От льна до мембраны

В Первом МГМУ им. И. М. Сеченова начнет работу новый центр инженерных разработок «Волоконные и мембранные технологии для биоэкономики». Он займется разработкой промышленных технологий выделения, концентрирования и очистки биотехнологических продуктов.

Ключевая задача — ускорить путь новых технологий от лабораторных исследований до промышленного внедрения. На создание центра по итогам прошедшего весной этого года грантового конкурса Минпромторга России университет получил субсидию в размере 400 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В четверке проектов-лидеров

В России в январе 2026 года стартовал новый нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики». Его цель — достичь к 2036 году технологического лидерства России в отрасли за счет перехода на возобновляемое биологическое сырье вместо исчерпаемых природных ресурсов. В такой системе отходы одного предприятия становятся сырьем для другого, что значительно снижает себестоимость производства и делает его более экологичным.

Грантовый конкурс Минпромторга был направлен на создание в вузах и научных институтах инженерных центров, разрабатывающих новые решения для биоэкономики. Среди приоритетных направлений — технологии переработки биологического сырья и органических отходов, производство биополимеров, очистка сточных вод, разработка промышленного оборудования для биоэкономики и другие.

Участники конкурсного отбора представляли программу развития центра, команду, перечень необходимого оборудования, технологические цели и планы взаимодействия с партнерами из индустрии. Главное условие — тесная кооперация науки и бизнеса, чтобы быстрее пройти путь от лабораторных исследований до получения опытного образца и промышленного внедрения. Всего по итогам конкурса получили поддержку и запустили работу четыре центра инженерных разработок для биоэкономики. Среди победителей — Сеченовский университет.

По словам ректора Петра Глыбочко, создание центра волоконных и мембранных технологий в Сеченовском университете опирается на накопленный опыт и соответствует курсу на научно-технологическое лидерство в биомедицине.

«Вектор на достижение научно-технологического лидерства для нас стратегический,— пояснил Петр Глыбочко.— В 2025 году мы запустили Инжиниринговый центр полимеров медицинского назначения, который уже востребован индустриальными партнерами и выполняет заказы для медицинской промышленности. Полученный в этом году грант Минпромторга позволяет сделать следующий шаг — создать центр волоконных и мембранных технологий. Эти технологии востребованы не только в медицине — для хирургических нитей, катетеров и систем оксигенации крови, но и в фармацевтике, пищевой промышленности, нефтехимии. В ближайшие два года нам предстоит развивать это направление параллельно с полимерным, укрепляя технологическую независимость и внося вклад в развитие биоэкономики России».

Очень чистое дело

Новый центр инженерных разработок «Волоконные и мембранные технологии для биоэкономики» разместится в Научно-технологическом парке биомедицины Первого МГМУ на площади около 500 кв. м. В перспективе здесь появится единое лабораторное пространство, часть лабораторий объединят в чистое помещение класса ISO 7.

Как рассказал директор центра инженерных разработок, доктор технических наук, профессор Илья Воротынцев, здесь будут развивать два направления.

Первое — глубокая переработка растительного сырья, содержащего целлюлозу: древесины, льна, технической конопли и мискантуса. Из них будут получать продукцию с высокой добавленной стоимостью — высокочистую целлюлозу, лиоцельное волокно, биоразлагаемые композиционные материалы и наноцеллюлозу, в том числе для медицины и фармацевтики. Например, лиоцелл — искусственное волокно, которое сегодня широко применяют в текстильной промышленности. Из него также можно изготавливать сложнопрофильные и полые волокна, медицинские нити, фильтрующие материалы, катетеры и прекурсоры углеродных материалов.

В центре планируют создать опытно-промышленную линию для отработки двух способов получения лиоцельного волокна — «сухого» (экструзия) и «мокрого» (подготовка и растворение целлюлозной массы). По итогам испытаний выберут наиболее перспективную технологию для собственного промышленного производства мощностью около 30 тыс. тонн в год.

Второе направление — разработка мембранных технологий для очистки и разделения жидкостей и газов. Эти технологии востребованы в медицинской, фармацевтической, пищевой промышленности, а также в нефтегазовой и нефтехимической отраслях. Мембранные процессы позволяют возвращать в производство дорогие реагенты, снижать расход сырья и уменьшать количество отходов. Мембраны планируют получать методом термоиндуцированного фазового разделения (TIPS). В России этот метод в промышленности пока не применяют, хотя за рубежом такие производства уже работают. В центре, в частности, будут создавать мембраны для оксигенации крови — это критический компонент для аппаратов искусственного кровообращения (АИК) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поэтому разработка отечественных мембран — одна из приоритетных задач для отрасли.

«Мы будем развивать не просто отдельные направления, а единую технологическую цепочку,— подчеркнул Илья Воротынцев.— Растительное сырье перерабатывается в целлюлозные материалы, из них получают волокна и мембраны, а мембранные технологии замыкают цикл, возвращая ресурсы в производство и делая его более чистым и экономичным».

Результат — готовая отечественная технология

На сегодняшний день команда уже отработала лабораторный процесс получения лиоцельного волокна: создана лабораторная линия и изготовлены собственные фильеры для производства нитей. Совместно с учеными Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского получены образцы целлюлозы из технической конопли, льна-долгунца, льна-кудряша и мискантуса. Эти растения не требуют вырубки лесов, быстро восстанавливаются и не конкурируют с продовольственными культурами. Из полученного сырья уже изготовлены волокна диаметром около 14 микрометров. Это в несколько раз тоньше человеческого волоса.

Кроме того, в области мембранных технологий отработан процесс получения полых волокон, которые выделяют азот из воздуха с чистотой до 99,5%. Этот высокочистый газ используется в медицине, в пищевой промышленности для хранения продуктов и в химическом производстве удобрений.

«Грант в размере 400 млн руб. предоставлен на первые два года реализации проекта,— рассказал Илья Воротынцев.— В этом году часть субсидии — около 140 млн — будет направлена на закупку оборудования, включая уникальную установку для компаундирования половолоконных мембранных модулей и высокотемпературный двухканальный капиллярный реометр, необходимый для подбора режимов экструзии, формирования волокон и изготовления мембран. Закупочные процедуры уже стартовали, поставка оборудования ожидается до конца года».

До 2027 года в центре также планируют полностью укомплектовать инженерную команду, установить часть оборудования и начать создание чистого помещения класса ISO 7. Команда также разработает технические требования к узлам опытно-промышленных линий, продолжит лабораторные исследования сырья, волокон и мембран, подготовит методики контроля качества и первые комплекты конструкторской и технологической документации для индустриальных партнеров.

Продукция центра будет предназначена для фармацевтических и биотехнологических компаний, а также химической, лесной, текстильной, экологической и других отраслей. За два года команде предстоит пройти путь от лаборатории до разработки устойчивой опытно-промышленной технологии. Главным результатом работы станут не отдельные лабораторные образцы волокон или мембран, а готовая отечественная технология, которую можно передать заказчику и на ее основе создать промышленное производство.

Подготовлено при поддержке Сеченовского университета