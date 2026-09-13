Двух девушек арестовали за кражу ценностей на 116 млн из квартиры в центре Петербурга

Смольнинский районный суд Петербурга отправил под стражу Елизавету Буянову и Елизавету Чачину по обвинению в краже имущества на сумму более 116,1 млн рублей. По версии следствия, с 9 по 11 сентября они вместе с неустановленными сообщниками проникли в квартиру на Невском проспекте и похитили ценности, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Следствие считает, что девушки воспользовались оставленным у входа ключом и проникли в квартиру, убедившись, что за ними никто не наблюдает. Оттуда они вынесли имущество на общую сумму не менее 116 млн 151 тыс. 500 рублей 84 копеек. После этого, как полагает следствие, похищенное было вывезено и спрятано в деревне по указанию неизвестных лиц.

Из показаний фигуранток Буяновой и Чачиной следует, что перед этим им звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками Минцифры и ФСБ. Они заявляли о якобы причастности девушек к преступной деятельности, связи с террористами и государственной измене. Затем им предложили стать внештатными сотрудниками ФСБ и выполнять задания мнимого следователя.

По словам обвиняемых, в рамках одного из таких заданий им поручили приобрести инструменты и встретиться друг с другом. Ранее девушки знакомы не были. После встречи они отправились в указанную квартиру, где, по их словам, должны были забрать необходимые вещи. Им сообщили, что хозяин квартиры якобы задержан за взятки, а находящиеся там деньги требуют проверки.

Как следует из показаний потерпевшей, неизвестные также связались с ней и представились сотрудниками Минцифры и ФСБ. Они убедили женщину сфотографировать места хранения ценностей и денег, а затем покинуть квартиру вместе с матерью, оставив ключ у входа. После возвращения женщины обнаружили пропажу ценных вещей.

Девушки Буянова и Чачина были задержаны 11 сентября, им предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Суд отправил их под стражу до 10 ноября.

Карина Дроздецкая