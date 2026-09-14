Песков: серьезные аналитики видят продвижение России в зоне СВО
Серьезным аналитикам видно, что Россия улучшает позиции в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал ошибочным мнение о том, что у Украины есть потенциал противостоять российским вооруженным силам.
«Было бы большим заблуждением утверждать, что, дескать, Украина имеет потенциал противостоять давлению России... Профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, что Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению своих целей»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
Владимир Путин говорил, что Россия наращивает темпы наступления в зоне военной операции на Украине. По его словам, группировка российских войск в зоне боевых действий превышает 700 тыс. человек. Кремль убежден, что «победа близка».
В мае 2026 года Пентагон в докладе отмечал, что нехватка боеприпасов, техники и личного состава ограничила возможности Украины по проведению крупномасштабных наступательных операций и возвращению территорий.
По данным того же доклада, украинские ВВС сохраняли превосходство в тактической разведке благодаря обмену разведданными с западными странами, однако российские войска удерживали стратегическое и оперативное превосходство над ними за счет большей численности техники и личного состава. Это соотношение ресурсов и возможностей дает представление о том, на чем могут основываться оценки о постепенном улучшении позиций России и ограниченном потенциале Украины.