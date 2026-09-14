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Дрозденко пообещал решить проблему с нехваткой бензина в Ленобласти к октябрю

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что ситуация с очередями на АЗС и нехваткой бензина в регионе должна нормализоваться к началу октября. По его словам, власти вместе с нефтяными компаниями перестраивают цепочки поставок после атак беспилотников на крупные НПЗ, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Господин Дрозденко сообщил, что несколько крупных нефтяных компаний по просьбе властей уже решили увеличить поставки бензина на свои АЗС

Господин Дрозденко сообщил, что несколько крупных нефтяных компаний по просьбе властей уже решили увеличить поставки бензина на свои АЗС

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Господин Дрозденко сообщил, что несколько крупных нефтяных компаний по просьбе властей уже решили увеличить поставки бензина на свои АЗС

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Мы видим свет в конце туннеля: мы рассчитываем, что к началу октября и новые поставки будут в регион, и новые логистические цепочки будут выстроены, и, конечно, начнут работать заводы после ремонта»,— сказал господин Дрозденко.

По словам губернатора, после атак снизилось производство бензина АИ-92 и АИ-95, в том числе на Киришском нефтеперерабатывающем заводе. Дизельное топливо, отметил он, есть в наличии. Сейчас регион совместно с крупными нефтяными компаниями перестраивает поставки через другие заводы.

Господин Дрозденко сообщил, что несколько крупных нефтяных компаний по просьбе властей уже решили увеличить поставки бензина на свои АЗС в Ленинградской области. Некоторые компании увеличат объемы вдвое, чтобы компенсировать перебои у тех, чьи заводы находятся на ремонте.

Губернатор также рассказал, что вертикально интегрированные компании ввели лимиты на продажу топлива, а небольшие АЗС практически прекратили работу. Власти рассматривают возможность заправки автомобилей через день в зависимости от четных и нечетных номеров. Пока задача — обеспечить продажу бензина в пределах лимита 20–30 литров в день.

Господин Дрозденко призвал жителей не создавать запасы топлива впрок и заправляться в рамках установленных лимитов.

Ранее власти Ленобласти заявляли о новой волне перебоев с топливом.

Карина Дроздецкая

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