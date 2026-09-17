Топ-250 высших руководителей

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Воронин Павел Алексеевич Генеральный директор МТС Web Services 2 Попова Марина Александровна Исполнительный директор Brand Analytics 3 Тятюшев Максим Анатольевич Генеральный директор «СберТех» 4 Гонтарев Павел Александрович Генеральный директор VK Tech 5 Сергиенков Дмитрий Сергеевич Генеральный директор hh.ru 6 Урбанский Владимир Александрович Генеральный директор «МТС Линк» 7 Андреев Николай Юрьевич Генеральный директор «Сбер А» 8 Баранов Денис Сергеевич Генеральный директор Positive Technologies 9 Кашутин Андрей Вячеславович Генеральный директор «Росэлторг» 10 Биккужин Рамиль Азаматович Генеральный директор МТС Exolve Благов Арсен Георгиевич Генеральный директор «Лукоморье» Гостев Андрей Алексеевич Операционный директор Социальная сеть VK Доможиров Евгений Владимирович Генеральный директор CESCA Колбин Евгений Иванович Генеральный директор MWS Cloud Кубаев Вячеслав Андреевич Генеральный директор MAGNIT TECH Лобоцкий Михаил Юрьевич Генеральный директор Cloud.ru Мартиросов Давид Игоревич Генеральный директор «Базис» Михайлов Александр Георгиевич Управляющий директор ЛАНИТ Осипов Александр Александрович Генеральный директор RED Security Саркисян Артур Аркадьевич Генеральный директор Calltouch Сивцев Илья Игоревич Генеральный директор «Группа«Астра» Филиппов Денис Сергеевич Генеральный директор MWS AI Харитонов Дмитрий Сергеевич Генеральный директор ИТ-холдинг Т1 Чухнова Евгения Леонидовна Генеральный директор «РЖД — Цифровые пассажирские решения» Коммерческие банки 1 Верхошинский Владимир Вячеславович Главный управляющий директор Альфа-банк 2 Попович Алексей Валерьевич Заместитель председателя правления Газпромбанк 3 Иссопов Эдуард Александрович Председатель правления МТС-банк 4 Горшков Георгий Вячеславович Член совета директоров** WB-банк 5 Шульга Андрей Сергеевич Председатель правления Банк ФИНАМ Коммуникационные и рекламные агентства 1 Мерещенко Надежда Михайловна Управляющий партнер IConText Group 2 Прохоров Никита Витальевич Исполнительный директор «Сидорин Лаб» 3 Харитонов Александр Эльдарович Генеральный директор PPL COMMUNICATION GROUP 4 Баранников Андрей Петрович Генеральный директор SPN Communications 5 Глазова Лилия Ильдаровна Генеральный директор PR News 6 Полкан Григорий Алексеевич Генеральный директор Demis Group 7 Лапук Мария Юрьевна Генеральный директор Vinci Agency 8 Кабалкин Денис Витальевич Генеральный директор Vitamin.tools 9 Орченко Дмитрий Викторович Генеральный директор «СберМаркетинг» 10 Белобородов Михаил Михайлович Генеральный директор RTA Быкасов Андрей Петрович Генеральный директор «Михайлов и партнеры» Виноградов Владимир Геннадьевич Генеральный директор Pro-Vision Communications Дашевская Ольга Аркадьевна Старший партнер PR Inc. Дмитриева Наталья Викторовна Генеральный директор «СберСеллер» Лащевский Игорь Вячеславович Генеральный директор АГТ Миняжетдинов Руслан Яхиевич Основатель и генеральный директор АЙNET Мовсесян Екатерина Михайловна Генеральный директор КРОС Нестеренко Юрий Иванович Генеральный директор Коммуникационное агентство «НЕпросто PR» Обрезков Николай Николаевич Генеральный директор Коммуникационная группа «Орта» Оганджанян Сергей Александрович Управляющий директор TWIGA Communication Group Рудакова Лариса Анатольевна Управляющий партнер Коммуникационная группа «МедиаЛайн» Сидоренко Валерий Геннадьевич Генеральный директор Коммуникационная группа «Р.