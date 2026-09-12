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Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии достигло 16

Спасатели обнаружили тело 16-го альпиниста, погибшего при снежно-ледовом обвале в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Еще один альпинист числится пропавшим без вести. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Тело погибшего эвакуировали на вертолете в Нальчик. Поиски в ущелье Безенги приостановлены из-за ухудшения погоды и угрозы схода снежно-ледовой массы. Операция продолжится 13 сентября, указано в сообщении МЧС.

Группа альпинистов попала под лавину со склона горы Мижирги 6 сентября. Всего, по данным МЧС, в группу входили 33 человека. 16 человек были спасены. Шесть из них госпитализировали.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Поисковая операция осложнена не только погодой, но и самим рельефом ущелья: по данным МЧС, спасателям приходится работать на опасном пересеченном участке, где сохраняется риск повторного обрушения снежно-ледовой массы. Именно поэтому продолжение поиска пропавшего альпиниста отложено до более безопасных условий, чтобы не подвергать дополнительной опасности участников операции.

К поисково-спасательным работам привлечен вертолет Ми-8. Однако его использование не снимает угрозу на участке обрушения: основным ограничением остаются состояние рельефа и вероятность нового схода.

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