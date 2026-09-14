Без имени Трампа в названии Кеннеди-центру грозит банкротство

Сотрудники Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди считают, что учреждению грозит «неизбежный финансовый коллапс» и банкротства, если он не вернет в название имя президента США Дональда Трампа. Об этом написали The New York Times и The Washington Post. В их распоряжении оказался проект резолюции к внеочередной встрече сотрудников центра, которая пройдет 15 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Из этого документа следует, что уже в ближайшие недели у Кеннеди-центра могут закончиться деньги на выплату зарплат сотрудникам, оплату технического обслуживания и другие повседневные траты. В этом случае ему грозит банкротство. Дональд Трамп ранее заявлял о готовности привлечь инвесторов, которые дадут деньги на работу центра — но только при условии «надлежащего признания» его роли.

Споры вокруг названия центра идут с прошлого года. Правление учреждения приняло решение о переименовании его в Трамп-Кеннеди-центр. Это объяснили «невероятной работой, проделанной президентом Трампом… по спасению здания». Однако позже противники переименования оспорили это решение в суде, после чего имя Трампа убрали с фасада центра. В августе правление центра проголосовало за то, чтобы на его фасаде рядом с названием значилось, что он восстановлен и отреставрирован президентом Дональдом Трампом.

Яна Рождественская