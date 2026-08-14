Правление вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди проголосовало за то, чтобы вернуть в его название и на фасад здания имя президента США Дональда Трампа. Об этом написали американские СМИ, включая Associated Press и Politico. Теперь организация будет официально называться Центром исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, восстановленным и отреставрированным президентом Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Правление также проголосовало за закрытие центра на реконструкцию, которая продлится в течение двух лет. Об этих планах объявляли и ранее. Критики считают, что состояние здание является лишь предлогом для реформ в работе Кеннеди-центра.

Споры вокруг названия центра идут с прошлого года. Тогда его правление приняло решение о переименовании его в Трамп-Кеннеди-центр. Это объяснялось «невероятной работой, проделанной президентом Трампом… по спасению здания». Однако позже конгрессвумен Джойс Битти, входящая в правление центра и выступавшая против переименования, оспорила это решение в суде. Суд счел, что переименовывать центр можно было только с согласия Конгресса США. После этого имя господина Трампа убрали с фасада центра.

Яна Рождественская