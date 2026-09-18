Вред от водки

«Алкоголь, труд и здоровье». Так называется новая научно-популярная картина производства «Межрабпом-Русь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images

Создатели картины поставили перед собой цель — показать весь тот вред, который водка приносит производительности труда и личному здоровью. Эту тему кинематографисты осветили с разных точек зрения, разными способами. Так, показан ряд опытов, в которых сравнивается выполнение трудовых процессов двумя работниками — нормальным человеком и человеком, организм которого отравлен алкоголем. В картине рассказывается о том, какое влияние оказывает алкоголь на сердце, нервную систему и другие органы. Сильное впечатление производят цифры статистики, демонстрирующие связь алкоголизма с увечьями, смертностью, прогулами, душевными болезнями. Наконец, в ленту вошла инсценировка алкогольных сцен в быту.

Одна из причин алкоголизма, на которую указывает наука,— апатия, отсутствие у некоторых людей чувства ответственности за свои действия.

В условиях массового производства даже обладающий хорошими профессиональными навыками человек под влиянием алкоголя будет хуже выполнять все обязанности, использовать только часть своих усилий. Там, где должна царить взаимопомощь и взаимовыручка, вместо этого на рабочих местах будут возникать конфликты. Эти конфликты могут привести к серьезным нарушениям дисциплины и к потере виновным должности.

Про фильм о вреде алкоголизма писал в 1926 году «Труд».

Материал подготовил Алексей Алексеев