Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии достигло 16

Спасатели обнаружили тело 16-го альпиниста, погибшего при снежно-ледовом обвале в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Еще один альпинист числится пропавшим без вести. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Тело погибшего эвакуировали на вертолете в Нальчик. Поиски в ущелье Безенги приостановлены из-за ухудшения погоды и угрозы схода снежно-ледовой массы. Операция продолжится 13 сентября, указано в сообщении МЧС.

Группа альпинистов попала под лавину со склона горы Мижирги 6 сентября. Всего, по данным МЧС, в группу входили 33 человека. 16 человек были спасены. Шесть из них госпитализировали.