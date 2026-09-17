Топ-100 финансовых директоров

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Бородкина Елена Викторовна Заместитель генерального директора по экономике и финансам «Группа Астра» 2 Зотов Станислав Юрьевич Финансовый директор МТС Web Services 3 Кирсанова Ольга Валерьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам «РЖД — Цифровые пассажирские решения» 4 Панюков Андрей Игоревич И. о. вице-президента по финансам и инвестициям ГК «Элемент» 5 Серегина Екатерина Викторовна Финансовый директор МТС Exolve Видяева Екатерина Юрьевна Директор по финансам MWS Cloud Диденко Ирина Сергеевна Финансовый директор «Базис» Попова Ксения Вадимовна Финансовый директор ЛАНИТ Тараканов Артем Вячеславович Глобальный финансовый директор «Софтлайн» Коммерческие банки 1 Пьянов Дмитрий Васильевич Первый заместитель президента—председателя правления Банк ВТБ 2 Наумлинская Татьяна Вадимовна Заместитель председателя Банк ПСБ 3 Скворцов Тарас Андреевич Заместитель председателя правления, руководитель блока «Финансы» «Сбер» 4 Осипова Марина Васильевна Финансовый директор Банк ДОМ.РФ 5 Коликова Ирина Валерьевна Финансовый директор МТС-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Сулейманова Марина Юрьевна Финансовый директор «СберМаркетинг» 2 Зайцева Елена Михайловна Финансовый директор Коммуникационная группа «Р.И.М. — ИНТЕРИУМ» Машиностроение 1 Горбачев Михаил Витальевич Первый заместитель генерального директора IEK Group 2 Лисовская Елена Геннадьевна Вице-президент—директор по финансам АВТОТОР Медиа и креативные индустрии 1 Демченко Мария Александровна Финансовый директор Национальная Медиа Группа 2 Чернов Викентий Геннадьевич Финансовый директор «Союзмультфильм» 3 Алврцян Шаварш Рафаэлович Финансовый директор Газпром-Медиа Холдинг 4 Войдилова Юлия Олеговна Директор дирекции экономики и финансов Медиагруппа «Россия сегодня» 5 Велиховская Элина Владимировна Финансовый директор—главный бухгалтер Медиагруппа «Комсомольская правда» Гуськова Ксения Сергеевна Финансовый директор «ТПО Ред Медиа» Зворыкин Дмитрий Владимирович Финансовый директор «Ведомости» Кононов Илья Борисович Заместитель генерального директора по финансам ГК «Румедиа» (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate) Крылова Татьяна Васильевна Директор по финансам и операционной эффективности «ГПМ Реклама» Разумова Марина Анатольевна Финансовый директор ГПМ РТВ Селезнева Анастасия Сергеевна Финансовый директор «ГПМ Радио» Степанова Ольга Васильевна Директор финансовой дирекции НТВ Филипчук Кирилл Владимирович Финансовый директор «Инсайт Люди» Яковлева Татьяна Михайловна Руководитель финансового департамента Русская Медиагруппа Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Воронов Алексей Борисович Заместитель генерального директора—финансовый директор «Металлоинвест» 2 Малышев Сергей Геннадьевич Первый вице-президент—финансовый директор «Норникель» 3 Сопов Иван Александрович Директор по экономике Магнитогорский металлургический комбинат Многопрофильные холдинги 1 Кочубей Денис Евгеньевич Заместитель генерального директора по финансам и экономике Концерн «Автоматика» 2 Борукаев Владимир Георгиевич Финансовый директор ГК «Новард» Онлайн-платформы 1 Устименко Виталий Александрович Финансовый директор, руководитель блока стратегии и финансов «Туту» 2 Кожухарь Сергей Сергеевич Финансовый директор «Банки.ру» 3 Быков Иннокентий Юрьевич Финансовый директор Skillbox 4 Саулькин Михаил Иванович Финансовый директор «Флаувау» Производство потребительских товаров 1 Лашков Иван Николаевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам «Аскона» 2 Пустотин Данила Игоревич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ГК «Абрау-Дюрсо» Профессиональные услуги 1 Яночкина Екатерина Сергеевна Финансовый директор Московская школа управления «Сколково» 2 Сырбу Ольга Николаевна Финансовый директор «Яков и партнеры» 3 Патюков Александр Сергеевич Директор по корпоративным финансам и инвестициям HR-холдинг Ventra 4 Петров Дмитрий Станиславович Финансовый директор Vizant Group Связь и телекоммуникации 