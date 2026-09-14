Пискарев: Запад признает выборы в России нелегитимными для ввода новых санкций

Тема дискредитации выборов в России «входит в официальную повестку» Евросоюза, Совета Европы и западных СМИ, утверждает глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев. По его словам, страны Запада признают выборы нелегитимными, чтобы под этим предлогом ввести новые санкции.

Как уточнил депутат, в сентябре на полях Европарламента прошли консультации евродепутатов с представителями «российской оппозиции за рубежом». «Их показания и материалы о нелегитимности выборов в Брюсселе планируют положить в основу антироссийских выпадов по завершении избирательных процессов и будут использовать для обоснования новых санкций»,— считает Василий Пискарев, которого цитирует пресс-служба комиссии.

Депутат убежден, что в западном медиапространстве «наблюдается скоординированная кампания по дискредитации» выборов в Госдуму. Господин Пискарев назвал это примером «западной стратегии по дестабилизации России» и счел «прямым вмешательством во внутренние дела» страны.

Выборы в Госдуму состоятся с 18 по 20 сентября. Власти говорили о попытках подстрекательства россиян к провокациям. Василий Пискарев утверждает, что иноагенты хотят заявить в западных СМИ о фальсификации выборов еще до их проведения. ЦИК ожидает провокаций на выборах от «сбежавших из страны».

О подготовке к выборам — в материале «Ъ» «Навстречу выборам».