И.М. — ИНТЕРИУМ» Соколова Каролина Александровна Управляющий директор «X5 Медиа» Умаров Михаил Юрьевич Генеральный директор PR-агентство Comunica Фортуна Лариса Викторовна Президент Beetl Цыденова Азия Нимаевна Сооснователь, генеральный директор Novikov TV Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Колчин Дмитрий Владимирович Генеральный директор Группа компаний «Свеза» Машиностроение 1 Антонов Владимир Сергеевич Исполнительный директор ЧЕТРА 2 Фролова Елена Александровна Генеральный директор «Москвич» 3 Забелин Андрей Николаевич Генеральный директор IEK GROUP 4 Середа Павел Валерьевич Генеральный директор MGC Group 5 Власенко Андрей Витальевич Генеральный директор «ЛокоТех» 6 Барахоев Адам Асхабович Генеральный директор АВТОТОР Медиа и креативные индустрии 1 Баланова Светлана Евгеньевна Генеральный директор Национальная Медиа Группа 2 Доронов Илья Алексеевич Управляющий директор Телеканал РБК 3 Слащёва Юлиана Юрьевна Председатель совета директоров «Союзмультфильм» 4 Цыпер Андрей Сергеевич Исполнительный директор Rambler&Co 5 Шкулёв Виктор Михайлович Президент «Шкулёв Холдинг» 6 Майор Константин Валерьевич Генеральный директор «Маер групп» 7 Щербакова Маргарита Александровна Исполнительный директор SOSTAV 8 Маляревская Любовь Аркадьевна Генеральный директор Русская Медиагруппа 9 Павлов Игнатий Маратович Генеральный директор «Ведомости» 10 Иксанов Максим Тахирович Генеральный директор News Media Holding Арапов Денис Дмитриевич Генеральный директор LIFE Бабин Захар Сергеевич Генеральный директор Телеканал МУЗ-ТВ Болтянский Борис Александрович Управляющий партнер Импакт Медиа Холдинг Веснина Наталья Вячеславовна Генеральный директор Медиахолдинг Independent Media Водахов Аркадий Асланбекович Генеральный продюсер ТНТ Геворкян Марина Александровна Генеральный директор Медиапроект «Сноб» Дубовицкий Вячеслав Феликсович Заместитель генерального директора «Москва Медиа» Змеющенко Владимир Анатольевич Генеральный директор ЛюдиPEOPLE Иванова Анна Владимировна Исполнительный директор, директор департамента контента и технологий Портал «Рамблер» Канаев Петр Геннадьевич Руководитель Объединенная редакция РБК Канделаки Тинатин Управляющий директор ГПМ РТВ Лимарь Дмитрий Владимирович Генеральный директор Телеканал 2x2 Митрофанова Софья Тристановна Генеральный директор ON Медиа Михно Виктория Викторовна Генеральный директор ПРЕМЬЕР Мухаметзянова Альбина Амирзяновна Генеральный директор и генеральный продюсер «Ярко» Обухов Константин Игоревич Генеральный продюсер Телеканал ТВ-3 Оганесян Эдуард Тигранович Генеральный директор Krutoy Media Погорелый Юрий Андреевич Заместитель генерального директора Информационное агентство «Интерфакс» Рудницкий Георгий Михайлович Генеральный директор Редакция газеты «Вечерняя Москва» Ряжских Андрей Васильевич Генеральный директор ГК «Румедиа» (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate) Сидоров Евгений Вячеславович Генеральный директор «Афиша» Стамболцян Сергей Оганесович Генеральный директор «ГПМ Проекты» Столярский Роман Борисович Исполнительный директор «ТПО Ред Медиа» Тащин Александр Григорьевич Генеральный продюсер «Матч ТВ» Терещук Вадим Игоревич Генеральный директор «ГПМ Радио» Хрипунова Марина Александровна Генеральный директор