерьевна
|Директор департамента маркетинга
|СДЭК
|Фармацевтика
|1
|Глухов Михаил Витальевич
|Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам
|«Валента Фарм»
|2
|Рыкова Марина Сергеевна
|Директор по стратегическому маркетингу
|«Герофарм»
|Финансовый сектор
|1
|Чесноков Андрей Борисович
|Директор по маркетингу
|«Альфа-Деньги»
|2
|Крохина Ксения Сергеевна
|Директор департамента маркетинга, PR и развития бизнеса
|«Альфа-Капитал»
|3
|Федянин Николай Владимирович
|Директор по маркетингу
|Единый ЦУПИС
|4
|Ромашкина Яна Андреевна
|Руководитель департамента маркетинга
|ФИНАМ
|Химическая промышленность
|1
|Белоконева Софья Алексеевна
|Директор по маркетингу
|Grass
|2
|Кувшинов Дмитрий Сергеевич
|Директор по маркетингу
|«Сибстекло»
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Белякова Яна Сергеевна
|Заместитель начальника департамента по маркетингу
|«Газпром нефть»