Топ-100 коммерческих директоров

|Информационные технологии
|1
|Головин Дмитрий Сергеевич
|Коммерческий директор
|«МТС Линк»
|2
|Волынкин Алексей Александрович
|Директор коммерческого управления
|«СберТех»
|3
|Филиппов Максим Георгиевич
|Заместитель генерального директора
|Positive Technologies
|4
|Сивак Николай Николаевич
|Коммерческий директор
|ГК «Солар»
|5
|Прянишников Николай Николаевич
|Главный коммерческий директор
|«Группа Астра»
|
|Бухар Виктория Леонидовна
|Коммерческий директор
|«ЛАНИТ-Интеграция»
|
|Горяйнов Андрей Алексеевич
|Коммерческий директор
|VK Tech
|
|Игнатова Людмила Викторовна
|Коммерческий директор
|«Т1 Интеграция»
|
|Исагулова Элина Дженовна
|Вице-президент по B2B коммерции и операционному управлению
|VK
|
|Карпов Сергей Дмитриевич
|Коммерческий директор
|Nexign
|
|Кулашова Анна Владимировна
|Вице-президент по развитию бизнеса
|«Лаборатория Касперского»
|
|Михайличенко Татьяна Геннадьевна
|Коммерческий директор
|CESCA
|
|Сентемова Елена Александровна
|Директор по продажам
|Calltouch
|Коммерческие банки
|1
|Гиязов Алексей Валерьевич
|Директор розничного бизнеса, заместитель председателя правления
|Альфа-банк
|2
|Медведев Антон Сергеевич
|Заместитель председателя правления
|Банк ДОМ.РФ
|Коммуникационные и рекламные агентства
|1
|Плющева Анастасия Павловна
|Коммерческий директор
|«Сидорин Лаб»
|2
|Мануйло Айна Фазаиловна
|Руководитель управления по работе с внешними клиентами
|«СберМаркетинг»
|3
|Пуликов Артем Викторович
|Коммерческий директор
|МТС AdTech
|4
|Лубнин Кирилл Михайлович
|Вице-президент
|КРОС
|5
|Данилова Светлана Александровна
|Заместитель генерального директора по коммерческому блоку
|Demis Group
|
|Кинд Екатерина Юрьевна
|Коммерческий директор
|«СберСеллер»
|Машиностроение
|1
|Маймор Артем Сергеевич
|Коммерческий директор
|IEK Group
|2
|Анасов Рустам Крухманович
|Коммерческий директор
|АВТОТОР
|3
|Бриц Александр Владимирович
|Коммерческий директор
|MGC Group
|Медиа и креативные индустрии
|1
|Гурей Людмила Анатольевна
|Коммерческий директор
|РБК
|2
|Антонова Ланна Геннадьевна
|Коммерческий директор
|НТВ
|3
|Макарова Людмила Владимировна
|Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
|«Ведомости»
|4
|Чибисов Владимир Геннадьевич
|Коммерческий директор
|«Союзмультфильм»
|5
|Гайдебурова Дана Григорьевна
|Коммерческий директор
|ГК «Румедиа» (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate)
|
|Жевлакова Дарья Игоревна
|Коммерческий директор
|Информационное агентство «Интерфакс»
|
|Лебедева Нина Михайловна
|Коммерческий директор
|Русская Медиагруппа
|
|Пирожкова Елена Юрьевна
|Коммерческий директор
|Fontanka.ru
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Черняков Евгений Анатольевич
|Заместитель генерального директора по продажам и операциям
|«Северсталь»
|2
|Береснев Дмитрий Олегович
|Заместитель генерального директора, директор Единой сбытовой организации
|АЛРОСА
|3
|Еремин Андрей Анатольевич
|Заместитель генерального директора по коммерции
|Магнитогорский металлургический комбинат
|Онлайн-платформы
|1
|Посредников Михаил Игоревич
|Коммерческий директор
|ЦИАН
|2
|Мандрик Татьяна Петровна
|Коммерческий директор
|«Банки.ру»
|3
|Суховаров Павел Сергеевич
|Коммерческий директор
|KION
|4
|Гамзаев Магомед Гаджибекович
|Коммерческий директор
|«Сравни»
|5
|Диков Алексей Евгеньевич
|Директор департамента управления доходами
|PARI
|
|Каменева Екатерина Игоревна
|Коммерческий директор
|ГК Kassir.ru
|Производство потребительских товаров
|1
|Заказнов Александр Андреевич
|Коммерческий директор
|Nutricia
|2
|Корчагов Владимир Викторович
|Исполнительный директор «Аскона розница Россия и СНГ»
|«Аскона»
|3
|Королев Николай Александрович
|Коммерческий директор
|ГК «Абрау-Дюрсо»
|4
|Петрова Мария Юрьевна
|Вице-президент по продажам
|«Логика молока»
|5
|Доттер Александр Александрович
|Директор департамента оптово-розничных продаж
|ГК «Просвещение»
|Профессиональные услуги
|1
|Крейндлин Илона Михайловна
|Директор по развитию и продажам
|Московская школа управления «Сколково»
|2
|Логачёв Денис Дмитриевич
|Коммерческий директор
|Vizant Group
|3
|Лядова Дарья Андреевна
|Коммерческий директор
|HR-холдинг Ventra
|Связь и телекоммуникации
|1
|Рудских Дмитрий Игоревич
|Коммерческий директор
|«МегаФон»
|2
|Алдошин Олег Александрович