Телеканал «Dомашний» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Маринычев Павел Алексеевич Генеральный директор – председатель правления АЛРОСА 2 Шевелев Александр Анатольевич Генеральный директор «Северсталь» 3 Востоков Алексей Александрович Генеральный директор «Полюс» 4 Ящук Алексей Алексеевич Генеральный директор «Удоканская медь» 5 Шиляев Павел Владимирович Генеральный директор Магнитогорский металлургический комбинат 6 Куземченко Максим Николаевич Генеральный директор Восточная горнорудная компания 7 Михин Иван Владимирович Директор Алюминиевый дивизион «Русал Менеджмент» Многопрофильные холдинги 1 Зингман Вадим Яковлевич Президент «Альфа-Групп» 2 Ершов Роман Владимирович Президент Askona Life Group 3 Илиопуло Андрей Андреевич Президент ГК «Новард» 4 Дыбко Кирилл Владимирович Президент «Техноимпульс» Онлайн-платформы 1 Григорьев Дмитрий Константинович Генеральный директор ЦИАН 2 Дусалеев Вячеслав Юрьевич Генеральный директор «Туту» 3 Иванов Алексей Валерьевич Генеральный директор KION 4 Халанский Роман Владиславович Генеральный директор «Банки.ру» 5 Медведь Руслан Григорьевич Генеральный директор PARI 6 Шишкин Сергей Андреевич Генеральный директор Okko 7 Толокольников Александр Викторович Управляющий директор «Дзен» 8 Зорихин Дмитрий Борисович Генеральный директор МТС Live 9 Полонский Андрей Михайлович Генеральный директор Холдинг «Учи.ру» 10 Снигирева Марианна Владимировна Генеральный директор «Нетология» Алексеев Илья Петрович Генеральный директор Онлайн-кинотеатр START Глуховская Елена Олеговна Генеральный директор ГК KASSIR.RU Гречин Сергей Сергеевич Генеральный директор AliExpress СНГ Желяпов Виталий Андреевич Генеральный директор Buzzoola Казаков Артем Юрьевич Генеральный директор Skillbox Кондрашова Марина Васильевна Генеральный директор GETBLOGGER Константинов Михаил Юрьевич Генеральный директор ЭТП ГПБ Кочеткова Дарья Владимировна Управляющий директор «Островок!» Крайник Александр Анатольевич Генеральный директор «Сравни» Панкрушев Дмитрий Викторович Руководитель RuStore Стрелкова Александра Леонидовна Генеральный директор МТС Ads Premium Video Тренин Кирилл Юрьевич Генеральный директор Bronevik.com Производство потребительских товаров 1 Манёнок Александр Александрович Генеральный директор «Аскона» 2 Вильк Святослав Михайлович Генеральный директор Холдинг «Аква» 3 Закриев Якуб Салманович Генеральный директор «Логика молока» Профессиональные услуги 1 Ким Александр Анатольевич Ректор Московская школа управления «Сколково» 2 Абдушелишвили Георгий Леванович Президент Ward Howell Group 3 Лузгина Айта Доржиевна Генеральный директор КД 4 Тышковский Роман Александрович Управляющий партнер The Edgers 5 Казанский Николай Владиславович Управляющий партнер Nikoliers 6 Базаров Дмитрий Леонидович Управляющий партнер BGP Litigation 7 Саликов Сергей Николаевич Генеральный директор ANCOR 8 Рябокобылко Сергей Юрьевич Управляющий партнер CMWP 9 Шапигузов Сергей Михайлович Президент «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 10 Цой Наталья Вячеславовна Управляющий партнер Группа компаний «Мариллион» Крутильников Константин Владимирович Управляющий партнер, адвокат Адвокатское бюро «Вертикаль» Связь и телекоммуникации 1 Помбухчан Хачатур Эдуардович Генеральный директор «МегаФон» 2 Анохин Сергей Николаевич Генеральный директор «Вымпелком» (бренд «Билайн») 3 Голованов Денис Вадимович Генеральный директор Mango