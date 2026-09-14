Прохладная и сухая погода ожидается в Петербурге 14 сентября

В первый рабочий день недели в Петербурге ожидается прохладная и сухая погода. Воздух в городе прогреется до +15…+17°, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воздух в городе прогреется до +15…+17°

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Воздух в городе прогреется до +15…+17°

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Северной столице будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление вырастет до 764 мм рт. ст., что выше нормы. В Ленинградской области температура составит +12…+17°. На востоке региона возможны кратковременные дожди, тогда как западная часть области останется сухой.

Сухим будет и вторник. По прогнозам синоптика, 15 сентября осадков не ожидается. Ночью температура опустится до +5…+7°, днем воздух прогреется до +15…+17°.

Карина Дроздецкая