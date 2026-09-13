Известная женщина прославила неизвестную

Главный приз 83-го Венецианского фестиваля «Золотой лев» присужден фильму «Неизвестная женщина» датчанки египетского происхождения Май эль-Туки. Илья Хржановский (признан в РФ иностранным агентом) награжден «Серебряным львом» за лучшую режиссуру фильма «Дау». Итоги фестиваля комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Матильда Арсель (слева) получила Кубок Вольпи за исполнение главной роли в фильме Май эль-Туки (справа) «Неизвестная женщина»

Фото: Scott A Garfitt / AP Актриса Матильда Арсель (слева) получила Кубок Вольпи за исполнение главной роли в фильме Май эль-Туки (справа) «Неизвестная женщина»

Фото: Scott A Garfitt / AP

Хотя эти итоги во многом совпадают с настроениями фестивальной публики и прогнозами экспертов, они все равно выглядят довольно неожиданными. Возглавлявшая жюри актриса и режиссер Мэгги Джилленхол в самом начале фестиваля настроила всех на политические решения. И после триумфальной премьеры израильского пропалестинского фильма NAZA ему прочили почти неизбежную победу — одни с восторгом, другие с содроганием. Но решениями жюри NAZA был отодвинут в призовой иерархии на четвертую позицию — отмечен спецпризом жюри. Режиссеры Юваль Абрахам и Рахель Шор, получая эту «утешительную» награду, выглядели разочарованными: они явно ожидали большего. Хотя зал во главе с директором фестиваля Альберто Барберой приветствовал их стоя, но это уже выглядело скорее формальным знаком поддержки. И звучало как второй дубль прошлогодней истории с фильмом «Голос Хинд Раджаб», который, несмотря на сильное давление общественности, остался со вторым призом вместо первого. И хотя туниска Каусер Бен Хания, постановщица той ленты о гибели палестинской девочки, входила в состав нынешнего жюри, по тону ее выступления на пресс-конференции показалось, что она не так уж лоббировала работу израильских коллег.

Что касается самой Мэгги Джилленхол, она проявила себя как сильный дипломат и разумный профессионал с принципами. Все три лучших фильма конкурса оказались призерами. Корейская «Возможная любовь» Ли Чхан Дона удостоена Большого приза жюри «Серебряный лев», «Дау» Ильи Хржановского (признан в РФ иностранным агентом) — приза за режиссуру, «Дикая лошадь» Мартина Макдоны — Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль, присужденного Джону Малковичу. Эту экстраординарную роль в великолепном фильме невозможно было не отметить.

Но на первый план жюри вывело более скромную по своим достоинствам «Неизвестную женщину», наградив ее не только «Золотым львом», но вдобавок Кубком Вольпи за исполнение главной роли Матильдой Арсель.

В ответ на замечание одного из журналистов о том, что регламент фестиваля запрещает давать две награды одному фильму, глава жюри сказала, что исключения возможны, если за вторую награду все голосуют единогласно. А это был тот самый случай.

Джилленхол, предупреждая возможную критику, заметила, что ее феминизм имеет границы и есть фильмы, снятые женщинами, которые ей не нравятся, но в данном случае она поддержала настоящий талант. Май эль-Туки сначала собиралась снять кино об охоте на ведьм в XVI веке. Но в итоге сделала фильм о «горизонтальном коллаборационизме» на материале Второй мировой. Источником вдохновения стала книга Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», а дополнительным импульсом послужила увиденная постановщицей фотография: на ней была изображена женщина со свастикой на спине, так ее заклеймили за связь с немцем. Май эль-Туки известна в Дании также как энтузиастка движения «Догма-25», возникшего тридцать лет спустя после инициативы «Догма-95» Ларса фон Триера. Кстати, влияние открытий крупнейшего датского режиссера нашего времени в «Неизвестной женщине» довольно сильно ощущается.

Один журналист на заключительной пресс-конференции жюри задал вопрос про фильм «Дау». В самых восторженных выражениях его энергетический драйв описал композитор Дэниел Блумберг, получивший «Оскар» за саундтрек к картине «Бруталист». Но этим дело не ограничилось. Мэгги Джилленхол сочла нужным добавить, что, хотя «Дау» сосредоточен на мужских драмах, ее впечатлили как раз женские персонажи, которых режиссер показал как бы изнутри, с тонким и глубоким пониманием. Присужденная фильму награда стала убедительным завершением сложной, растянувшейся на два десятилетия производственной истории этого мегапроекта, начатого совсем в другую эпоху, но оказавшегося созвучным сегодняшнему дню Принимая приз, постановщик «Дау» обратился к сидевшим в зале родителям — режиссеру Андрею Хржановскому и Марии Нейман, которой он посвятил эту победу.