Топ-100 коммерческих директоров

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Головин Дмитрий Сергеевич Коммерческий директор «МТС Линк» 2 Волынкин Алексей Александрович Директор коммерческого управления «СберТех» 3 Филиппов Максим Георгиевич Заместитель генерального директора Positive Technologies 4 Сивак Николай Николаевич Коммерческий директор ГК «Солар» 5 Прянишников Николай Николаевич Главный коммерческий директор «Группа Астра» Бухар Виктория Леонидовна Коммерческий директор «ЛАНИТ-Интеграция» Горяйнов Андрей Алексеевич Коммерческий директор VK Tech Игнатова Людмила Викторовна Коммерческий директор «Т1 Интеграция» Исагулова Элина Дженовна Вице-президент по B2B коммерции и операционному управлению VK Карпов Сергей Дмитриевич Коммерческий директор Nexign Кулашова Анна Владимировна Вице-президент по развитию бизнеса «Лаборатория Касперского» Михайличенко Татьяна Геннадьевна Коммерческий директор CESCA Сентемова Елена Александровна Директор по продажам Calltouch Коммерческие банки 1 Гиязов Алексей Валерьевич Директор розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-банк 2 Медведев Антон Сергеевич Заместитель председателя правления Банк ДОМ.РФ Коммуникационные и рекламные агентства 1 Плющева Анастасия Павловна Коммерческий директор «Сидорин Лаб» 2 Мануйло Айна Фазаиловна Руководитель управления по работе с внешними клиентами «СберМаркетинг» 3 Пуликов Артем Викторович Коммерческий директор МТС AdTech 4 Лубнин Кирилл Михайлович Вице-президент КРОС 5 Данилова Светлана Александровна Заместитель генерального директора по коммерческому блоку Demis Group Кинд Екатерина Юрьевна Коммерческий директор «СберСеллер» Машиностроение 1 Маймор Артем Сергеевич Коммерческий директор IEK Group 2 Анасов Рустам Крухманович Коммерческий директор АВТОТОР 3 Бриц Александр Владимирович Коммерческий директор MGC Group Медиа и креативные индустрии 1 Гурей Людмила Анатольевна Коммерческий директор РБК 2 Антонова Ланна Геннадьевна Коммерческий директор НТВ 3 Макарова Людмила Владимировна Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «Ведомости» 4 Чибисов Владимир Геннадьевич Коммерческий директор «Союзмультфильм» 5 Гайдебурова Дана Григорьевна Коммерческий директор ГК «Румедиа» (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate) Жевлакова Дарья Игоревна Коммерческий директор Информационное агентство «Интерфакс» Лебедева Нина Михайловна Коммерческий директор Русская Медиагруппа Пирожкова Елена Юрьевна Коммерческий директор Fontanka.ru Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Черняков Евгений Анатольевич Заместитель генерального директора по продажам и операциям «Северсталь» 2 Береснев Дмитрий Олегович Заместитель генерального директора, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА 3 Еремин Андрей Анатольевич Заместитель генерального директора по коммерции Магнитогорский металлургический комбинат Онлайн-платформы 1 Посредников Михаил Игоревич Коммерческий директор ЦИАН 2 Мандрик Татьяна Петровна Коммерческий директор «Банки.ру» 3 Суховаров Павел Сергеевич Коммерческий директор KION 4 Гамзаев Магомед Гаджибекович Коммерческий директор «Сравни» 5 Диков Алексей Евгеньевич Директор департамента управления доходами PARI Каменева Екатерина Игоревна Коммерческий директор ГК Kassir.ru Производство потребительских товаров 1 Заказнов Александр Андреевич Коммерческий директор Nutricia 2 Корчагов Владимир Викторович Исполнительный директор «Аскона розница Россия и СНГ» «Аскона» 3 Королев Николай Александрович Коммерческий директор ГК «Абрау-Дюрсо» 4 Петрова Мария Юрьевна Вице-президент по продажам «Логика молока» 5 Доттер Александр Александрович Директор департамента оптово-розничных продаж ГК «Просвещение» Профессиональные услуги 1 Крейндлин Илона Михайловна Директор по развитию и продажам Московская школа управления «Сколково» 2 Логачёв Денис Дмитриевич Коммерческий директор Vizant Group 3 Лядова Дарья Андреевна Коммерческий директор HR-холдинг Ventra Связь и телекоммуникации 1 Рудских Дмитрий Игоревич Коммерческий директор «МегаФон» 