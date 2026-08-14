Кеннеди-центру в Вашингтоне вернут имя Трампа
Правление вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди проголосовало за то, чтобы вернуть в его название и на фасад здания имя президента США Дональда Трампа. Об этом написали американские СМИ, включая Associated Press и Politico. Теперь организация будет официально называться Центром исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, восстановленным и отреставрированным президентом Дональдом Трампом.
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Правление также проголосовало за закрытие центра на реконструкцию, которая продлится в течение двух лет. Об этих планах объявляли и ранее. Критики считают, что состояние здание является лишь предлогом для реформ в работе Кеннеди-центра.
Споры вокруг названия центра идут с прошлого года. Тогда его правление приняло решение о переименовании его в Трамп-Кеннеди-центр. Это объяснялось «невероятной работой, проделанной президентом Трампом… по спасению здания». Однако позже конгрессвумен Джойс Битти, входящая в правление центра и выступавшая против переименования, оспорила это решение в суде. Суд счел, что переименовывать центр можно было только с согласия Конгресса США. После этого имя господина Трампа убрали с фасада центра.
Федеральный суд США 30 мая 2026 года постановил убрать имя Дональда Трампа с фасада Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и отменил планы по его двухлетней реконструкции. Иск против переименования центра подала конгрессвумен Джойс Битти, которая входит в попечительский совет Центра Кеннеди, после того как в декабре 2025 года попечительский совет предложил назвать его «Трамп-Кеннеди-центром».
Дональд Трамп стал председателем попечительского совета Центра Кеннеди в феврале 2025 года. После этого он произвел массовую чистку совета, заменив членов, которые не разделяли его взгляды на искусство и культуру, на лояльных ему людей, включая супругу вице-президента Ушу Вэнс и советника президента Дэна Скавино.
Ранее Дональд Трамп сообщал о временном закрытии Центра Кеннеди с 4 июля 2026 года для проведения масштабной реконструкции, поскольку, по его словам, здание «много лет находилось в плохом состоянии». Он также утверждал, что ему предъявили судебный иск из-за ремонта Центра Кеннеди и что никогда еще не было президента США, к которому суды относились бы так несправедливо, как к нему.