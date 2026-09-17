Топ-100 финансовых директоров

|Информационные технологии
|1
|Бородкина Елена Викторовна
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|«Группа Астра»
|2
|Зотов Станислав Юрьевич
|Финансовый директор
|МТС Web Services
|3
|Кирсанова Ольга Валерьевна
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|«РЖД — Цифровые пассажирские решения»
|4
|Панюков Андрей Игоревич
|И. о. вице-президента по финансам и инвестициям
|ГК «Элемент»
|5
|Серегина Екатерина Викторовна
|Финансовый директор
|МТС Exolve
|
|Видяева Екатерина Юрьевна
|Директор по финансам
|MWS Cloud
|
|Диденко Ирина Сергеевна
|Финансовый директор
|«Базис»
|
|Попова Ксения Вадимовна
|Финансовый директор
|ЛАНИТ
|
|Тараканов Артем Вячеславович
|Глобальный финансовый директор
|«Софтлайн»
|Коммерческие банки
|1
|Пьянов Дмитрий Васильевич
|Первый заместитель президента—председателя правления
|Банк ВТБ
|2
|Наумлинская Татьяна Вадимовна
|Заместитель председателя
|Банк ПСБ
|3
|Скворцов Тарас Андреевич
|Заместитель председателя правления, руководитель блока «Финансы»
|«Сбер»
|4
|Осипова Марина Васильевна
|Финансовый директор
|Банк ДОМ.РФ
|5
|Коликова Ирина Валерьевна
|Финансовый директор
|МТС-банк
|Коммуникационные и рекламные агентства
|1
|Сулейманова Марина Юрьевна
|Финансовый директор
|«СберМаркетинг»
|2
|Зайцева Елена Михайловна
|Финансовый директор
|Коммуникационная группа «Р.И.М. — ИНТЕРИУМ»
|Машиностроение
|1
|Горбачев Михаил Витальевич
|Первый заместитель генерального директора
|IEK Group
|2
|Лисовская Елена Геннадьевна
|Вице-президент—директор по финансам
|АВТОТОР
|Медиа и креативные индустрии
|1
|Демченко Мария Александровна
|Финансовый директор
|Национальная Медиа Группа
|2
|Чернов Викентий Геннадьевич
|Финансовый директор
|«Союзмультфильм»
|3
|Алврцян Шаварш Рафаэлович
|Финансовый директор
|Газпром-Медиа Холдинг
|4
|Войдилова Юлия Олеговна
|Директор дирекции экономики и финансов
|Медиагруппа «Россия сегодня»
|5
|Велиховская Элина Владимировна
|Финансовый директор—главный бухгалтер
|Медиагруппа «Комсомольская правда»
|
|Гуськова Ксения Сергеевна
|Финансовый директор
|«ТПО Ред Медиа»
|
|Зворыкин Дмитрий Владимирович
|Финансовый директор
|«Ведомости»
|
|Кононов Илья Борисович
|Заместитель генерального директора по финансам
|ГК «Румедиа» (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate)
|
|Крылова Татьяна Васильевна
|Директор по финансам и операционной эффективности
|«ГПМ Реклама»
|
|Разумова Марина Анатольевна
|Финансовый директор
|ГПМ РТВ
|
|Селезнева Анастасия Сергеевна
|Финансовый директор
|«ГПМ Радио»
|
|Степанова Ольга Васильевна
|Директор финансовой дирекции
|НТВ
|
|Филипчук Кирилл Владимирович
|Финансовый директор
|«Инсайт Люди»
|
|Яковлева Татьяна Михайловна
|Руководитель финансового департамента
|Русская Медиагруппа
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Воронов Алексей Борисович
|Заместитель генерального директора—финансовый директор
|«Металлоинвест»
|2
|Малышев Сергей Геннадьевич
|Первый вице-президент—финансовый директор
|«Норникель»
|3
|Сопов Иван Александрович
|Директор по экономике
|Магнитогорский металлургический комбинат
|Многопрофильные холдинги
|1
|Кочубей Денис Евгеньевич
|Заместитель генерального директора по финансам и экономике
|Концерн «Автоматика»
|2
|Борукаев Владимир Георгиевич
|Финансовый директор
|ГК «Новард»
|Онлайн-платформы
|1
|Устименко Виталий Александрович
|Финансовый директор, руководитель блока стратегии и финансов
|«Туту»
|2
|Кожухарь Сергей Сергеевич
|Финансовый директор
|«Банки.ру»
|3
|Быков Иннокентий Юрьевич
|Финансовый директор
|Skillbox
|4
|Саулькин Михаил Иванович
|Финансовый директор
|«Флаувау»
|Производство потребительских товаров
|1
|Лашков Иван Николаевич
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|«Аскона»
|2
|Пустотин Данила Игоревич
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|ГК «Абрау-Дюрсо»
|Профессиональные услуги
|1
|Яночкина Екатерина Сергеевна
|Финансовый директор
|Московская школа управления «Сколково»
|2
|Сырбу Ольга Николаевна
|Финансовый директор
|«Яков и партнеры»
|3
|Патюков Александр Сергеевич
|Директор по корпоративным финансам и инвестициям
|HR-холдинг Ventra
|4
|Петров Дмитрий Станиславович
|Финансовый директор
|Vizant Group
|Связь и телекоммуникации
|1
|Катунин Алексей Андреевич