1 Катунин Алексей Андреевич Вице-президент по финансам МТС 2 Федотов Денис Анатольевич Финансовый директор «МегаФон» 3 Щелоков Антон Вячеславович Заместитель генерального директора «Вымпелком» (бренд «Билайн») 4 Зарина Оксана Владимировна Финансовый директор Mango Office 5 Романов Александр Юрьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам «ТрансТелеКом» Сельское хозяйство 1 Михайлова Людмила Ильинична Финансовый директор Группа «Черкизово» 2 Уткина Екатерина Владимировна Финансовый директор «Красный Восток» 3 Ландин Андрей Владимирович Финансовый директор Группа компаний «Содружество» Сервис 1 Шакирова Ольга Владимировна Вице-президент ГК «Медси» 2 Михалёва Татьяна Викторовна Финансовый директор DDX Fitness Страхование 1 Артемьев Сергей Александрович Исполнительный вице-президент по финансам Группа «Ренессанс страхование» 2 Решетников Илья Александрович Заместитель генерального директора по финансам «Зетта Страхование» 3 Жуков Александр Игоревич Заместитель генерального директора «СберСтрахование жизни» 4 Шумилова Юлия Юрьевна Первый заместитель генерального директора СК «Согласие» 5 Хоруженко Денис Игоревич Финансовый директор СК «Росгосстрах Жизнь» Торубарова Анастасия Васильевна Финансовый директор «Абсолют Страхование» Строительство и девелопмент 1 Басий Оксана Александровна Директор по экономике и финансам ГК ФСК 2 Воронина Елена Сергеевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам Level Group 3 Панарин Анатолий Геннадьевич Вице-президент по экономике и финансам Группа «Эталон» 4 Лазько Алексей Владимирович Финансовый директор «Газстройпром» 5 Голубничая Нина Владимировна Финансовый директор Группа «Самолет» Косарев Егор Юрьевич Директор департамента финансов Группа компаний «Кортрос» Шурпик Глеб Станиславович Вице-президент блока экономики и финансов GloraX Торговля 1 Егорова Мария Юрьевна Финансовый директор Simple Group 2 Матачунас Ирина Валерьевна Управляющий директор по операциям Lamoda 3 Неверова Елена Валерьевна Финансовый директор ГК «Детский мир» 4 Матвеев Дмитрий Валерьевич Финансовый директор Торговый дом «Перекресток» 5 Курилов Александр Сергеевич Финансовый директор Аптечная сеть 36,6 Калюжный Александр Сергеевич Директор по финансам Magnit Omni Плувьер Тибо Финансовый директор Metro Ступак Сергей Иванович Финансовый директор «Ригла» Темяков Евгений Евгеньевич Финансовый директор Inventive Retail Group Хыдырова Анна Владимировна Финансовый директор Familia Транспорт 1 Чиханчин Андрей Юрьевич Первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлот» 2 Михайлов Вадим Валерьевич Первый заместитель генерального директора РЖД 3 Шабунина Евгения Дмитриевна Финансовый директор Pony Express 4 Ромашевский Роман Игоревич Директор по финансам и персоналу ПЭК 5 Звягинцев Леонид Геннадиевич Заместитель генерального директора по финансам Транспортная группа FESCO Финансовый сектор 1 Акопян Ирина Рафаэлевна Первый заместитель генерального директора А7 А7 — Российская система международных расчетов 2 Списивый Александр Витальевич Финансовый директор «Альфа-Капитал» 3 Бутыльков Михаил Львович Финансовый директор «СберФакторинг» 4 Гончаров Алексей Евгеньевич Руководитель финансового департамента «Росагролизинг» 5 Фурзикова Екатерина Александровна Финансовый директор «Альфа-Деньги» Вицина Евгения Витальевна Финансовый директор НПФ «Будущее» Колмыков Александр Анатольевич Заместитель председателя правления Единый ЦУПИС Маленкин Юрий Валентинович Финансовый директор—руководитель финансового департамента «ВТБ Лизинг» Пятыгин Дмитрий Викторович Финансовый директор НПФ «Газфонд ПН» Химическая промышленность 1 Гринько Сергей Викторович Управляющий директор, экономика, отчетность и бизнес-планирование СИБУР 2 Нестеренко Екатерина Сергеевна Финансовый директор «Сибстекло» Энергетика и топливный комплекс 1 Урусов Алексей Александрович Начальник департамента экономики и корпоративного планирования «Газпром нефть» 2 Теребулин Сергей Сергеевич Заместитель генерального директора по финансам и корпоративному управлению «РусГидро» 3 Малевинская Анна Александровна Финансовый директор Эн+ 4 Коренев Игорь Александрович Финансовый директор «Кириллица»