Песков: серьезные аналитики видят продвижение России в зоне СВО

Серьезным аналитикам видно, что Россия улучшает позиции в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал ошибочным мнение о том, что у Украины есть потенциал противостоять российским вооруженным силам.

«Было бы большим заблуждением утверждать, что, дескать, Украина имеет потенциал противостоять давлению России... Профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, что Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Владимир Путин говорил, что Россия наращивает темпы наступления в зоне военной операции на Украине. По его словам, группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тыс. человек. Кремль убежден, что «победа близка».