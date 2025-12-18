Кеннеди-центр в Вашингтоне переименуют в Трамп-Кеннеди-центр

Совет директоров Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди решил переименовать комплекс в Трамп-Кеннеди-центр. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Решение связано «с невероятной работой, проделанной президентом (Дональдом.— “Ъ”) Трампом за последний год по спасению здания», написала представитель Белого дома в соцсети Х. «Это касается не только его реконструкции, но и финансовой стороны, а также его репутации»,— добавила госпожа Левитт.

По информации источника CNN, Дональд Трамп участвовал в голосовании совета директоров по телефону.

Кеннеди-центр открылся в 1971 году. В нем проходят концерты Национального симфонического оркестра США и Вашингтонской национальной оперы и другие мероприятия. В феврале президент США был избран председателем совета директоров концертного комплекса. Он неоднократно шутил о том, что его следует переименовать в Трамп-Кеннеди-центр.