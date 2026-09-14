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В правительстве не видят необходимости вносить изменения в ЕГЭ

Чернышенко: ЕГЭ доказал свою эффективность и не нуждается в изменениях

ЕГЭ не нуждается в изменениях, считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, экзамен «доказал свою эффективность».

«Это устойчивый формат. Он постоянно совершенствуется»,— сказал господин Чернышенко «РИА Новости» на полях Международного фестиваля молодежи.

О необходимости усложнить ЕГЭ говорил помощник президента, бывший министр образования Андрей Фурсенко. Он утверждает, что возросшее число выпускников с максимальными баллами осложняет конкурс при поступлении в вузы. В Рособрнадзоре усложнять экзамены отказались. Аналогичной позиции придерживается Минпросвещения.

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