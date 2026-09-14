Без имени Трампа в названии Кеннеди-центру грозит банкротство
Сотрудники Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди считают, что учреждению грозит «неизбежный финансовый коллапс» и банкротства, если он не вернет в название имя президента США Дональда Трампа. Об этом написали The New York Times и The Washington Post. В их распоряжении оказался проект резолюции к внеочередной встрече сотрудников центра, которая пройдет 15 сентября.
Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Из этого документа следует, что уже в ближайшие недели у Кеннеди-центра могут закончиться деньги на выплату зарплат сотрудникам, оплату технического обслуживания и другие повседневные траты. В этом случае ему грозит банкротство. Дональд Трамп ранее заявлял о готовности привлечь инвесторов, которые дадут деньги на работу центра — но только при условии «надлежащего признания» его роли.
Споры вокруг названия центра идут с прошлого года. Правление учреждения приняло решение о переименовании его в Трамп-Кеннеди-центр. Это объяснили «невероятной работой, проделанной президентом Трампом… по спасению здания». Однако позже противники переименования оспорили это решение в суде, после чего имя Трампа убрали с фасада центра. В августе правление центра проголосовало за то, чтобы на его фасаде рядом с названием значилось, что он восстановлен и отреставрирован президентом Дональдом Трампом.
Спор о названии имеет юридическое измерение, выходящее за рамки вывески. Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди является национальным мемориалом Джона Кеннеди: Конгресс переименовал центр в его честь законом, принятым после убийства президента в 1963 году. Истец Джойс Битти утверждает, что голосование правления об изменении названия было незаконным, поскольку переименовать здание может только акт Конгресса.
Конфликт уже прошел несколько стадий. После вступления в должность Дональд Трамп взял центр под контроль, назначив себя председателем совета директоров и уволив 17 членов совета, назначенных предыдущим президентом. В мае 2026 года федеральный суд заблокировал закрытие учреждения и приказал демонтировать имя Трампа с фасада, однако в августе совет повторно утвердил инициативу, распорядившись разместить на здании надпись «Отреставрировано и отремонтировано президентом Дональдом Дж. Трампом».
Финансовое положение учреждения обсуждается в остроконфликтных формулировках. По заявлениям адвокатов правительства, многомиллионные убытки ввергли мемориал в «структурную смертельную спираль», и без ремонтных работ здание придется снести, а на его месте построить открытый амфитеатр с видом на реку Потомак. Защита Битти назвала эти заявления «прозрачной угрозой» и шантажом. Из-за майского вердикта судей учреждение может остаться открытым, но без проведения мероприятий; ранее руководство уже уволило часть персонала в преддверии закрытия.