|Вице-президент по финансам
|МТС
|2
|Федотов Денис Анатольевич
|Финансовый директор
|«МегаФон»
|3
|Щелоков Антон Вячеславович
|Заместитель генерального директора
|«Вымпелком» (бренд «Билайн»)
|4
|Зарина Оксана Владимировна
|Финансовый директор
|Mango Office
|5
|Романов Александр Юрьевич
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|«ТрансТелеКом»
|Сельское хозяйство
|1
|Михайлова Людмила Ильинична
|Финансовый директор
|Группа «Черкизово»
|2
|Уткина Екатерина Владимировна
|Финансовый директор
|«Красный Восток»
|3
|Ландин Андрей Владимирович
|Финансовый директор
|Группа компаний «Содружество»
|Сервис
|1
|Шакирова Ольга Владимировна
|Вице-президент
|ГК «Медси»
|2
|Михалёва Татьяна Викторовна
|Финансовый директор
|DDX Fitness
|Страхование
|1
|Артемьев Сергей Александрович
|Исполнительный вице-президент по финансам
|Группа «Ренессанс страхование»
|2
|Решетников Илья Александрович
|Заместитель генерального директора по финансам
|«Зетта Страхование»
|3
|Жуков Александр Игоревич
|Заместитель генерального директора
|«СберСтрахование жизни»
|4
|Шумилова Юлия Юрьевна
|Первый заместитель генерального директора
|СК «Согласие»
|5
|Хоруженко Денис Игоревич
|Финансовый директор
|СК «Росгосстрах Жизнь»
|
|Торубарова Анастасия Васильевна
|Финансовый директор
|«Абсолют Страхование»
|Строительство и девелопмент
|1
|Басий Оксана Александровна
|Директор по экономике и финансам
|ГК ФСК
|2
|Воронина Елена Сергеевна
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|Level Group
|3
|Панарин Анатолий Геннадьевич
|Вице-президент по экономике и финансам
|Группа «Эталон»
|4
|Лазько Алексей Владимирович
|Финансовый директор
|«Газстройпром»
|5
|Голубничая Нина Владимировна
|Финансовый директор
|Группа «Самолет»
|
|Косарев Егор Юрьевич
|Директор департамента финансов
|Группа компаний «Кортрос»
|
|Шурпик Глеб Станиславович
|Вице-президент блока экономики и финансов
|GloraX
|Торговля
|1
|Егорова Мария Юрьевна
|Финансовый директор
|Simple Group
|2
|Матачунас Ирина Валерьевна
|Управляющий директор по операциям
|Lamoda
|3
|Неверова Елена Валерьевна
|Финансовый директор
|ГК «Детский мир»
|4
|Матвеев Дмитрий Валерьевич
|Финансовый директор
|Торговый дом «Перекресток»
|5
|Курилов Александр Сергеевич
|Финансовый директор
|Аптечная сеть 36,6
|
|Калюжный Александр Сергеевич
|Директор по финансам
|Magnit Omni
|
|Плувьер Тибо
|Финансовый директор
|Metro
|
|Ступак Сергей Иванович
|Финансовый директор
|«Ригла»
|
|Темяков Евгений Евгеньевич
|Финансовый директор
|Inventive Retail Group
|
|Хыдырова Анна Владимировна
|Финансовый директор
|Familia
|Транспорт
|1
|Чиханчин Андрей Юрьевич
|Первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам
|«Аэрофлот»
|2
|Михайлов Вадим Валерьевич
|Первый заместитель генерального директора
|РЖД
|3
|Шабунина Евгения Дмитриевна
|Финансовый директор
|Pony Express
|4
|Ромашевский Роман Игоревич
|Директор по финансам и персоналу
|ПЭК
|5
|Звягинцев Леонид Геннадиевич
|Заместитель генерального директора по финансам
|Транспортная группа FESCO
|Финансовый сектор
|1
|Акопян Ирина Рафаэлевна
|Первый заместитель генерального директора А7
|А7 — Российская система международных расчетов
|2
|Списивый Александр Витальевич
|Финансовый директор
|«Альфа-Капитал»
|3
|Бутыльков Михаил Львович
|Финансовый директор
|«СберФакторинг»
|4
|Гончаров Алексей Евгеньевич
|Руководитель финансового департамента
|«Росагролизинг»
|5
|Фурзикова Екатерина Александровна
|Финансовый директор
|«Альфа-Деньги»
|
|Вицина Евгения Витальевна
|Финансовый директор
|НПФ «Будущее»
|
|Колмыков Александр Анатольевич
|Заместитель председателя правления
|Единый ЦУПИС
|
|Маленкин Юрий Валентинович
|Финансовый директор—руководитель финансового департамента
|«ВТБ Лизинг»
|
|Пятыгин Дмитрий Викторович
|Финансовый директор
|НПФ «Газфонд ПН»
|Химическая промышленность
|1
|Гринько Сергей Викторович
|Управляющий директор, экономика, отчетность и бизнес-планирование
|СИБУР
|2
|Нестеренко Екатерина Сергеевна
|Финансовый директор
|«Сибстекло»
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Урусов Алексей Александрович
|Начальник департамента экономики и корпоративного планирования
|«Газпром нефть»
|2
|Теребулин Сергей Сергеевич
|Заместитель генерального директора по финансам и корпоративному управлению
|«РусГидро»
|3
|Малевинская Анна Александровна
|Финансовый директор
|Эн+
|4
|Коренев Игорь Александрович
|Финансовый директор
|«Кириллица»