В правительстве не видят необходимости вносить изменения в ЕГЭ

ЕГЭ не нуждается в изменениях, считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, экзамен «доказал свою эффективность».

«Это устойчивый формат. Он постоянно совершенствуется»,— сказал господин Чернышенко «РИА Новости» на полях Международного фестиваля молодежи.

О необходимости усложнить ЕГЭ говорил помощник президента, бывший министр образования Андрей Фурсенко. Он утверждает, что возросшее число выпускников с максимальными баллами осложняет конкурс при поступлении в вузы. В Рособрнадзоре усложнять экзамены отказались. Аналогичной позиции придерживается Минпросвещения.