Office 4 Волков Михаил Юрьевич Генеральный директор «Почта России» 5 Жиленко Игорь Юрьевич Основатель компании «Экомобайл» Сельское хозяйство 1 Недужко Андрей Михайлович Генеральный директор Агрохолдинг «Степь» 2 Лореш Наталья Андреевна Генеральный директор ГК РОСТ Сервис 1 Биба Александр Петрович Президент Cosmos Hotel Group 2 Соколов Андрей Геннадиевич Президент ГК «Медси» 3 Гончарова Ирина Сергеевна Вице-президент по туризму и специальным проектам Центр туризма Абрау-Дюрсо 4 Ситников Иван Валерьевич Генеральный директор DDX Fitness 5 Саруханян Самвел Ашотович Генеральный директор Курорт «Мрия» 6 Леоненко Оксана Олеговна Генеральный директор The Carlton, Moscow 7 Ступин Родион Сергеевич Генеральный директор «Будь здоров» 8 Шаманская Татьяна Владимировна Генеральный директор Rostic's 9 Костеева Маргарита Валерьевна Президент «Росинтер Ресторантс» 10 Демура Тарас Александрович Владелец FUN&SUN Бурзаковская Анна Викторовна Генеральный управляющий Sheraton Skypoint Luxe Донцова Альбина Салаватовна Основатель и владелец Inwhite Medical Лебедев Артем Олегович Генеральный директор «Звук» Лемберг Ксения Александровна Генеральный директор Клиники «Атлас» Романова Юлия Сергеевна Генеральный директор «УГМК-Арена» Шапиро Антон Аркадьевич Генеральный директор «Столото» Страхование 1 Гадлиба Юлия Олеговна Генеральный директор Группа «Ренессанс страхование» 2 Фатьянов Игорь Сергеевич Генеральный директор «Зетта Страхование» 3 Скворцов Владимир Юрьевич Генеральный директор «АльфаСтрахование» 4 Рыбина Анна Геннадьевна Генеральный директор Страховой дом ВСК 5 Кобзарь Игорь Викторович Генеральный директор «СберСтрахование жизни» 6 Шепелев Максим Валентинович Генеральный директор «Росгосстрах» 7 Руденко Дмитрий Федорович Генеральный директор «Абсолют Страхование» 8 Черников Владимир Владимирович Генеральный директор «Ингосстрах-Жизнь» 9 Смирнов Валерий Валерьевич Генеральный директор СК «Росгосстрах Жизнь» Строительство и девелопмент 1 Киселев Станислав Владиславович Генеральный директор Группа компаний «Кортрос» 2 Акиньшина Анна Николаевна Генеральный директор Группа «Самолет» 3 Гейзер Максим Георгиевич Генеральный директор STONE 4 Игнахин Кирилл Игоревич Генеральный директор Level Group 5 Андрианов Александр Николаевич Генеральный директор GloraX 6 Данилиди Игнатий Сергеевич Генеральный директор ГК А101 7 Ткаченко Николай Витальевич Генеральный директор Газстройпром 8 Багаев Андрей Викторович Генеральный директор Донстрой 9 Трубников Дмитрий Александрович Генеральный директор ГК ФСК 10 Мухин Андрей Анатольевич Генеральный директор Галс-Девелопмент Володина Ольга Сергеевна Генеральный директор MANUFAQTURY Гайдуков Александр Олегович Руководитель Страна Девелопмент Иванова Ольга Александровна Генеральный директор BN Group Мирошников Алексей Александрович Генеральный директор PIONEER Тихонова Татьяна Владимировна Генеральный директор РГ-Девелопмент Торговля 1 Гришаков Максим Петрович Генеральный директор Lamoda 2 Дей Марья Викторовна Исполнительный директор Simple Group 3 Давыдова Мария Сергеевна Генеральный директор ГК «Детский мир» 4 Бакальчук Владислав Сергеевич Генеральный директор «М.