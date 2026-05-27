Суд отказал суджанским свиноводам в компенсации за утрату поголовья свиней

Арбитражный суд Курской области отказал в удовлетворении исковых требований АО «Агрофирма "Открытие"» из Суджи к министерству сельского хозяйства Курской области и министерству финансов РФ. Это следует из резолютивной части решения, мотивы отказа в ней не указаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С агрофирмы также взыскана государственная пошлина в размере около 1,12 млн руб. в доход федерального бюджета. Суд также распорядился возвратить компании с депозитного счета 120 тыс. руб.

Агрофирма обратилась в суд в июле 2025 года с требованием о взыскании компенсации ущерба от утраты поголовья свиней в связи со вторжением ВСУ с августа 2024 года по март 2025-го. Изначально сумма исковых требований составляла 242,2 млн руб., однако позднее была уточнена истцом до 129 млн руб.

По данным Rusprofile, АО «Агрофирма "Открытие"» зарегистрировано в 2019 году. Основной вид деятельности — разведение свиней. Уставный капитал — 100 тыс. руб. До 2022 года компания принадлежала Игорю Умеренкову, он же является гендиректором. Текущие акционеры не раскрываются. В 2024 году выручки у компании не было зарегистрировано, чистый убыток составил 17,4 млн руб.

Двумя неделями ранее «Ъ-Черноземье» писал, что арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска еще одной суджанской компании АО «Агропромышленный альянс "Юг"» к АО «Альфастрахование» о взыскании 300,4 млн руб. по договору страхования животных вслед за отказом в аналогичном иске компании к «РСХБ-Страхование» на 280 млн руб.

О том, с какими проблемами столкнулись компании из Курской области, пострадавшие от вторжения ВСУ — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова