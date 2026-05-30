Федеральный суд постановил убрать имя Трампа со здания Кеннеди-центра

Федеральный суд постановил убрать имя президента Дональда Трампа с фасада Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, передает The Wall Street Journal. Вместе с тем судья остановил планы по реконструкции здания, из-за которых центр намеревались закрыть на два года.

Иск на закрытие и переименовывание центра подала конгрессвумен Джойс Битти, которая входит в попечительский совет Центра Кеннеди. Законодательница пыталась бороться с реформами, но, по ее словам, во время онлайн-заседаний попечительского совета ей просто принудительно отключали микрофон, как только она пыталась высказаться против.

С инициативой о переименовывании учреждения в декабре выступил попечительский совет Кеннеди-центра, сообщали в Белом доме. Решение связано «с невероятной работой, проделанной президентом Трампом за последний год по спасению здания», заявляла пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт. Дональд Трамп возглавляет попечительский совет центра.

О решении закрыть центр с 4 июля объявлял Дональд Трамп. Он утверждал, что зданию необходима реконструкция, поскольку оно может рухнуть в любой момент. «Никогда еще не было президента Соединенных Штатов, к которому суды относились бы так несправедливо, как ко мне»,— прокомментировал сегодня решение судьи господин Трамп.

Ранее руководство центра уже уволило часть персонала в преддверии закрытия, отмечает The Wall Street Journal. Теперь из-за вердикта судьи учреждение может остаться открытым, но в нем не будет проходить никаких мероприятий.