Видео» 5 Поляков Николай Валерьевич Генеральный директор Sokolov 6 Губанов Андрей Борисович Генеральный директор Розничная сеть МТС 7 Смыков Тихон Демидович Президент и управляющий партнер Inventive Retail Group 8 Гришак Александр Иванович Генеральный директор Familia 9 Кузин Александр Владимирович Генеральный директор Аптечная сеть 36,6 10 Королева Наталья Анатольевна Заместитель генерального директора МБ РУС Виноградова Светлана Викторовна Генеральный директор «Рольф» Герц Никита Алексеевич Директор Magnit Omni Попов Борис Федорович Генеральный директор «Ригла» Толай Йоханнес Генеральный директор Metro Храбров Дмитрий Александрович Генеральный директор «Русский cвет» Транспорт 1 Белозёров Олег Валентинович Генеральный директор—председатель правления РЖД 2 Александровский Сергей Владимирович Генеральный директор «Аэрофлот» 3 Пивоваров Дмитрий Александрович Генеральный директор CDEK.Shopping 4 Акимов Андрей Валерьевич Генеральный директор «Аэроэкспресс» 5 Иванов Петр Валерьевич Генеральный директор Транспортная группа FESCO 6 Сергеев Леонид Владимирович Генеральный директор «Воздушные ворота Северной столицы» 7 Мурев Дмитрий Иовчович Генеральный директор Федеральная грузовая компания 8 Трани Винченцо Генеральный директор и основатель «Делимобиль» Фармацевтика 1 Сивокоз Дмитрий Владимирович Генеральный директор Biocad 2 Родионов Петр Петрович Генеральный директор «Герофарм» 3 Погодина Екатерина Борисовна Управляющий директор «Джонсон и Джонсон» 4 Музяев Вадим Геннадьевич Президент «Протек» 5 Пуния Викрам Сингх Президент и основатель ГК «Фармасинтез» 6 Погребинский Дмитрий Борисович Генеральный директор ЦВ «Протек» 7 Минаков Олег Эдуардович Генеральный директор «Озон Фармацевтика» 8 Баринов Евгений Валерьевич Генеральный директор «Нанолек» 9 Никулина Ирина Валерьевна Генеральный директор «Буарон» УК в финансовом секторе 1 Кривошеева Ирина Владимировна Генеральный директор «Альфа-Капитал» 2 Бирман Александр Петрович Генеральный директор УК «Финам менеджмент» 3 Семенихин Роман Борисович Генеральный директор УК «Ингосстрах-Инвестиции» 4 Рыкова Ольга Евгеньевна Генеральный директор УК «Велес Менеджмент» Финансовый сектор 1 Жидков Виктор Олегович Председатель правления Московская биржа 2 Исаев Сергей Сергеевич Генеральный директор «СберСпасибо» 3 Дубынин Дмитрий Геннадьевич Генеральный директор Платежная система «Мир» 4 Гришин Олег Александрович Генеральный директор «Альфа-Деньги» 5 Кочетков Владислав Вячеславович Президент—председатель правления ФИНАМ 6 Овсепян Давид Самвелович Заместитель генерального директора—финансовый директор ДОМ.РФ 7 Алексин Михаил Анатольевич Генеральный директор Объединенное кредитное бюро 8 Петров Константин Сергеевич Генеральный директор «ВТБ Регистратор» 9 Гнедовский Алексей Дмитриевич Генеральный директор ИК «ВЕЛЕС Капитал» 10 Максименко Денис Владимирович Генеральный директор «СберФакторинг» Мошляк Олег Валентинович Генеральный директор НПФ «Будущее» Осипов Андрей Александрович Генеральный директор НПФ ВТБ Печатников Анатолий Юрьевич Генеральный директор НПФ «Газфонд ПН» Поликарпов Дмитрий Федорович Исполнительный директор Robokassa Тетюнина Елена Николаевна Генеральный директор НПФ «Эволюция» Шейкина Елена Николаевна Председатель правления Единый ЦУПИС Химическая промышленность 1 Грачёв Михаил Николаевич Генеральный директор Grass 2 Мор Антон Павлович Генеральный директор «Сибстекло» Энергетика и топливный комплекс 1 Колмогоров Владимир Васильевич Генеральный директор Эн+ 2 Врацких Филипп Юрьевич Генеральный директор «Техэкспо» 3 Гарагуль Семен Сергеевич Основатель, акционер «Кириллица» 4 Харитонов Андрей Юрьевич Генеральный директор «Иркутскэнергосбыт»