|Вице-президент по корпоративному бизнесу
|МТС
|3
|Лысов Денис Константинович
|Заместитель генерального директора
|«Вымпелrом» (бренд «Билайн»)
|4
|Цыпин Максим Геннадиевич
|Первый заместитель генерального директора
|«Почта России»
|Сельское хозяйство
|1
|Заков Олег Леонидович
|Директор по продажам и маркетингу
|Группа «Черкизово»
|Сервис
|1
|Канунникова Алла Владимировна
|Вице-президент
|ГК «Медси»
|2
|Подойникова Галина Дмитриевна
|Директор по продажам сети
|DDX Fitness
|3
|Рубцов Владимир Игоревич
|Генеральный директор
|FUN&SUN
|Страхование
|1
|Белова Наталья Николаевна
|Заместитель генерального директора, директор по развитию бизнеса
|СК «Росгосстрах Жизнь»
|2
|Тихомиров Александр Романович
|Управляющий директор по инвестициям
|«СберСтрахование жизни»
|3
|Кривошеев Виктор Алексеевич
|Первый заместитель генерального директора
|«Абсолют Страхование»
|4
|Якимишен Кирилл Григорьевич
|Заместитель генерального директора по продажам
|«Зетта Страхование»
|Строительство и девелопмент
|1
|Тумайкина Ольга Витальевна
|Коммерческий директор
|ГК ФСК
|2
|Елютин Дмитрий Валерьевич
|Коммерческий директор
|«Газстройпром»
|3
|Приймак Вячеслав Владимирович
|Вице-президент по маркетингу и продажам
|Группа «Эталон»
|4
|Агафонова Юлия Михайловна
|Заместитель генерального директора по продажам и клиентскому сервису
|Level Group
|5
|Коробкова Анна Витальевна
|Заместитель генерального директора, руководитель бизнес-направления «Продажи»
|«Донстрой»
|
|Белянкина Жанна Ириковна
|Коммерческий директор
|DOGMA
|
|Железнов Дмитрий Вячеславович
|Главный коммерческий директор
|Группа компаний «Кортрос»
|
|Недря Кристина Вячеславовна
|Директор коммерческого управления
|STONE
|
|Федоров Егор Валерьевич
|Вице-президент коммерческого блока
|GloraX
|
|Хасиятуллина Ленария Амировна
|Коммерческий директор
|«Неометрия»
|
|Шишнина Алиса Нодариевна
|Коммерческий директор
|Pioneer
|Торговля
|1
|Богданов Евгений Игоревич
|Управляющий коммерческий директор
|Lamoda
|2
|Фытова Марина Аркадьевна
|Коммерческий директор
|«Лемана ПРО»
|3
|Кириллин Олег Витальевич
|Коммерческий директор
|Simple Group
|4
|Вечканов Денис Алексеевич
|Коммерческий директор
|Торговая сеть «Пятерочка»
|5
|Дёмин Сергей Александрович
|Коммерческий директор
|Аптечная сеть 36,6
|
|Волгина Анна Сергеевна
|Заместитель генерального директора
|Familia
|
|Евлампиева Елизавета Николаевна
|Коммерческий директор
|ГК «Детский мир»
|
|Зубов Антон Борисович
|Директор формата «Магнит Доставка»
|Magnit Omni
|
|Никульников Николай Евгеньевич
|Директор по продажам
|«Русский cвет»
|
|Паршутин Александр Владимирович
|Бренд-директор FOTON
|МБ РУС
|
|Помозов Алексей Викторович
|Директор коммерческого департамента
|Розничная сеть МТС
|
|Уваров Сергей Евгеньевич
|Коммерческий директор
|«М.Видео»
|
|Шиманчук Елена Андреевна
|Коммерческий директор
|Sokolov
|Транспорт
|1
|Магнушевская Ирина Геннадьевна
|Заместитель генерального директора, начальник Центра фирменного транспортного обслуживания
|РЖД
|2
|Тесло-Данилов Алексей Олегович
|Директор по неавиационной коммерции
|«Воздушные ворота Северной столицы»
|Фармацевтика
|1
|Ларина Ольга Алексеевна
|Коммерческий директор
|«Озон Фармацевтика»
|2
|Красильников Денис Александрович
|Заместитель генерального директора по коммерции
|ЦВ «Протек»
|3
|Соколов Александр Олегович
|Коммерческий директор
|«Акрихин»
|4
|Скорняков Владимир Валерьевич
|Директор департамента продаж
|«Герофарм»
|Финансовый сектор
|1
|Алутин Игорь Семенович
|Старший управляющий директор по розничному бизнесу и развитию электронных платформ
|Московская биржа
|2
|Сарокваша Николай Валерьевич
|Директор
|ДОМ.РФ
|3
|Обухов Алексей Алексеевич
|Руководитель блока «Розничный бизнес»
|«Альфа-Капитал»
|4
|Кириллова Ольга Игоревна
|Председатель правления
|«Альфа-Лизинг»
|5
|Ивановская Оксана Валерьевна
|Коммерческий директор
|«ВТБ Лизинг»
|
|Сычев Артем Александрович
|Коммерческий директор
|Единый ЦУПИС
|
|Шкерин Егор Андреевич
|Коммерческий директор, Директор департамента корпоративных продаж
|НПФ ВТБ
|Химическая промышленность
|1
|Иванилов Данил Викторович
|Заместитель генерального директора по коммерции
|Grass
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Кадагидзе Леван Давидович
|Начальник коммерческого департамента
|«Газпром нефть»