2 Алдошин Олег Александрович Вице-президент по корпоративному бизнесу МТС 3 Лысов Денис Константинович Заместитель генерального директора «Вымпелrом» (бренд «Билайн») 4 Цыпин Максим Геннадиевич Первый заместитель генерального директора «Почта России» Сельское хозяйство 1 Заков Олег Леонидович Директор по продажам и маркетингу Группа «Черкизово» Сервис 1 Канунникова Алла Владимировна Вице-президент ГК «Медси» 2 Подойникова Галина Дмитриевна Директор по продажам сети DDX Fitness 3 Рубцов Владимир Игоревич Генеральный директор FUN&SUN Страхование 1 Белова Наталья Николаевна Заместитель генерального директора, директор по развитию бизнеса СК «Росгосстрах Жизнь» 2 Тихомиров Александр Романович Управляющий директор по инвестициям «СберСтрахование жизни» 3 Кривошеев Виктор Алексеевич Первый заместитель генерального директора «Абсолют Страхование» 4 Якимишен Кирилл Григорьевич Заместитель генерального директора по продажам «Зетта Страхование» Строительство и девелопмент 1 Тумайкина Ольга Витальевна Коммерческий директор ГК ФСК 2 Елютин Дмитрий Валерьевич Коммерческий директор «Газстройпром» 3 Приймак Вячеслав Владимирович Вице-президент по маркетингу и продажам Группа «Эталон» 4 Агафонова Юлия Михайловна Заместитель генерального директора по продажам и клиентскому сервису Level Group 5 Коробкова Анна Витальевна Заместитель генерального директора, руководитель бизнес-направления «Продажи» «Донстрой» Белянкина Жанна Ириковна Коммерческий директор DOGMA Железнов Дмитрий Вячеславович Главный коммерческий директор Группа компаний «Кортрос» Недря Кристина Вячеславовна Директор коммерческого управления STONE Федоров Егор Валерьевич Вице-президент коммерческого блока GloraX Хасиятуллина Ленария Амировна Коммерческий директор «Неометрия» Шишнина Алиса Нодариевна Коммерческий директор Pioneer Торговля 1 Богданов Евгений Игоревич Управляющий коммерческий директор Lamoda 2 Фытова Марина Аркадьевна Коммерческий директор «Лемана ПРО» 3 Кириллин Олег Витальевич Коммерческий директор Simple Group 4 Вечканов Денис Алексеевич Коммерческий директор Торговая сеть «Пятерочка» 5 Дёмин Сергей Александрович Коммерческий директор Аптечная сеть 36,6 Волгина Анна Сергеевна Заместитель генерального директора Familia Евлампиева Елизавета Николаевна Коммерческий директор ГК «Детский мир» Зубов Антон Борисович Директор формата «Магнит Доставка» Magnit Omni Никульников Николай Евгеньевич Директор по продажам «Русский cвет» Паршутин Александр Владимирович Бренд-директор FOTON МБ РУС Помозов Алексей Викторович Директор коммерческого департамента Розничная сеть МТС Уваров Сергей Евгеньевич Коммерческий директор «М.Видео» Шиманчук Елена Андреевна Коммерческий директор Sokolov Транспорт 1 Магнушевская Ирина Геннадьевна Заместитель генерального директора, начальник Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД 2 Тесло-Данилов Алексей Олегович Директор по неавиационной коммерции «Воздушные ворота Северной столицы» Фармацевтика 1 Ларина Ольга Алексеевна Коммерческий директор «Озон Фармацевтика» 2 Красильников Денис Александрович Заместитель генерального директора по коммерции ЦВ «Протек» 3 Соколов Александр Олегович Коммерческий директор «Акрихин» 4 Скорняков Владимир Валерьевич Директор департамента продаж «Герофарм» Финансовый сектор 1 Алутин Игорь Семенович Старший управляющий директор по розничному бизнесу и развитию электронных платформ Московская биржа 2 Сарокваша Николай Валерьевич Директор ДОМ.РФ 3 Обухов Алексей Алексеевич Руководитель блока «Розничный бизнес» «Альфа-Капитал» 4 Кириллова Ольга Игоревна Председатель правления «Альфа-Лизинг» 5 Ивановская Оксана Валерьевна Коммерческий директор «ВТБ Лизинг» Сычев Артем Александрович Коммерческий директор Единый ЦУПИС Шкерин Егор Андреевич Коммерческий директор, Директор департамента корпоративных продаж НПФ ВТБ Химическая промышленность 1 Иванилов Данил Викторович Заместитель генерального директора по коммерции Grass Энергетика и топливный комплекс 1 Кадагидзе Леван Давидович Начальник коммерческого департамента «Газпром нефть»