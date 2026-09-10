Великолепная пятерка от ЕР

За неделю до начала голосования на выборах в Госдуму агитационная кампания ее участников вышла на полную мощность. «Единая Россия» (ЕР) запустила серию телевизионных роликов, в которых кандидаты из головной части списка предстают в кругу своих единомышленников. Остальные парламентские партии тоже делают ставку на узнаваемость лидеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На старте кампании единороссы крутили абстрактные сюжеты — например, нарезку вдохновляющих видов под сплачивающие лозунги или застолье представителей разных народов.

Новые ролики посвящены федеральной пятерке ЕР: каждый из лидеров списка объясняет, какие идеалы отстаивает.

Глава МИДа Сергей Лавров напоминает о принципах российской дипломатии: «Кто с мечом к нам придет — пощады не жди». Мэр Москвы Сергей Собянин рассказывает о процветании страны, военкор Евгений Поддубный — о том, что «сила в правде и справедливости», а уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова — о том, что «чужих бед, как и чужих детей, не бывает». Наконец, глава «Юнармии» Владислав Головин констатирует: «Ты — за Россию, Россия — за тебя».

Вместе с основными лицами кампании перед зрителями предстают их единомышленники — как кандидаты в Госдуму, так и знаменитости, не принимающие участия в гонке. Господина Лаврова, например, сопровождают главред RT Маргарита Симоньян, актер Владимир Машков, хоккеист Александр Овечкин, певица Татьяна Куртукова и другие. С господином Собяниным в кадре появляются актер Сергей Гармаш, космонавт Олег Кононенко и главврач «Коммунарки» Денис Проценко; с господином Поддубным — руководитель «Народного фронта» Михаил Кузнецов, военкоры Александр Сладков и Семен Пегов, ведущий ток-шоу «60 минут» Евгений Попов; с госпожой Львовой-Беловой — актер Иван Охлобыстин, глава телеканала «Спас» Борис Корчевников и хирург Сергей Готье. Наконец, компанию господину Головину составляют в том числе шахматист Сергей Карякин и боец смешанных единоборств Федор Емельяненко.

Венчает эту серию ролик, в котором пятерка предстает вместе со всеми единомышленниками и буквально проговаривает, что каждый из кандидатов символизирует. «Чтобы победить,— говорит закадровый голос,— нужно собраться…» «С мыслями»,— продолжает Сергей Лавров. «С опытом»,— добавляет Сергей Собянин. «С духом»,— подхватывает Мария Львова-Белова. «С силами»,— вторит ей Владислав Головин. «С волей»,— резюмирует Евгений Поддубный.

Ролики парламентской оппозиции тоже построены вокруг их лидеров.

КПРФ на старте кампании крутила по ТВ обращение председателя ЦК Геннадия Зюганова к народу, которое начинается со строк Анны Ахматовой: «Час мужества пробил на наших часах». Чуть позже вместе с главой Компартии перед зрителями предстали директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, губернатор Орловской области Андрей Клычков и другие видные коммунисты, которые своим примером являют достижения КПРФ.

ЛДПР использует серию однотипных роликов, где кандидаты из федеральной пятерки Виктор Бут и Алексей Верещагин, а также глава «молодежки» либерал-демократов Марат Шипов, стоя в толпе, рассказывают о проблемах предпринимателей, ветеранов и молодежи соответственно. В конце каждого сюжета появляется лидер партии Леонид Слуцкий, который обещает эти проблемы решить.

«Справедливая Россия» в своей агитации развенчивает «сказки» из телевизора: лидер партии Сергей Миронов вместе с актером Сергеем Горобченко критикуют Центробанк, телеведущая Марина Ким — проценты по ипотеке и т. д. А «Новые люди» крутят по ТВ отчетный ролик, в котором лидеры партсписка Сардана Авксентьева и Алексей Нечаев рассказывают о достижениях за минувшую пятилетку. Например, о том, что они приняли «230 хороших законов».

В агитации малых партий лично появляются председатель «Родины» Алексей Журавлев, призывающий к «уничтожению врага», глава «Коммунистов России» Сергей Малинкович, а также лидер Партии пенсионеров Эрик Праздников. Ролики «Зеленых», где все вокруг расцветает, сгенерированы при помощи нейросетей. Наконец, Партия прямой демократии использует презентацию, где просто перечислены пункты ее программы.

Эксперты в оценке новых предвыборных роликов ЕР расходятся.

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что они получились удачными: «Сочетаются ощущение спокойной силы, энергия, экспрессия, образность». Президент «Минченко Консалтинга» Евгений Минченко, напротив, видит в них «советско-ностальгический стиль» и эстетику ранних 1980-х: «Картинка статична, у людей отсутствующие лица. Ролики нацелены на фиксацию электората и не предполагают борьбы за новых избирателей». С этим согласен и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Это скорее ролики, призванные легитимировать будущий высокий результат, чем его добиться».

Что касается оппозиции, то господин Орлов считает наиболее адекватной по стилистике и воздействию на целевую аудиторию агитацию КПРФ и «Зеленых»: «Ролики ЛДПР и "Новых людей" основаны почти исключительно на фрагментах высказываний руководящих деятелей и воспринимаются как заученные. При этом Слуцкий и Нечаев не демонстрируют в них личного обаяния и лидерских качеств». По мнению господина Минченко, хуже всех агитируют либерал-демократы, поскольку их ролики «демонстрируют полный разрыв с аудиторией»: «Мы еще не партия власти, но спиной к вам уже повернулись». Наконец, стилистику КПРФ эксперт сравнивает с поздним Сталиным, зато хвалит ролики «Новых людей» и «Зеленых», которые «как минимум выбиваются из общего ряда».

Андрей Прах, Ксения Веретенникова