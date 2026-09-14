За три дня раскуплено 40% эмиссии «народных» новосибирских облигаций

За первые три дня размещения дебютных «народных» облигаций Новосибирской области было раскуплено около 40% эмиссии. О ходе реализации финансового проекта 14 сентября рассказал вице-премьер — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Люди интересуются. Аккуратно присматриваются к доходности, сравнивают ее прежде всего с показателями банковских организаций по депозитам. Тем не менее покупки идут стабильно»,— отметил чиновник в ходе областного оперативного совещания.

Как писал «Ъ-Сибирь», объем эмиссии составляет 200 млн руб. Размещение началось 8 сентября. Купонный доход зафиксирован на уровне 13,9% годовых.

Средства от размещения пойдут на реализацию трех объектов благоустройства в Новосибирске. В их числе скверы им. Демакова и им. Бугакова, а также парк «Чемской берег».

Валерий Лавский