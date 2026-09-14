Дрозденко пообещал решить проблему с нехваткой бензина в Ленобласти к октябрю

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что ситуация с очередями на АЗС и нехваткой бензина в регионе должна нормализоваться к началу октября. По его словам, власти вместе с нефтяными компаниями перестраивают цепочки поставок после атак беспилотников на крупные НПЗ, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Дрозденко сообщил, что несколько крупных нефтяных компаний по просьбе властей уже решили увеличить поставки бензина на свои АЗС

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Господин Дрозденко сообщил, что несколько крупных нефтяных компаний по просьбе властей уже решили увеличить поставки бензина на свои АЗС

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Мы видим свет в конце туннеля: мы рассчитываем, что к началу октября и новые поставки будут в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены, и, конечно, начнут работать заводы после ремонта»,— сказал господин Дрозденко.

По словам губернатора, после атак снизилось производство бензина АИ-92 и АИ-95, в том числе на Киришском нефтеперерабатывающем заводе. Дизельное топливо, отметил он, есть в наличии. Сейчас регион совместно с крупными нефтяными компаниями перестраивает поставки через другие заводы.

Господин Дрозденко сообщил, что несколько крупных нефтяных компаний по просьбе властей уже решили увеличить поставки бензина на свои АЗС в Ленинградской области. Некоторые компании увеличат объемы вдвое, чтобы компенсировать перебои у тех, чьи заводы находятся на ремонте.

Губернатор также рассказал, что вертикально интегрированные компании ввели лимиты на продажу топлива, а небольшие АЗС практически прекратили работу. Власти рассматривают возможность заправки автомобилей через день в зависимости от четных и нечетных номеров. Пока задача — обеспечить продажу бензина в пределах лимита 20–30 литров в день.

Господин Дрозденко призвал жителей не создавать запасы топлива впрок и заправляться в рамках установленных лимитов.

Ранее власти Ленобласти заявляли о новой волне перебоев с топливом.

Карина Дроздецкая