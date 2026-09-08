Партийно-стадионная мобилизация

Партия «Новые люди» 8 сентября провела в Москве форум в поддержку своей предвыборной программы. О том, как сделать «12 шагов» на пути к «новой России», на волейбольной арене «Динамо» активистам и сторонникам рассказали лидеры партсписка на выборах в Госдуму Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Владислав Даванков. На мобилизационном мероприятии нашлось место гендер-пати, чирлидершам и даже певцу Прохору Шаляпину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самым неожиданным гостем «мобилизационного» форума «Новых людей» стал певец Прохор Шаляпин с «хором бабушек»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Самым неожиданным гостем «мобилизационного» форума «Новых людей» стал певец Прохор Шаляпин с «хором бабушек»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В организации форума «Новые люди» (НЛ) невольно повторили опыт «Единой России», которая в июне и августе собирала сторонников на хоккейной арене «Мегаспорт». НЛ свезли актив на арену волейбольную, что также придало мероприятию стадионную атмосферу с очередью на досмотр и ароматом хот-догов.

На трибунах, правда, никто не скандировал, однако не обошлось без традиционного «кисс-кама» (поцелуй зрителей на камеру крупным планом) и даже гендер-пати: пол будущего ребенка депутата Госдумы Александра Демина объявил вице-спикер Владислав Даванков.

Он же объяснил журналистам смысл происходящего: «Новые» собрались, чтобы развернуть перед сторонниками и избирателями партийную программу «в те десять дней, когда люди решают, как им голосовать». «Это большой форум поддержки»,— уточнил вице-спикер. Открыли мероприятие тоже по-стадионному — выступлением группы поддержки с пальбой партийными футболками по трибунам. В кульминации к чирлидершам присоединились слоны — аниматоры в костюмах животных.

После ростовых кукол наступил черед лидера партии Алексея Нечаева. «Работа во власти — это большое приключение, поздравляю нас всех с этим»,— сообщил он сторонникам, кратко изложив уже не такую краткую, как раньше, историю партии. Тогда, в конце 2010-х, будущие политики столкнулись с «очень разными» региональными элитами: кто-то искренне обрадовался новой партии и обострившейся конкуренции, кто-то считал, что «нужна стабильность», припомнил господин Нечаев: «Ну вот, стабильность мы сейчас полной ложкой хлебаем».

Но, кажется, сложнее всего партийцам пришлось в разгар нынешней кампании, продолжил основатель НЛ. По его словам, количество «вранья, которое обрушилось на партию» шокировало.

НЛ приписали и «слова, которых мы не говорили», и «дела, которых мы не делали», посетовал Алексей Нечаев: «Особенно Даванкову, что он что-то запретил в интернете».

Сам Владислав Даванков вместе с Сарданой Авксентьевой развернули перед аудиторией ту самую программу «12 шагов». Некоторые из ее разделов комментировали ответственные партийцы. Например, депутат Госдумы Анна Скрозникова доложила об инициативах в сфере образования, а активистка Татьяна Другова — о проекте «Жить по-новому» для граждан «серебряного» возраста. «Хотя я родилась в ХХ веке, каждое сказанное здесь слово мне по сердцу,— призналась она.— По старинке будет "старинка", а мы хотим по-новому, по-другому!» Контрольный (и весьма неожиданный для НЛ) выстрел в возрастную аудиторию произвел певец Прохор Шаляпин, выступивший с «хором бабушек», бодро тянувшим что-то про Россию «медовую», «цветную» и «садовую».

НЛ затеяли крупное мобилизационное мероприятие, чтобы «зарядить» активистов и сторонников, которые сейчас работают «в полях», объясняет политолог Дмитрий Еловский: «Люди к концу кампании измотаны, теряют веру в победу, веру в себя, энергетику. Очень тяжело доползать последние полторы недели до финиша». Форум является хорошим внутренним инфоповодом, добавляет эксперт, поскольку повышает уровень мотивации активистов в моменте, когда те находятся на «эмоциональном дне».

Григорий Лейба